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Сама неуклюжесть: нелепый Marcos Mantis, выпущенный тиражом в 32 экземпляра

Сама неуклюжесть: нелепый Marcos Mantis, выпущенный тиражом в 32 экземпляра (8 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Marcos   Marcos Mantis   авто   автодизайн   автомир   автомобили   редкие автомобили   
842
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Наверняка эта машина могла бы войти в Топ-10 самых неуклюжих и провальных легковушек 20 века, но ей повезло. О её существовании забыли раньше, чем настала пора составлять эти рейтинги.

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Метки: Marcos   Marcos Mantis   авто   автодизайн   автомир   автомобили   редкие автомобили   
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3k
Александр 19 минут назад
напомнили
напомнили
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125
openslip Полминуты назад
Ну не идеал, но выглядит нормально.
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ValdemarNaftulievich 2 часа назад
У Англичан крайности: либо Бентли с Ролсом; либо вот это
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