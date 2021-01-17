Самый первый автомобиль Жигули класса люкс – ВАЗ -2103 и его особенности

Но вот настал 1972 год, и в продаже появился ВАЗ-2103 – люксовая модификация ВАЗ-2101, которая стоила почти в полтора раза дороже, чем Копейка. Конечно, сейчас при взгляде на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 сразу становится ясно, что эти два автомобиля сильно унифицированы между собой, но в 1972 году, когда ВАЗ-2101 казался чудом отечественного автопрома, Тройка вообще была идеалом красоты и стиля.

Советские инженеры умудрились серьёзно приукрасить ВАЗ-2101, и этот автомобиль казался абсолютно новой моделью, так что ценник на ВАЗ-2103 в 7 500 рублей не казался высоким на фоне ценника 5 500 рублей на ВАЗ-2101.

Сразу хочу сказать, что ВАЗ-2103 лично для меня является автомобилем знаковым – в середине 1970-х годов такой автомобиль купил мой дед, потом в 1981 году он подарил автомобиль своему зятю – моему отцу, и всё своё раннее детство связано с этим автомобилем.