Почему в Бразилии дома стоят под наклоном

Сейчас на набережной Сантоса стоит более шести сотен домов, наклоненных в разные стороны. Со временем каждый из них все больше кренится и опускается. Из всех этих «шедевров» местных строителей укрепили лишь два дома (и то после того, как они наклонились на два с лишним метра), и они теперь прямые. Все остальные неизменно наклоняются.



Квартиры в них продать практически невозможно: все жители Сантоса знают о проблемах домов на набережной. Однако 70 лет назад, когда эти дома были новенькими, никто и не задумывался об этом: многие мечтали жить поближе к морю, а цены на квартиры были не особо высокими.



Впрочем, цены на квартиры у побережья не высоки и сейчас, но покупать их никто не спешит. Жильцы этих домов иногда не могут закрыть окна и шкафы, во время ходьбы чувствуют, как пол уходит из-под ног, ведь он под наклоном, а выйдя из дома, могут потерять равновесие.



Такую вот высокую цену заплатили жители Сантоса за жизнь на берегу моря, но многие смирились с ситуацией, и единственное, что они замечают, ― это мяч, который невозможно положить на пол, ведь он обязательно покатится.