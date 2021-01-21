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«Езжай назад!», — словесная перепалка двух автомобилистов в Тольятти

«Езжай назад!», — словесная перепалка двух автомобилистов в Тольятти (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 12:28
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автохам   видео   встречка   конфликт на дороге   лада   разборки на дороге   
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Один из тольяттинских автомобилистов на "Весте" решил объехать всех по встречной полосе, а другой водитель решил его проучить, перекрыв тем самым движение по улице 70 Лет Октября.

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Метки: авто   автомир   автохам   видео   встречка   конфликт на дороге   лада   разборки на дороге   
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8  комментариев
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31k
Опаньки 2 часа назад
Парень, пропустивший рега на поворот на встречке (ВАЗ кажется), классическая ситуация "мне только одну пачку , пропустите без очереди" и очередь на пол часа
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Какой боевой гомосек!
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5k
z0_0b 49 минут назад
Небо клёвое, почти чистенькое
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58k
Viktor Час назад
Дебилов лечить надо - таким способом или в дыню зарядить, всё равно, может дойдёт! Хотя вряд ли.
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12k
ЦСКА Viktor 49 минут назад
Только в дыню.....
Только в дыню.....
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1k
Sergey 2 часа назад
Петушок тут только один это водитель Лады.
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684
Viktor 2 часа назад
А лицо помассажировать ?
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50k
pynh Viktor 52 минуты назад
Так предлагали ведь баллоном въ@бать =)
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