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Обложили со всех сторон: небольшое ДТП в Воронеже

Обложили со всех сторон: небольшое ДТП в Воронеже (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   разворот   
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На улице 9 Января в Воронеже сразу три водителя решили развернуться в одном месте. Влдельцу Lada Vesta с регистратором удалось уйти от столкновения, отделавшись небольшой царапиной.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   разворот   
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27k
Peacemaker1873 Час назад
Да откуда вы лезете?
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Алексей 2 минуты назад
Ну с таким стилем вождения как у рега он вероятно каждый день в такой ситуации.
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Игорь 4 минуты назад
это было предопределено, не отвертеться. Если бы он увернулся от второго, выскочил бы третий
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