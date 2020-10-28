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Вот это разворот! Момент ДТП в Орле

Вот это разворот! Момент ДТП в Орле (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 12:53
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   разворот   
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На улице Автовокзальной в Орле 38-летний водитель Hyundai, разворачиваясь на перекркстке, врезался в заднюю часть мимо проезжающего Renault, которым управлял 36-летний мужчина. От удара Renault отлетел на металлическое ограждение и переворнулся.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   разворот   
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Viktor 3 часа назад
Тихая, спокойная улочка, знаки 40 и даже 20, ничто не предвещает беды. И тут появляется он, мудак обыкновенный и всё идёт кувырком, в прямом и переносном смысле!

Тихая, спокойная улочка, знаки 40 и даже 20, ничто не предвещает беды. И тут появляется он, мудак обыкновенный и всё идёт кувырком, в прямом и переносном смысле!
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