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Авария дня. Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пермском крае

Авария дня. Водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Пермском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На нерегулируемом пешеходном переходе по улице Бачурина в Кунгуре 36-летний водитель Nissan Leaf сбил пенсионерку. Пострадавшая была доставлена в больницу с тяжелыми травмами, где вскоре скончалась.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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7  комментариев
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982
Pavel 2 часа назад
Мне вот интересно, поставить фанарь над переходом это по деньгам как мкс с нуля построить?
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1k
Алексей 2 часа назад
Одна бежит не глядя. Другой летит по неосвещённой дороге.
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562
RRR69rus 3 часа назад
Приучили пешеходов,думают стали бессмертные.И уверены что водителям их видно
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8k
Бендер Родригес RRR69rus 3 часа назад
А их реально не видно, встречка засвечивает, но водила всë равно - баклан, знак пп - со светоотражающим покрытием, видно его издалека, сбрось скорость, до 30-40. Ничего страшного не произойдëт.
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4k
Иван RRR69rus 2 часа назад
Не видишь, сиди дома бл*дь.
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27k
EvilHomer Иван 2 часа назад
А ты лежи в земле
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562
RRR69rus Иван 2 часа назад
Тебя [мат] видать часто обижают
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