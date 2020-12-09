Сама неуклюжесть: нелепый Marcos Mantis, выпущенный тиражом в 32 экземпляра

Наверняка эта машина могла бы войти в Топ-10 самых неуклюжих и провальных легковушек 20 века, но ей повезло. О её существовании забыли раньше, чем настала пора составлять эти рейтинги.
О Marcos-е я узнал не так давно, и совершенно случайно. Лет десять назад коротая зимние вечера я изучал все машины с открывавшимися вверх дверями, по типу «крыльев чайки», и поисковик выдал фото очень странной машины неизвестной мне тогда марки.
Поэтому, нет ничего странного в том, что многие читатели сейчас впервые узнают о существовании «Маркоса», выпускавшего автомобили весьма странной внешности. Некоторые к тому же, очень малым тиражом, всего в 32 экземпляра, как этот Marcos Mantis M70. О них даже на родине в Британии уже мало кто помнит.
Поэтому, нет ничего странного в том, что многие читатели сейчас впервые узнают о существовании «Маркоса», выпускавшего автомобили весьма странной внешности. Некоторые к тому же, очень малым тиражом, всего в 32 экземпляра, как этот Marcos Mantis M70. О них даже на родине в Британии уже мало кто помнит.
Появился Мантис в 1968 году. Никто не знает, под воздействием чего дизайнеры создавали облик автомобиля, но получилось… вот это. Не знаю, какой термин тут лучше подходит – неуклюжий, странный, страшный, или может, самобытный? Передок слегка напоминает Plymouth Omni 24, корма напоминает типичную самоделку, а всё остальное – плод чьего-то больного воображения.
В шестидесятых Маркос был довольно популярной маркой среди английских любителей спортивных машин, но Мантис М70 они покупать отказались, голосуя своим кошельком за конкурентов, в том числе из стран континентальной Европы. Поэтому, собрав за 4 года производства всего 32 машины, руководство фирмы поняло, что их неуклюжее творение как-то не очень пользуется спросом, даже за весьма скромную цену в 3200 фунтов стерлингов (в полностью собранном варианте), и выпуск прекратило.
Вы спросите – что значит в собранном виде, его что, можно было купить по частям? Всё верно, существовала возможность поставки машины в виде набора (кит-кара) для самостоятельной сборки. Можно было собрать свою машину своими руками, в своем гараже, такой себе конструктор для взрослых бородатых дядек.
Немного технических данных. Спереди под капотом из стеклопластика находится карбюраторный рядный шестицилиндровый мотор объемом 2.5 литра, мощностью около 130 л.с.
Немного технических данных. Спереди под капотом из стеклопластика находится карбюраторный рядный шестицилиндровый мотор объемом 2.5 литра, мощностью около 130 л.с.
Двигателей фирма не делала, поэтому агрегат позаимствован от Triumph, на нем установлены три горизонтальных карбюратора. Коробка передач механическая, с четырьмя передачами, привод естественно задний.
Салон здесь, надо сказать, весьма неплох. Выполненный в стилистике американских «мускул», он просторный спереди, сзади есть место для двух пассажиров.
Как и любая редкая машина, Marcos Mantis M70 со временем нашел себе место в собраниях коллекционеров. Недавно одна из них, 19-й, если я не ошибаюсь, кузов, появилась на аукционе классических авто в Британии со стартовой ценой в 26 тыс. фунтов стерлингов. На момент написания этих строк, желающих сделать ставку не нашлось.
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