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Авария дня. В Минске внедорожник оказался в подземном переходе

Авария дня. В Минске внедорожник оказался в подземном переходе (3 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2021 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: infiniti   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   
562
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На перекрестке улиц Куйбышева и Веры Хоружей в Минске 42-летний водитель автомобиля Infiniti QX80 при повороте налево не справился с управлением и упал в подземный пешеходный переход. Пострадавших в результате ДТП нет.
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Метки: infiniti   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   
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Pabl 4 часа назад
Финити
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Максим Т. Pabl 3 часа назад
Ля комедия
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220
Антон Васильев 59 секунд назад
Внедорожнику надоело ездить по дорогам. Внедорожник хочет преодолевать препятствия.
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
"После осмотра медиков водитель опущен."
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669
Caution 2 часа назад
Этот упырь ещё учит кого-то как надо правильно ездить
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22k
Рекламщик 3 часа назад
end-финити
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