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Уникальная самоделка советской эпохи: микроавтобус "Лосёнок" из Днепропетровска

Уникальная самоделка советской эпохи: микроавтобус "Лосёнок" из Днепропетровска (8 фото)

Автор:
16 ноября 2020 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   микроавтобус   самоделка   
688
8
Этот уникальный автомобиль создал талантливый конструктор из Днепропетровска еще в начале 1980-х. На тот момент Иван Лукьянович Лось уже был известным в кругах советских «кулибиных», конструировавших самодельные автомобили. «Лосёнок» стал, так сказать, продолжением линейки.
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Метки: авто   автодизайн   автомир   автомобили   микроавтобус   самоделка   
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Фима Петров 19 минут назад
Машина участвовала в телепередаче "Это вы можете" и на Всесоюзном слёте самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году.
Машина участвовала в телепередаче "Это вы можете" и на Всесоюзном слёте самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году.
Машина участвовала в телепередаче "Это вы можете" и на Всесоюзном слёте самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году.
Машина участвовала в телепередаче "Это вы можете" и на Всесоюзном слёте самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году.
Машина участвовала в телепередаче "Это вы можете" и на Всесоюзном слёте самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году.
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