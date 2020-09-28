26 сентября, близ города Фокино водитель грузовика Volvo сбил двух девочек. Группа из пяти детей и двух взрослых, возвращавшаяся с пляжа, хотела перейти дорогу.
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Заметив пешеходов, водитель Honda CRV остановился. Следовавший за ним водитель грузового автомобиля попытался уйти от столкновения на встречную полосу и сбил детей.
В результате ДТП две девочки 8 и 9 лет получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия. Вторую пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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на самом деле, очень много аварий происходит из-за того, что кто-то вот такие "вежливости" проявляет, а страдают другие.
кроссовер - чайник и откровенный удак, нельзя такие вещи делать. наука ему будет на всю жизнь. а ещё его можно и прицепом под статью подвести ,что скорее всего и пороизойдёт. потому-что есть статья
"10.5 Водителю запрещается: - резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия."
а причины тормозить у него не было. Ъ
и ещё "12.1 Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии на проезжей части у ее края"
тоже можно к делу пришить.
Грузовик огребёт по полной.
1. он шёл с явным превышением. там за сто метров до этого места знак 70 был ,а он даже не почесался. он и до знака наверное под 100 шёл.
2. увидел поздно, тормозить начал поздно.
3. он сознательно не захотел кроссовера в жопу бить, или интуитивно в сторону вывернул - не играет роль. и в том и в другом случае - абсолютный непрофессионализм. и если уж - то на обочину надо лезть, а не на встречку.
кроссовера и грузовика нагрузят по полной, и поделом обоим , я считаю.
Родители - долбо2,718бы. даже когда пропускают надо по сторонам смотреть. и детей надо за руку держать через дорогу переводить. они помчались не глядя...
ну... они теперь наказанные уже...
детей жалко, сил нет, как жалко. они-то ни в чём не виноваты...
Жалко девочек и родителей..
Не дай бог оказаться в такой ситуации.