«Езжай назад!», — словесная перепалка двух автомобилистов в Тольятти

Один из тольяттинских автомобилистов на "Весте" решил объехать всех по встречной полосе, а другой водитель решил его проучить, перекрыв тем самым движение по улице 70 Лет Октября.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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