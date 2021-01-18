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Авария дня. В Кирове столкнулись четыре иномарки

Авария дня. В Кирове столкнулись четыре иномарки (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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В Кирове на улице Луганской, 49 произошло массовое ДТП. 23-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при повороте налево не уступил дорогу «Митсубиси Лансер». Затем в «Митсубиси» врезался «Хендэ Санта Фе» и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Киа Соренто».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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3  комментария
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1k
kiber 2 часа назад
Куда он поворачивал? В опору что ли.
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Pavel 4 минуты назад
Повернул на все деньги
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7k
Tamdima Полчаса назад
Такое ощущение, что тормозами там никто не пользовался. Только в последний момент у одного огни зажглись
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Johnny

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