22 декабря, на перекрестке улиц Советской и Победы в Соль-Илецке водитель ВАЗ-2115 проехал на красный свет и столкнулся с Chery Tiggo. От удара кроссовер опрокинулся на бок и снес дорожный знак.
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Пассажиры Chery смогли самостоятельно выбраться из автомобиля. Два человека были доставлены в больницу
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