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Зимние развлечения с последующей госпитализацией: ребенок на «ватрушке» попал под колеса автомобиля

Зимние развлечения с последующей госпитализацией: ребенок на «ватрушке» попал под колеса автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 12:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   ватрушки   видео   дтп   зимние забавы   тюбинг   
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Под Благовещенском в Амурской области на льду Чигиринского водохранилища Subaru Forester сбил тюбинг с ребенком, который буксировал за собой водитель Nissan X-Trail. Несовершеннолетний мальчик 2010 года рождения получил травмы.

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Метки: аварии   авто   ватрушки   видео   дтп   зимние забавы   тюбинг   
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15  комментариев
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3k
tamin 3 часа назад
Что за урод на перерез ехал. Ппц просто. А родители зачем везли там, где машины гоняют. Тупость обоих привела к травмам
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20k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Только в России могу столкнуться два автомобиля в абсолютно чистом, бл**ть, поле!
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5
Roman Час назад
Оба куски идиотов,ребенка жалко!
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3k
Игорь 2 часа назад
родились дебилами или курсы заканчивали.
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18k
BiZ 2 часа назад
на водоеме тоже действует помеха справа? или у кого ватрушка, тот и длиннее?
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16k
nobody® BiZ 2 часа назад
Так и помеха справа не у ватрушечника. Гонщик какой-то их подбил, а может и подпил сначала
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2k
System 3 часа назад
Вот же гад какой. Не дал людям резину потянуть.
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
это не ДТП. а просто проишествие. Ни по КАСКО, ни по ОСАГО с виновника ни чего не получить
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11k
Сергей Дельфин Красивый 3 часа назад
А аббревиатура ДТП тебе о чем-то говорит?
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8k
Атеист Сергей 2 часа назад
судя по всему он расценивает сие как событие исключительно на дороге)) ..дорожно..-транспортное происшествие ведь.
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5k
Дельфин Красивый Атеист 2 часа назад
так суд расценивает такие проишествия, надеюсь что вы на своём опыте это не узнаете. но можнте погуглить
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20k
Михаил Сметанкин Дельфин Красивый 16 минут назад
Это ВХТП - Водохранилище-транспортное происшествие ))
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30k
Лесли 🥰 3 часа назад
А у родителей мозгов нет походу!
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8k
Мафусаил Лесли 🥰 3 часа назад
Даже добавить нечего...
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9k
Олегbl4 Лесли 🥰 18 минут назад
Это еще фигня. В начале 2000-х на рыбалке видел, как мужик на "крузаке" детей в "кенгурятник" садил в области фар и по буеракам с ними ездил.
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