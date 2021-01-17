Самый первый автомобиль Жигули класса люкс – ВАЗ -2103 и его особенности

Когда в 1970 году появился первый автомобиль ВАЗ, советские автолюбители буквально взвыли от восторга. Ещё бы, первый Жигуль был скопирован с итальянского Фиата, хотя, если честно, ВАЗ-2101 был серьёзно модернизирован отечественными инженерами, причём в лучшую сторону.
Но вот настал 1972 год, и в продаже появился ВАЗ-2103 – люксовая модификация ВАЗ-2101, которая стоила почти в полтора раза дороже, чем Копейка. Конечно, сейчас при взгляде на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 сразу становится ясно, что эти два автомобиля сильно унифицированы между собой, но в 1972 году, когда ВАЗ-2101 казался чудом отечественного автопрома, Тройка вообще была идеалом красоты и стиля.
Советские инженеры умудрились серьёзно приукрасить ВАЗ-2101, и этот автомобиль казался абсолютно новой моделью, так что ценник на ВАЗ-2103 в 7 500 рублей не казался высоким на фоне ценника 5 500 рублей на ВАЗ-2101.
Сразу хочу сказать, что ВАЗ-2103 лично для меня является автомобилем знаковым – в середине 1970-х годов такой автомобиль купил мой дед, потом в 1981 году он подарил автомобиль своему зятю – моему отцу, и всё своё раннее детство связано с этим автомобилем.
Итак, внешне Тройка была куда красивее Копейки – новые сдвоенные фары, немного изменённые обводы кузова, обилие хрома. А в салоне сколько было изменений – новая приборная панель, стильные круглые приборы, тахометр, часики, обивка сидений из кожзами с сукном, даже подлокотник был для задних пассажиров!
Хотя задачей инженеров, создававших ВАЗ-2103 было добиться максимальной унификации автомобиля с ВАЗ-2101, они пошли другим путём. Именно по этой причине ВАЗ-2103 стоил гораздо дороже Копейки. Кстати, ВАЗ-2106, которую многие считают улучшенной версией Тройки, на самом деле Шестёрка была более унифицированная с ВАЗ-21011, чем Тройка с ВАЗ-2101.
Кстати, вы знаете, в каких муках рождалась красивая и стильная хромированная радиаторная решётка ВАЗ-2103? Изначально, когда ещё итальянцы помогали наладить производство ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 в Советском Союзе, оказалось, что в советской гальванической промышленности просто нет такого оборудования, способного хромировать длинную радиаторную решётку.
Итальянцы решили не мудрить, и сделали радиаторную решётку из двух частей, которые полагалась соединять винтами. Но советские инженеры отказались от половинчатой решётки, и настояли на том, чтобы решётка была цельная, хотя это и задержало серийный выпуск ВАЗ-2103.
Кстати, сдвоенные фары на ВАЗ-2103 до 1976 года были частично немецкого производства, а потом в Чехословакии, наш советский завод просто не мог до этого года выдержать геометрические параметры отражателя и рассеивателя, и делал только корпуса к фарам. Оптические части покупали на заводе FER в ГДР, а потом производство качественной оптики освоили в Чехословакии.
В 1974 году ВАЗ-2103 получил высшую советскую награду – Знак Качества.
Какие же сейчас достоинства и недостатки у ВАЗ-2103? Конечно, в качестве рабочей лошадка ВАЗ-2103 лучше не использовать, это уже ретро, но вот в качестве автомобиля выходного дня этот автомобиль подойдёт. Для меня это настоящая капсула времени, позволяющая хоть на короткое время перенестись в советское детство. Один запах советского автомобиля чего стоит, без всех этих ароматизаторов, такой крепкий запах всяких масел, технических жидкостей и с привкусом бензина.
ВАЗ-2103 отличается высоким качеством сборки, качеством советских запчастей. Многие владельцы отмечают, что часто поломки заранее предупреждают о себе, и автомобиль всегда довозит до места ремонта. Что касается самого ремонта, то его часто можно сделать реально возле подъезда, а если есть гараж, то тогда вообще все абсолютно можно делать своими силами.
Из минусов хотелось бы отметить возраст. Годы уже уничтожили почти всё поголовье ВАЗ-2103, найти автомобиль в хорошем состоянии достаточно сложно, хотя в последние лет 5 наметилась стойкая тенденция к восстановлению ВАЗ-2103 до состояния, близкому к идеальному.
Качество современных российских запчастей – это боль, такое ощущение, что они китайского производства, может так оно и есть. Больше минусов конкретных не обнаружено – это советский автомобиль, причём люксовая модификация, тогда отрабатывали каждый рубль, и 7 500 рублей за Тройку просили не просто так.
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Ну во первых двигатель 1,5, вакуум тормоза наверняка был, что ещё? Про "легендарное качество" советских запчастей было смешно, особенно на фоне невозможности сделать фару и решётку. Конечно, в 90е качество было аховое.
А вот по рассказам старших товарищей копейки первых лет выпуска из итальянских комплектующих ценились
Подскажите, что это? Часто вижу в фильмах на старых американских автомобилях.
нуну , пятиступку заменили четырехступкой , убрали дисковые тормоза и еще кучу ненужных простому советскому человеку опций. в целом в копейке около 300 изменений. в сторону упрощения и удешевления.
Сам ВАЗ-2103 делали с Fiat 124 Special. Для советских людей - машина мечты. В Италии его выпускали с 1966 по 1974. Последующий Fiat 128 стал переднеприводным.
эти бэхи стоят как квартира, а Ваз 2103 стоит как велосипед (сейчас, в свое время это было норм. авто)
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Бывший начальник планово-экономического управления ВАЗа Владимир Щербаков, занимавший эту должность с 1976 по 1982 годы, рассказал:
«Себестоимость первой модели ВАЗ-2101 в 1970–1985 годах составляла в среднем по всем моделям около 1,5 тыс. руб. А цена продажи была 6–9 тыс. руб. Разницу получало государство».
тут про другую модель , но думаю порядок цен примерно такой же
Какой нахрен 2103 - «другой автомобиль»??
Это абсолютно тот же Фиат.
Этот Фиат в первом (и единственном) в мире государстве рабочих и крестьян выпускался почти без изменений в течение 40 лет!
За это время мир изменился. А технологии вообще ушли далеко вперёд.
Мы же отстали, причём, кажется, навсегда