Примерно через час в трёх километрах от места ДТП полиция нашла большегруз виновника ДТП. Полиция задержала 35-летнего водителя, который, вероятно, был за рулем фуры в момент смертельной аварии. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.



В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".