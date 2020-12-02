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Авария дня. Легковушка столкнулась с автобусом ПАЗ в Новосибирске

Авария дня. Легковушка столкнулась с автобусом ПАЗ в Новосибирске (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лобовое столкновение   
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В Новосибирске на Винаповском мосту водитель автомобиля с регистратором избегал столкновения со встречным автомобилем и вылетел на противоположенную сторону дороги, где столкнулся с автобусом ПАЗ.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лобовое столкновение   
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1  комментарий
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712
Владимир Час назад
Дорожное покрытие как зеркало, но все равно нужно разогнаться до 77 км/ч (это регистратор пишет основываясь на данных gps, а по факту скорость немного больше), вдруг какое препятствие на дороге и нельзя будет избежать ДТП...
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Johnny

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