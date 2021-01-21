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Авария дня. «Чё, сильно убился?»

Авария дня. «Чё, сильно убился?» (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   мкад   
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Ночью на 40-м километре Московской кольцевой автодороги водитель тягача с прицепом–платформой устроил массовое ДТП. Травмы получил только водитель красного большегруза.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   мкад   
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3k
aed 55 минут назад
Ладно фура справа, но сам рег куда смотрел? От момента как тягач поехал поперек дороги до начала торможения прошло четыре секунды. ЧЕТЫРЕ, Карл!...
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16k
nobody® 14 минут назад
немножко пункта назначения, только тут какие-то трубы ехали
немножко пункта назначения, только тут какие-то трубы ехали
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402
Ruslan Полчаса назад
Смею предположить что чувакам которые "не сильно убились" очень сильно повезло.... Проедь или проскользни они на несколько метров дальше, чтобы попытаться объехать фуру то их бы просто размазало...
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1k
satra 2 часа назад
Картинка со звуком.
Картинка со звуком.
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