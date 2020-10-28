Вот это разворот! Момент ДТП в Орле

На улице Автовокзальной в Орле 38-летний водитель Hyundai, разворачиваясь на перекркстке, врезался в заднюю часть мимо проезжающего Renault, которым управлял 36-летний мужчина. От удара Renault отлетел на металлическое ограждение и переворнулся.
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Метки: авария авто авто авария видео дтп не уступил разворот
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