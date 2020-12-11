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Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Железногорске

Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Железногорске (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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В Железногорске на Ленинградском проспекте автомобиль Subaru Legacy, под управлением 32-летнего водителя, сбил 9-летнего мальчика. Школьник перебегал дорогу по пешеходному переходу.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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1k
Яков 3 часа назад
оба торопились.
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47k
alertol Яков 2 часа назад
Только один посмотрел по сторонам, увидел что его пропускают, и побежал (он не мог видеть субару физически, более того по всей логике, я уж про правила не говорю, её там не должно было быть)

А вот таких вот обгоняльщиков которые не смотрят что соседняя полоса почему-то вдруг стала тормозить перед переходом, я (в зависимости от исхода) судил бы за попытку преднамеренного убийства, или за преднамеренное убийство (ибо то что мальчик жив, это не аксиома, а чистое везение)
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9k
Karelian Час назад
Повезло, что зима, и пацан в толстом костюме.
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495
фхранцуз Час назад
ублюдок на субару, и родители когда будут учить своих детей, что ПП не перебегают, а переходят не спеша и чтобы голова крутилась во все стороны как дискошар
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Большинство пешеходов погибают именно на пешеходном переходе
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2k
Core АнтонПолднев 2 часа назад
угу, всегда удивляли бессмертные пешеходы) водила виноват и сядет, а такой правдоборец уже не факт что встанет, хотя конечно будет прав
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26k
АнтонПолднев Core 2 часа назад
Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Железногорске
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47k
alertol АнтонПолднев 2 часа назад
Пешеход всегда прав, но не всегда жив.
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8k
ScorpionDS 3 часа назад
У нас в детском саду вдалбливали "никогда не перебегать дорогу!", нас даже водили в какой-то "музей (там и про пожарную безопасность рассказывали и т.п.)", там была схема с игрушечными машинками и человечками, которые даже ездили и схематически было показано, что трамвай обходи сзади, троллейбус и автобус спереди, переходить только на зеленый и никогда перебегать.

Ребенок не виноват, он просто не знал и хотел быстрее покинуть опасное место, теперь возможно ему расскажут как переходить дорогу.
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10k
Денис ScorpionDS 2 часа назад
"Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте" (с) :)
Если ребёнок НЕ знал, то почему он считал это место опасным?
А если он считал это место опасным, то знал, что это за место и знал, что перебегать его не следует.
Ситуация проста, в общем: ребёнок просто забыл и забил на ПДД, ну и водила виноват на 100%.
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972
akurys Денис 2 часа назад
А вообще в правилах д.д. написано что водитель должен сбивать всех кто переходит дорогу по пешеходному переходу? Или там написано нечто другое? Может просто надо знать ПДД и помнить кто в приоритете на пешеходном переходе! Считаю , что за наезд на пешехода на обозначенном пешеходном переходе нужно наказывать водителя гораздо строже! Кстати у меня водительский стаж более 40 лет , открыты все категории. Довелось поколесить практически по всему земному шарику.... Две аварии , причем меня в зад, очень быстрые водятлы были!
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10k
Денис akurys 56 минут назад
Спасибо, что сказали, что Вас два раза в зад. Кому что нравится, так сказать.
Но вернёмся к дорожному происшествию. Я достаточно чётко написал, что вина водилы 100%. Что Вам ещё неясно?
Но ребёнок, если он не хочет быть похороненным под стеллой с фразой "Он был прав переходя дорогу по переходу", должен запомнить на всю жизнь, что перебегать нельзя. И что надо смотреть по сторонам. Это тоже написано в ПДД.
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1k
Kolebator ScorpionDS 47 минут назад
вот и вы плохо выучили правило про трамвай и автобус:
Спереди трамвай обходим – Это каждый знает, Нет опасней ничего Встречного трамвая. Ну а чтоб дорогу видеть И машины пропустить, Знай, автобус только сзади Надо людям обходить!
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