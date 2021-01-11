Зимние развлечения с последующей госпитализацией: ребенок на «ватрушке» попал под колеса автомобиля

Под Благовещенском в Амурской области на льду Чигиринского водохранилища Subaru Forester сбил тюбинг с ребенком, который буксировал за собой водитель Nissan X-Trail. Несовершеннолетний мальчик 2010 года рождения получил травмы.
Очевидцы случившегося сообщили, что ребенок жив, с травмами грудной клетки его доставили в больницу
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