Новости автоаукционов: Mecum, Даллас 2020

Второе поколение модели Corvette поступило в продажу в конце 1962 года. Первые её эскизы нарисовал в 1957 году дизайнер Peter Brock. Его смелый проект подправил под серийное производство дизайнер Larry Shinoda.



Новое поколение выпустили в виде купе и кабриолета. Первый год выпуска купе шли с оригинальным, разделенным на две части, задним стеклом (Split Window). С 1964 года для улучшения обзора и безопасности его заменили на цельное. Зато теперь автомобили с Split Window ценятся больше всех у коллекционеров.



Двигатель был один 327 V8, но в нескольких версиях. Можно было выбрать версию мощностью 250 л.с., 300 л.с. или 360 л.с. с впрыском топлива.



Проданный экземпляр как раз из топовых с 360-сильным двигателем. В прекрасном состоянии.