В Кирове на улице Луганской, 49 произошло массовое ДТП. 23-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при повороте налево не уступил дорогу «Митсубиси Лансер». Затем в «Митсубиси» врезался «Хендэ Санта Фе» и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Киа Соренто».
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В итоге 32-летняя пассажирка «Мицубиси» и 32-летний водитель автомобиля «Хендэ» получили травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД.
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