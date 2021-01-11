На перекрестке улиц Куйбышева и Веры Хоружей в Минске 42-летний водитель автомобиля Infiniti QX80 при повороте налево не справился с управлением и упал в подземный пешеходный переход. Пострадавших в результате ДТП нет.
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Пресс-секретарь УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова сообщила официальную версию происшествия:
— По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по улице Веры Хоружей со стороны улицы Богдановича, при совершении левого поворота на улицу Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен.
— По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по улице Веры Хоружей со стороны улицы Богдановича, при совершении левого поворота на улицу Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен.
Как сообщает ГАИ, в момент ДТП водитель был трезв
Позднее Госавтоинспекция опубликовала видео с комментариями сотрудника ГАИ и водителя Infiniti. По словам мужчины, управлявшего внедорожником, на машине была зимняя шипованная резина.
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