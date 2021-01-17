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Почему в Бразилии дома стоят под наклоном

Почему в Бразилии дома стоят под наклоном (6 фото)

Автор:
17 января 2021 08:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: бразилия   дома   интересно   под наклоном   факты   фото   
1030
6
Город Сантос в Бразилии известен не только как родина величайшего футболиста Пеле, но и как город с очень оригинальным горизонтом.
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Метки: бразилия   дома   интересно   под наклоном   факты   фото   
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5  комментариев
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6k
Перст Указующий Час назад
"когда рухнет, тогда обращайтесь"
"когда рухнет, тогда перееду"
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1k
kotkot 7 минут назад
А вымыть песок и глину с другой стороны дома не судьба? Это жыж простая, копеечная задача..
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7k
Вася 16 минут назад
дураков нет...
дураков нет...
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777
Обратная сторона Луны 16 минут назад
70 лет? А как же реновация?


Кстати, моя знакомая рассказала, в Питере ещё при СССР получили квартиру, перепад по полу был сантиметров 20. Меняла лампочку с табуретки, а она поехала в сторону окна, а окно панорамное, 40 см от пола, хорошо, лбом в раму врезалась


Ну и анекдот

Это пизанская башня.
А не пизанётся?
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6k
sumrаknn 37 минут назад
Я как бы настолько не образован, что не могу понять суть проблемы. То что дома падают - это ясно, а то что не могут скинуться по 10$ и решить проблему - вот этого не понимаю. Берешь бригаду узбеков и засверливаешся как на воду рядом со сваями, фэбээсами или монолитом или какие они там делали. Засверлиться до края фундамента и погонять воду насосом вымывая глину и песок. Дом начнет оседать в эту сторону и выправится. Еще на 30 лет хватит.
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