Пресс-секретарь УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова сообщила официальную версию происшествия:



— По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по улице Веры Хоружей со стороны улицы Богдановича, при совершении левого поворота на улицу Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен.