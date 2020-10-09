7 октября, в Кировском районе Петербурга на улице Трефолева водитель большегруза вылетел на встречную полосу и прицепом снёс Volkswagen Jetta. Виновник с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан.
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31-летний водитель Volkswagen получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 30-летнюю пассажирку врачи реанимации пытались спасти на месте, но не смогли. Женщина скончалась.
Момент столкновения
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Примерно через час в трёх километрах от места ДТП полиция нашла большегруз виновника ДТП. Полиция задержала 35-летнего водителя, который, вероятно, был за рулем фуры в момент смертельной аварии. Медосвидетельствование показало, что он был пьян.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Также в машине находились собака породы такса. Добрые люди вызвались отвезти ее в ветеринарную клинику - животное тоже пострадало, на мордочке был ушиб и возможен перелом лапы.
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Какая тут неосторожность? Это все ровно что выпустить рожок из АК в толпу и сказать я случайно...
31-летний водитель Volkswagen получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 30-летнюю пассажирку врачи реанимации пытались спасти на месте, но не смогли. Женщина скончалась.
Пока за это не будут давать 15лет , ничего не изменится.