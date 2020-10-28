"В результате ДТП 31-летний водитель иномарки и его 45-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один 31-летний пассажир «Тойоты» госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель ранее был лишен прав за нетрезвое вождение", - сообщает пресс-служба ГИБДД Прокопьевска.