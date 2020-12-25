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Личный родстер 427 Cobra Кэрролла Шелби отправляется на аукцион

Личный родстер 427 Cobra Кэрролла Шелби отправляется на аукцион (30 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: shelby cobra   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   кэрролл шелби   олдтаймер   ретро авто   
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Оригинальный Shelby 427 Cobra - один из самых популярных коллекционных автомобилей на планете, но этот еще более особенный, поскольку принадлежал главному человеку, ответственному за его создание.

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Метки: shelby cobra   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   кэрролл шелби   олдтаймер   ретро авто   
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5  комментариев
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31k
Опаньки Час назад
за 2 ляма рублей можно купить настоящую реплику, собственноручно собрать ее и катать дефок
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244
VVK22 7 минут назад
Красивая машина для подходящего дохода и климата
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15k
Lynx 42 минуты назад
Как не вспомнить.
Как не вспомнить.
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15k
Lynx 38 минут назад
Личный родстер 427 Cobra Кэрролла Шелби отправляется на аукцион
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23k
MatveiVainrub 54 минуты назад
произведение исскуства
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