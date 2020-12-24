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Авария дня. Попытка проезда на запрещающий сигнал светофора в Оренбургской области

Авария дня. Попытка проезда на запрещающий сигнал светофора в Оренбургской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   вазы   видео   дтп   на красный   
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22 декабря, на перекрестке улиц Советской и Победы в Соль-Илецке водитель ВАЗ-2115 проехал на красный свет и столкнулся с Chery Tiggo. От удара кроссовер опрокинулся на бок и снес дорожный знак.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   вазы   видео   дтп   на красный   
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Алексей 10 минут назад
Он что, красного не видел? Если не видел, то лишить прав за слепоту, а врача, окулиста из медкомиссии под суд.
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Johnny

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