В Валуйках на улице 1 Мая 30-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Priora избегал столкновения с фургоном и влетел в светофор вместе с металлическим ограждением. Один из пассажиров скончался.
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В момент происшествия в машине находились двое пассажиров. 22-летний молодой человек скончался на месте происшествия. 26-летний парень получил травмы. Водитель в аварии не пострадал. Согласно результатам медицинского освидетельствования он сел за руль в нетрезвом состоянии.
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Очень жаль, лучшеб сдох(. Не садитесь в машину к пьяному водителю, как бы он вам не рассказывал, что он в норме и не забывайте пристегиваться.