Личный родстер 427 Cobra Кэрролла Шелби отправляется на аукцион

Оригинальный Shelby 427 Cobra - один из самых популярных коллекционных автомобилей на планете, но этот еще более особенный, поскольку принадлежал главному человеку, ответственному за его создание.
На аукционе Mecum выставят родстер Shelby 427 Cobra 1966 года выпуска, который принадлежал основателю компании и автогонщику Кэрроллу Шелби. Знаменитый конструктор владел уникальным автомобилем всю свою жизнь.
Shelby 427 Cobra построили в 1966 году лично для Кэрролла Шелби, который владел родстером до самой смерти. Уникальный спорткар получил кузов цвета Charcoal Gray, черный кожаный салон, а также 7.0-литровый V8 мощностью 427 лошадиных сил (640 Нм). В паре с агрегатом работала четырехступенчатая «механика». До «сотни» родстер разгонялся за 4,7 секунды. Максимальная скорость – 265 километров в час.
Кэрролл Шелби многократно перекрашивал кузов машины, а также модернизировал силовую установку своего спорткара. Незадолго до смерти конструктор установил в родстер автоматическую коробку передач. В 2016 году, через четыре года после смерти Шелби, «Кобру» приобрел нынешний владелец, который сразу же отправил автомобиль на полную реставрацию, в процессе которой родстеру вернули первозданный вид.
Стоимость спорткара, который выставят в январе на торги, пока не разглашается. Однако в 2016 году на аукционе продали другой Shelby Cobra, также принадлежавший Кэрроллу Шелби. Ни разу не реставрированный автомобиль, оборудованный 4.3-литровым мотором, удалось продать за 13,75 миллионов долларов (примерно миллиард рублей по текущему курсу). В связи с этим стоит ожидать, что идеально восстановленный Shelby 427 Cobra уйдет с молотка за рекордную сумму.
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