20 октября, в Прокопьевске водитель Toyota Camry двигался по улице Есенина и на перекрестке с круговым движением врезался в бордюрный камень. Два человека погибли, еще один пострадал.
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"В результате ДТП 31-летний водитель иномарки и его 45-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один 31-летний пассажир «Тойоты» госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель ранее был лишен прав за нетрезвое вождение", - сообщает пресс-служба ГИБДД Прокопьевска.
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Это не люди, хватит бухих животных без ВУ, называть людьми- это убийцы.