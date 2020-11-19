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Авария дня. Момент смертельного ДТП в Белгородской области

Авария дня. Момент смертельного ДТП в Белгородской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 11:06
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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В Валуйках на улице 1 Мая 30-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Priora избегал столкновения с фургоном и влетел в светофор вместе с металлическим ограждением. Один из пассажиров скончался.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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4  комментария
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Михаил Филиппов 2 часа назад
как эпично. пострадать от знака уступи дорогу.
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Виталий Лынов 3 минуты назад
Ну вот почему алкаши не дохнут?
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Авария дня. Момент смертельного ДТП в Белгородской области
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3k
SSD 3 часа назад
Водитель в аварии не пострадал (с)
Очень жаль, лучшеб сдох(. Не садитесь в машину к пьяному водителю, как бы он вам не рассказывал, что он в норме и не забывайте пристегиваться.
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