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Авария дня. Пьяный водитель большегруза устроил смертельную аварию и скрылся

Авария дня. Пьяный водитель большегруза устроил смертельную аварию и скрылся (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
906
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7 октября, в Кировском районе Петербурга на улице Трефолева водитель большегруза вылетел на встречную полосу и прицепом снёс Volkswagen Jetta. Виновник с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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14  комментариев
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3k
Пепелац 3 часа назад
"Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"
Какая тут неосторожность? Это все ровно что выпустить рожок из АК в толпу и сказать я случайно...
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741
Инквизитор РФ 8 минут назад
Отрезать ему на.х.уй. ноги и руки и пусть живет как сможет
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3k
Макс Полчаса назад
Мля... Шёл нормально, уходил грамотно, всё правильно сделал. Из-за какого-то забулдыги жизнь поломалась.
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761
Леший 36 минут назад
высокохудожественное лицо....
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34
cana61s 41 минуту назад
Вот тварюга он конченая, а не 35-летний мужик. Бухим по мокрой дороге разъезжать, на фуре.. Просто нет слов
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4k
Вячеслав Час назад
Если пьяный водитель устроил ДТП со смертельным исходом, я считаю нужно давать как за умышленное убийство, а не "смерть по неосторожности".
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12k
Ligov Час назад
Садясь пьяным за руль легковушки ты преступник, за руль фуры - дважды...
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4
Александр Мельник 2 часа назад
Медосвидетельствование показало, что он был пьян.
31-летний водитель Volkswagen получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 30-летнюю пассажирку врачи реанимации пытались спасти на месте, но не смогли. Женщина скончалась.
Пока за это не будут давать 15лет , ничего не изменится.
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8k
Мафусаил 2 часа назад
35 лет а мозгов 0, мля ну как так...Надеюсь сядет!
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908
Шурман 2 часа назад
Это вот так он выглядит в 35 лет ? Блин да я в 40 мальчик .
Это вот так он выглядит в 35 лет ? Блин да я в 40 мальчик .
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827
Павел Коваленко 2 часа назад
мразь
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10k
Тролль 3 часа назад
Ублюдок.
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