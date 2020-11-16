Уникальная самоделка советской эпохи: микроавтобус "Лосёнок" из Днепропетровска

Это была четвёртая и последняя работа талантливого конструктора. В 1980-х «Лосёнок» участвовал во многих выставках и пробегах «самавто», вызывал интерес у публики и специалистов. Помню, видел его на страницах журнала «Техника Молодежи», второй половины 80-х.



До наших дней уникальный аппарат сохранился, хоть и в потрёпанном виде. Насколько я знаю, недавно машина сменила владельца, попала в хорошие руки, так что её история, к счастью, не окончена.