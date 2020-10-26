Новости автоаукционов: Mecum, Даллас 2020

Эпидемия во всю бушует в Америке, но похоже они решили забить на нее. Очередной аукцион от дома Mecum прошел в обычном режиме. Рублевые цены указаны для интереса, с учетом таможни и доставки.
10. Ferrari Testarossa 1991 года продан за $148,500 (14 700 000 руб.).
Один из культовых автомобилей компании Ferrari с дизайном от Pininfarina.
Модель выпускалась с 1984 года по 1991 год.
Стоящий под капотом 5-литоровый оппозитный 12-цилиндровый двигатель выдает 390 л.с. Разгон до "сотни" за 5,2 секунды, максимальная скорость — 290 км/ч.
Несмотря на то, что таких машин было выпущено 7177 экземпляров, они весьма популярны среди коллекционеров.
Пробег всего 10 234 мили. В 2012 году в мастерской Motion Products, Inc. сделали комплексное обслуживание.
Модель выпускалась с 1984 года по 1991 год.
Стоящий под капотом 5-литоровый оппозитный 12-цилиндровый двигатель выдает 390 л.с. Разгон до "сотни" за 5,2 секунды, максимальная скорость — 290 км/ч.
Несмотря на то, что таких машин было выпущено 7177 экземпляров, они весьма популярны среди коллекционеров.
Пробег всего 10 234 мили. В 2012 году в мастерской Motion Products, Inc. сделали комплексное обслуживание.
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9. Plymouth Superbird 1970 года продан за $151,800 (14 800 000 руб.).
Модель Plymouth Superbird заменила в наскаровских гонках 1970 года Dodge Daytona.
Её построили на основе серийной модели Road Runner, топовой версии модели Belvedere. Технологию использовали ту же, добавили нос и антикрыло.
Выпустили их 1500 экземпляров. Так как, в этот раз дизайнеры больше внимания уделили эстетики внешнего вида, продавалась она хорошо.
Данный экземпляр все еще с родным двигателем. Да еще с механической коробкой передач. Таких было всего 308 экземпляров.
Её построили на основе серийной модели Road Runner, топовой версии модели Belvedere. Технологию использовали ту же, добавили нос и антикрыло.
Выпустили их 1500 экземпляров. Так как, в этот раз дизайнеры больше внимания уделили эстетики внешнего вида, продавалась она хорошо.
Данный экземпляр все еще с родным двигателем. Да еще с механической коробкой передач. Таких было всего 308 экземпляров.
7. Chevrolet Corvette Split Window Coupe 1963 года продан за $165,000 (15 200 000 руб.).
Второе поколение модели Corvette поступило в продажу в конце 1962 года. Первые её эскизы нарисовал в 1957 году дизайнер Peter Brock. Его смелый проект подправил под серийное производство дизайнер Larry Shinoda.
Новое поколение выпустили в виде купе и кабриолета. Первый год выпуска купе шли с оригинальным, разделенным на две части, задним стеклом (Split Window). С 1964 года для улучшения обзора и безопасности его заменили на цельное. Зато теперь автомобили с Split Window ценятся больше всех у коллекционеров.
Двигатель был один 327 V8, но в нескольких версиях. Можно было выбрать версию мощностью 250 л.с., 300 л.с. или 360 л.с. с впрыском топлива.
Проданный экземпляр как раз из топовых с 360-сильным двигателем. В прекрасном состоянии.
Новое поколение выпустили в виде купе и кабриолета. Первый год выпуска купе шли с оригинальным, разделенным на две части, задним стеклом (Split Window). С 1964 года для улучшения обзора и безопасности его заменили на цельное. Зато теперь автомобили с Split Window ценятся больше всех у коллекционеров.
Двигатель был один 327 V8, но в нескольких версиях. Можно было выбрать версию мощностью 250 л.с., 300 л.с. или 360 л.с. с впрыском топлива.
Проданный экземпляр как раз из топовых с 360-сильным двигателем. В прекрасном состоянии.
6. Shelby GT350 Convertible 1969 года продан за $181,500 (16 600 000 руб.).
Всего было изготовлено 562 таких автомобилей.
5. Ferrari 599 GTB 2010 года продали за $184,250 (18 100 000 руб.).
Новый флагман компании был показан публике в 2006 году на женевском автосалоне.
Это был классический, заднеприводный суперкар с бензиновым V12.
6.0-литровый двигатель выдавал 620 л.с. Разгон до «сотни» занимает 3.7 с. Максимальная скорость около 310 км/ч. Стоили они тогда от 300 000 евро.
За этот экземпляр первый хозяин заплатил $417,062. Пробег 10 000 миль.
Это был классический, заднеприводный суперкар с бензиновым V12.
6.0-литровый двигатель выдавал 620 л.с. Разгон до «сотни» занимает 3.7 с. Максимальная скорость около 310 км/ч. Стоили они тогда от 300 000 евро.
За этот экземпляр первый хозяин заплатил $417,062. Пробег 10 000 миль.
4. Shelby GT500 Fastback (№01953) 1967 года продан за $214,500 (21 000 000 руб.).
Классический маскл кар восстановленный мастером Randy DeLisio из Lyons, New York.
3. Ford Mustang Boss 429 (№2399) 1970 года продали за $225,500 (21 800 000 руб.).
Вершина среди автомобилей этой модели. Их выпустили всего 857 экземпляров. Тогда они стоили $4,798.
Под капотом стоит 7,0-литровый V8 мощностью 375 л.с.
Под капотом стоит 7,0-литровый V8 мощностью 375 л.с.
2. Рестомод Chevrolet Corvette Convertible 1962 года продали за $242,000 (19 400 000 руб.).
Еще один проект от неугомонного Jeff Hayes и мастерской American Speed Shop. У него все как обычно. Оригинальный кузов установлен на современное шасси от Art Morrison. Под капотом современный 6.2-литровый V8 мощностью 430 л.с. и 4-ступенчатый «автомат» 4L70E.
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