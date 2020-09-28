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Авария дня. Страшное ДТП в Приморье

Авария дня. Страшное ДТП в Приморье (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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26 сентября, близ города Фокино водитель грузовика Volvo сбил двух девочек. Группа из пяти детей и двух взрослых, возвращавшаяся с пляжа, хотела перейти дорогу.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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6k
Goldsmith Час назад
Я считаю что виноват водитель кроссовера. Он получил очень дорогой урок. Смотрите все и учитесь как делать нельзя. Это из области- не делай добра не получишь зла.
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16k
Andrey Полчаса назад
@лять.....
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3k
schmubu 42 минуты назад
дорога полупустая, у пешеходов было бы достаточно возможностей перейти дорогу и без того, чтобы кроссовер их пропускал.
на самом деле, очень много аварий происходит из-за того, что кто-то вот такие "вежливости" проявляет, а страдают другие.

кроссовер - чайник и откровенный удак, нельзя такие вещи делать. наука ему будет на всю жизнь. а ещё его можно и прицепом под статью подвести ,что скорее всего и пороизойдёт. потому-что есть статья
"10.5 Водителю запрещается: - резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия."
а причины тормозить у него не было. Ъ
и ещё "12.1 Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии на проезжей части у ее края"
тоже можно к делу пришить.

Грузовик огребёт по полной.
1. он шёл с явным превышением. там за сто метров до этого места знак 70 был ,а он даже не почесался. он и до знака наверное под 100 шёл.
2. увидел поздно, тормозить начал поздно.
3. он сознательно не захотел кроссовера в жопу бить, или интуитивно в сторону вывернул - не играет роль. и в том и в другом случае - абсолютный непрофессионализм. и если уж - то на обочину надо лезть, а не на встречку.

кроссовера и грузовика нагрузят по полной, и поделом обоим , я считаю.

Родители - долбо2,718бы. даже когда пропускают надо по сторонам смотреть. и детей надо за руку держать через дорогу переводить. они помчались не глядя...
ну... они теперь наказанные уже...

детей жалко, сил нет, как жалко. они-то ни в чём не виноваты...
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10k
Пумба 50 минут назад
Что вы херней маетесь?! То у вас водила фуры виноват, то водила кроссовера... А ничего, что ни "зебры", ни знака пешеходного перехода там нет?! Так наверное просто родители этих детей - конченные долбо...бы?!! Я не оправдываю водителей, но СОЗДАЛИ аварийную ситуацию именно одноклеточные родители, отправившие перебегать дорогу такую толпу.
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1k
Vitamin 54 минуты назад
Один вопрос только возник, "Куда летел?"
Жалко девочек и родителей..
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998
Domax3000 56 минут назад
А почему подобная жесть не в АД'ок, а в обычной ленте пользователей,не смотря на персональные настройки сайта "ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ"? Может быть я где-то недогоняю и слишком стар для этого... Вместо минусов,пожалуйста,помогите советом,как избавиться от появления подобных новостей в моей ленте. Заранее благодарен... Domax_3000
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3k
Пепелац Час назад
Рег проспал помеху и между куском железа и детскими жизнями выбрал первое....
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24k
Fat Lynx Час назад
Все "красавцы", все до одного! Из рядовой дорожной ситуации создали создали пи-з-дец. Это сравнимо с падением самолета, когда пилот выбирает жить самому и увести машину за город: в кювет со своей стороны Volvo не поехал... и бить в с-раку кроссовер не захотел...
Не дай бог оказаться в такой ситуации.
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11k
Роберт Шекли Час назад
Плохо что люди не знают, что груженая фура тормозит как паровоз.
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1k
John Роберт Шекли 56 минут назад
Об этом прежде всего водитель самой фуры должен знать и передвигаться с учетом этого.
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22k
Павел Плеханов Роберт Шекли 52 минуты назад
Главное, чтобы это знал водитель "паровоза". И,если он это знает, то держал бы дистанцию. Или он на каждом светофоре в жопы впереди стоящих тормозит?
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26k
EvilHomer Час назад
Взрослые просто конченные долб@йобы и водила грузовика тоже.
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822
Шурман Час назад
У нас есть дом Юрмале и к пляжу такой же переход , пешеходный в 100 метрах но и там хрен кто пропустит , по этой дороге летают так что визги даже по ночам стоят . Я когда с детьми перехожу дорогу просто тупо стою и жду что на горизонте не было машин . В августе видел как 2х велоси[мат]истов сбили но те сами виноваты им построили велодорожки в полуторах метрах от дороги , какого хрена они лезут на дорогу еще и факи показывают ? . Честно остановился даже знаю того кто их сбил он тоже на них орал а те держась за спины начали сразу ныть что он виноват , я отвез своих домой и вернулся туда уже на велике , приехала полиция я соседа поддержал , полиция просто прописала в протоколе что двигались не по велодорожке и угрожали автомобилистам , вы бы их глаза видели , был бы у них топор они бы меня зарубили . А сбил он их случайно , там скорость маленькая просто эти 2 придурка решили заехать в магазин , голову не повернули а просто сами под машину залезли , ну нечего отремонтируют свои колесики по 500 евро за штуку . Байки были хорошие , посмотрел карбон Мерида , трековые диски .
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24k
Aqueronte Шурман 21 минуту назад
Карбон Меридиан за 500 евро? Где б такие взять? Мне все больше за 5000 евро такие попадаются.
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141
Алексей Час назад
Девочек жаль! Всегда сигналю "добрым", "вежливым" водителям, которые решили пропустить пешехода вне зоны пешеходного перехода! Но у сопровождающих где мозг? Переводить 5 малолетних детей таким способом - верх идиотизма!
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14k
dimitr Час назад
Рег, по ощущению, вообще не тормозил.
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3k
schmubu dimitr Час назад
он поздновато заметил, я считаю, т.е. мог бы на секунду раньше начать торможение. но ему всё-равно не хватило бы. он заметно тормозил, но 40 тон просто так не остановишь...
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1k
John dimitr 59 минут назад
Да перегружен был наверняка. При этом фигачил как на легковушке...
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28k
Azesh Час назад
какой ужас, бедные дети, бедные родители.
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29k
Элек Мек Час назад
Ужасно...
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