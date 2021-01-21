Ночью на 40-м километре Московской кольцевой автодороги водитель тягача с прицепом–платформой устроил массовое ДТП. Травмы получил только водитель красного большегруза.
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