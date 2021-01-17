Почему в Бразилии дома стоят под наклоном

Город Сантос в Бразилии известен не только как родина величайшего футболиста Пеле, но и как город с очень оригинальным горизонтом.
Увы, горизонт Сантоса не напоминает прекрасный Манхэттен, а скорее похож на костяшки домино, выстроенные вертикально в ряд, за мгновение до падения. Именно так выглядят дома на набережной этого бразильского города: они наклонены, словно Пизанская башня. И таких «башен» тут сотни.
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Сантос и его наклонная набережная
Наклонные дома вдоль побережья в Сантосе стоят уже несколько десятилетий, и со временем уровень этого наклона увеличивается. Впрочем, власти предпочитают не вмешиваться и утверждают, что здания не представляют никакой угрозы.
При этом некоторые здания наклонены лишь на пять сантиметров, что считается нормой, когда как наклон других составляет около двух метров. Всего на набережной возвышается 651 многоквартирный дом, и часть из них даже визуально выглядят покосившимися на один бок.
Одно дело ― городская эстетика и его горизонт, который выглядит слегка опьяненным. Но проблема здесь, конечно же, гораздо обширней и глубже: в этих домах живут люди, которые сталкиваются со множеством неудобств.
У кого-то из них не закрываются окна и двери, у других проблемы с водопроводом, третьи вообще теряют баланс на ровной поверхности, так как много времени проводят в своей наклоненной квартире.
Одно дело ― городская эстетика и его горизонт, который выглядит слегка опьяненным. Но проблема здесь, конечно же, гораздо обширней и глубже: в этих домах живут люди, которые сталкиваются со множеством неудобств.
У кого-то из них не закрываются окна и двери, у других проблемы с водопроводом, третьи вообще теряют баланс на ровной поверхности, так как много времени проводят в своей наклоненной квартире.
Хитрость девелоперов
Набережную Сантоса начали застраивать в 1950-х годах: тогда тут как грибы начали расти многоквартирные дома. Однако строительные компании решили сэкономить и выбрали самый дешевый метод строительства. Вообще для всех многоквартирных домов необходимы глубокие фундаменты, и они составляют примерно 20 процентов от стоимости всего здания. Но сантосские девелоперы поскупились и сделали фундаменты менее глубокими (и дешевле примерно в два раза).
В итоге фундамент домов на набережной уходит лишь на несколько метров в землю. Но строители не учли одного (а может, и учли, но не придали этому значения): это побережье, которое состоит из песка и глины. Со временем под весом каждого дома глина и песок продавливались, и здания наклонялись в разные стороны, превращаясь в костяшки домино. Не везде наклон зданий можно заметить, однако он есть, и с каждым годом эта проблема только усугубляется.
В итоге фундамент домов на набережной уходит лишь на несколько метров в землю. Но строители не учли одного (а может, и учли, но не придали этому значения): это побережье, которое состоит из песка и глины. Со временем под весом каждого дома глина и песок продавливались, и здания наклонялись в разные стороны, превращаясь в костяшки домино. Не везде наклон зданий можно заметить, однако он есть, и с каждым годом эта проблема только усугубляется.
Погнаться за дешевизной
Сейчас на набережной Сантоса стоит более шести сотен домов, наклоненных в разные стороны. Со временем каждый из них все больше кренится и опускается. Из всех этих «шедевров» местных строителей укрепили лишь два дома (и то после того, как они наклонились на два с лишним метра), и они теперь прямые. Все остальные неизменно наклоняются.
Квартиры в них продать практически невозможно: все жители Сантоса знают о проблемах домов на набережной. Однако 70 лет назад, когда эти дома были новенькими, никто и не задумывался об этом: многие мечтали жить поближе к морю, а цены на квартиры были не особо высокими.
Впрочем, цены на квартиры у побережья не высоки и сейчас, но покупать их никто не спешит. Жильцы этих домов иногда не могут закрыть окна и шкафы, во время ходьбы чувствуют, как пол уходит из-под ног, ведь он под наклоном, а выйдя из дома, могут потерять равновесие.
Такую вот высокую цену заплатили жители Сантоса за жизнь на берегу моря, но многие смирились с ситуацией, и единственное, что они замечают, ― это мяч, который невозможно положить на пол, ведь он обязательно покатится.
Квартиры в них продать практически невозможно: все жители Сантоса знают о проблемах домов на набережной. Однако 70 лет назад, когда эти дома были новенькими, никто и не задумывался об этом: многие мечтали жить поближе к морю, а цены на квартиры были не особо высокими.
Впрочем, цены на квартиры у побережья не высоки и сейчас, но покупать их никто не спешит. Жильцы этих домов иногда не могут закрыть окна и шкафы, во время ходьбы чувствуют, как пол уходит из-под ног, ведь он под наклоном, а выйдя из дома, могут потерять равновесие.
Такую вот высокую цену заплатили жители Сантоса за жизнь на берегу моря, но многие смирились с ситуацией, и единственное, что они замечают, ― это мяч, который невозможно положить на пол, ведь он обязательно покатится.
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"когда рухнет, тогда перееду"
Кстати, моя знакомая рассказала, в Питере ещё при СССР получили квартиру, перепад по полу был сантиметров 20. Меняла лампочку с табуретки, а она поехала в сторону окна, а окно панорамное, 40 см от пола, хорошо, лбом в раму врезалась
Ну и анекдот
Это пизанская башня.
А не пизанётся?