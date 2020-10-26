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Новости автоаукционов: Mecum, Даллас 2020

Новости автоаукционов: Mecum, Даллас 2020 (11 фото)

Автор:
26 октября 2020 08:57
Сообщество : Автомир
Метки: Mecum   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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Эпидемия во всю бушует в Америке, но похоже они решили забить на нее. Очередной аукцион от дома Mecum прошел в обычном режиме. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
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Метки: Mecum   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   аукцион   олдтаймер   ретро авто   
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Bartello 23 часа назад
Судя по пробегам их сразу не для каждодневной езды покупали или скручивание пробега изобрели не в России
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Олег

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