В Судане обнаружен ранний «Москвич-2140»: он там работал в столичном такси

Фото веселенького жолтенького «Москвич» попалось в одном автопаблике. Темнокожий человек стоит возле машины на фоне типичного городского пейзажа из какой-то страны «пятого мира». Какой именно – прояснилось быстро, её название написано прямо на номерном знаке, а фото сделано в самой столице.
Номера такого вида, или серии, не знаю как у них там правильно они называются, выдавались для такси. Я сразу подумал, что это Москвич 412, но листая фото удивился еще больше – корма от 2140, а на шильдике под правым задним фонарем, если присмотреться, красуются цифры 1360.
Получается, перед нами редчайший переходной вариант Москвича 2138, в Судане, в наши дни. Еще и работавший до недавнего времени в такси.
Не так давно мне посчастливилось увидеть «переходку» Москвич 412-2140, выпущенную в середине 1976 года, но у него от 412 были только двери и салон. Так что, могу предположить, этот желтенький, что на фото, собран в конце 1975 года. О том, что машина была экспортной, говорит хромированная окантовка водосточных желобков.
Не так давно мне посчастливилось увидеть «переходку» Москвич 412-2140, выпущенную в середине 1976 года, но у него от 412 были только двери и салон. Так что, могу предположить, этот желтенький, что на фото, собран в конце 1975 года. О том, что машина была экспортной, говорит хромированная окантовка водосточных желобков.
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Несмотря на острый внутренний дефицит легковушек внутри страны, СССР массово поставлял их на экспорт, в том числе в Африку. В Судан, кажется, прямых поставок не было, но точно были в соседние Египет и Эфиопию. Так что догадаться, откуда Москвич появился в Судане несложно.
Куда интересней вопрос – где владелец запчасти искал на эту машину, ведь даже в нашей стране найти качественные живые детали на Москвичи – не самая простая задачка. Родной мотор вместе с коробкой, уверен, давно уже уступил место более распространенным в тех краях агрегатам, и рулевое наверняка, переделано.
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