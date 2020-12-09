Сама неуклюжесть: нелепый Marcos Mantis, выпущенный тиражом в 32 экземпляра

О Marcos-е я узнал не так давно, и совершенно случайно. Лет десять назад коротая зимние вечера я изучал все машины с открывавшимися вверх дверями, по типу «крыльев чайки», и поисковик выдал фото очень странной машины неизвестной мне тогда марки.



Поэтому, нет ничего странного в том, что многие читатели сейчас впервые узнают о существовании «Маркоса», выпускавшего автомобили весьма странной внешности. Некоторые к тому же, очень малым тиражом, всего в 32 экземпляра, как этот Marcos Mantis M70. О них даже на родине в Британии уже мало кто помнит.