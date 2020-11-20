Обложили со всех сторон: небольшое ДТП в Воронеже

На улице 9 Января в Воронеже сразу три водителя решили развернуться в одном месте. Влдельцу Lada Vesta с регистратором удалось уйти от столкновения, отделавшись небольшой царапиной.
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Метки: авария авто авто авария видео дтп не уступил разворот
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