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Авария дня. Два человека погибли при наезде на препятствие в Кузбассе

Авария дня. Два человека погибли при наезде на препятствие в Кузбассе (7 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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20 октября, в Прокопьевске водитель Toyota Camry двигался по улице Есенина и на перекрестке с круговым движением врезался в бордюрный камень. Два человека погибли, еще один пострадал.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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22  комментария
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9k
Павел Бреусов 3 часа назад
сами ушли никого не забрав, это просто праздник какой-то как один сказочный персонаж говорил!
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11
sergeixpress Минуту назад
Какое блин препятствие? это нифига не препятствие! столбы дорогу перебегали!
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2k
Alexander Parshuto 48 минут назад
Походу еще и не пристегнутые были.
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19
Олег П Alexander Parshuto Полчаса назад
Это если только стояли заглушки в замках ремня, подушки не срабатывают если человек не пристегнут. Сделано для того, чтобы при небольших авариях подушки не убили человека.
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1k
Павел 58 минут назад
Страшной силы удар. На круговых уже давно не делают таких высоких бордюров, а наоборот кладут их либо под углом 45, либо делают низкими, чтобы вот таких убийственных столкновений не было. Лучше на трамплине взлететь чем об стену расшибиться. И подумайте еще, что у этих людей остались родители, жены, дети.
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3k
sergiy123 Павел 48 минут назад
а нефиг было бухать
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1k
Павел sergiy123 15 минут назад
В такие ДТП попадали и трезвые уж поверьте. Я пытаюсь обратить внимание на саму опасность таких дорожных сооружений. В развитых цивилизованных странах и городах уже давно принято "сглаживать углы". Видели когда-нибудь, что на перекрестках, эмм... как бы объяснить...до перекрестка бордюр на стандартной высоте, а на уголках, возле пешеходников, эти же бордюры опускаются до уровня земли, , чтобы машины, если режут угол, не повредили диски с порогами. И вот подобных решений на самом деле масса, которые повышают безопасность движения.
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9k
Karelian 2 часа назад
Авария дня. Два человека погибли при наезде на препятствие в Кузбассе
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14k
Александр 3 часа назад
Читаю заголовок, аж сердце прихватило, а потом читаю пояснение и сразу тепло на душе стало.

Это не люди, хватит бухих животных без ВУ, называть людьми- это убийцы.
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11k
Объект реальности 3 часа назад
Подвеска на машине говно.
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11k
робт Объект реальности 2 часа назад
в смысле?
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457
Денис 3 часа назад
опять не пристегнутые?
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3k
fin4all Денис 3 часа назад
146%. были бы пристегнутые, максимум ноги поломали, и то не факт.
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5k
Петр fin4all 2 часа назад
да и вмятина от башки на стекле красноречиво об этом говорит.
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10k
ЕвгенийДончак 3 часа назад
Название статьи вывернуто наизнанку относительно смысла.
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9k
Павел Бреусов ЕвгенийДончак 3 часа назад
Согласен, "Пьяное животное самубилось прихватив одного пассажира и покалечив ещё одного" будет ближе к сути произошедшего.
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1k
Андрей 4 часа назад
Это был бордюр или поребрик?
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11k
Объект реальности Андрей 3 часа назад
Это Кузбасс, значит бордюр.
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