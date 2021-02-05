В Судане обнаружен ранний «Москвич-2140»: он там работал в столичном такси

Получается, перед нами редчайший переходной вариант Москвича 2138, в Судане, в наши дни. Еще и работавший до недавнего времени в такси.



Не так давно мне посчастливилось увидеть «переходку» Москвич 412-2140, выпущенную в середине 1976 года, но у него от 412 были только двери и салон. Так что, могу предположить, этот желтенький, что на фото, собран в конце 1975 года. О том, что машина была экспортной, говорит хромированная окантовка водосточных желобков.