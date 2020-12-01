На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Бачурина в Кунгуре 36-летний водитель Nissan Leaf сбил пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, где вскоре скончалась.
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83-летняя пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в больницу, где не приходя в сознание скончалась.
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