Личный родстер 427 Cobra Кэрролла Шелби отправляется на аукцион

Стоимость спорткара, который выставят в январе на торги, пока не разглашается. Однако в 2016 году на аукционе продали другой Shelby Cobra, также принадлежавший Кэрроллу Шелби. Ни разу не реставрированный автомобиль, оборудованный 4.3-литровым мотором, удалось продать за 13,75 миллионов долларов (примерно миллиард рублей по текущему курсу). В связи с этим стоит ожидать, что идеально восстановленный Shelby 427 Cobra уйдет с молотка за рекордную сумму.