Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Железногорске

В Железногорске на Ленинградском проспекте автомобиль Subaru Legacy, под управлением 32-летнего водителя, сбил 9-летнего мальчика. Школьник перебегал дорогу по пешеходному переходу.
К счастью, школьник получил лишь ушибы, водитель в момент ДТП был трезв.
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А вот таких вот обгоняльщиков которые не смотрят что соседняя полоса почему-то вдруг стала тормозить перед переходом, я (в зависимости от исхода) судил бы за попытку преднамеренного убийства, или за преднамеренное убийство (ибо то что мальчик жив, это не аксиома, а чистое везение)
Ребенок не виноват, он просто не знал и хотел быстрее покинуть опасное место, теперь возможно ему расскажут как переходить дорогу.
Если ребёнок НЕ знал, то почему он считал это место опасным?
А если он считал это место опасным, то знал, что это за место и знал, что перебегать его не следует.
Ситуация проста, в общем: ребёнок просто забыл и забил на ПДД, ну и водила виноват на 100%.
Но вернёмся к дорожному происшествию. Я достаточно чётко написал, что вина водилы 100%. Что Вам ещё неясно?
Но ребёнок, если он не хочет быть похороненным под стеллой с фразой "Он был прав переходя дорогу по переходу", должен запомнить на всю жизнь, что перебегать нельзя. И что надо смотреть по сторонам. Это тоже написано в ПДД.
Спереди трамвай обходим – Это каждый знает, Нет опасней ничего Встречного трамвая. Ну а чтоб дорогу видеть И машины пропустить, Знай, автобус только сзади Надо людям обходить!