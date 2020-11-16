Уникальная самоделка советской эпохи: микроавтобус "Лосёнок" из Днепропетровска

Этот уникальный автомобиль создал талантливый конструктор из Днепропетровска еще в начале 1980-х. На тот момент Иван Лукьянович Лось уже был известным в кругах советских «кулибиных», конструировавших самодельные автомобили. «Лосёнок» стал, так сказать, продолжением линейки.
Небольшой микроавтобус угловатой формы (привет Илону Маску с его Кибертраком) выделялся на фоне множества «самавто». Во первых – минивэны в СССР почти никто не делал, во вторых – в конструкции кузова почти полностью отсутствуют детали серийных автомобилей.
Сам кузов сделан с широким применением «крылатого металла». Это логично, ведь Иван Лукьянович работал на ЮМЗ, где строили ракеты и небольшие спутники, работать с алюминиевыми сплавами ему было привычней.
Техническая часть микроавтобуса позаимствована от ЗАЗ-968. Силовой агрегат, как и у «Запорожца», находится сзади. Мощность двигателя 30 л.с., четырёхступенчатая коробка передач, привод на задние колёса.
Техническая часть микроавтобуса позаимствована от ЗАЗ-968. Силовой агрегат, как и у «Запорожца», находится сзади. Мощность двигателя 30 л.с., четырёхступенчатая коробка передач, привод на задние колёса.
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Рулевое управление и тормоза тоже от «Запорожца». Фары от автобуса ЛАЗ, впрочем, такие же стояли на Рафиках и Москвич-412, а от чего задние фонари я так и не понял.
Добраться к двигателю можно открыв крышку в корме кузова, затем люк в днище. Сложнее было пробраться за руль.
Все двери в этом автомобиле сдвижные, но помимо передних дверей, надо еще откинуть переднюю панель кузова вместе с ветровым стеклом. Даже в наши дни при наличии современных инструментов и широком ассортименте уплотнителей, такое решение выглядит смелым, а для восьмидесятых – эпохи дефицита, так и вовсе кажется фантастикой.
Иван Лукьянович Лось на фоне своего детища - "Лосёнка" третьей версии, предшественника микроавтобуса
Это была четвёртая и последняя работа талантливого конструктора. В 1980-х «Лосёнок» участвовал во многих выставках и пробегах «самавто», вызывал интерес у публики и специалистов. Помню, видел его на страницах журнала «Техника Молодежи», второй половины 80-х.
До наших дней уникальный аппарат сохранился, хоть и в потрёпанном виде. Насколько я знаю, недавно машина сменила владельца, попала в хорошие руки, так что её история, к счастью, не окончена.
До наших дней уникальный аппарат сохранился, хоть и в потрёпанном виде. Насколько я знаю, недавно машина сменила владельца, попала в хорошие руки, так что её история, к счастью, не окончена.
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