В Новосибирске на Винаповском мосту водитель автомобиля с регистратором избегал столкновения со встречным автомобилем и вылетел на противоположенную сторону дороги, где столкнулся с автобусом ПАЗ.
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Автор видео ищет записи с других видеорегистраторов. Его интересует номер автомобиля, выехавшего на встречную полосу.
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