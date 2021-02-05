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В Судане обнаружен ранний «Москвич-2140»: он там работал в столичном такси

В Судане обнаружен ранний «Москвич-2140»: он там работал в столичном такси (5 фото)

Автор:
05 февраля 2021 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   москвич   судан   такси   
533
5
Фото веселенького жолтенького «Москвич» попалось в одном автопаблике. Темнокожий человек стоит возле машины на фоне типичного городского пейзажа из какой-то страны «пятого мира». Какой именно – прояснилось быстро, её название написано прямо на номерном знаке, а фото сделано в самой столице.
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Метки: авто   автомир   автомобили   москвич   судан   такси   
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8  комментариев
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2k
Rhino 46 минут назад
Чувак на фото за Ювентус играет, а таксование в Судане - это так, хобби для души.
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Андрей Дядя 48 минут назад
был у меня 412й. первая машина . мне лично нравился дизайн . приборка в стиле американских авто 60.
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86k
Дмитрий 49 минут назад
Просрали завод "Москвич" гниды е.б.у.ные
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2k
Агасфер Час назад
Пожалуйста - несколько лет назад на Кубе ;-)
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Агасфер Час назад
И там же - вторая знаменитая марка автомобилей ;-)
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Андрей Дядя Агасфер 49 минут назад
на кубе из до сих пор дофига )
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9k
Алексей 2 часа назад
Дворники уже ктото умыкнул,наверное на рикше стоят
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2k
Заряд бодрости Алексей 2 часа назад
Зеркала тоже сняли
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