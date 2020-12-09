В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 35-летняя женщина, с признаками алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Skoda Kamiq врезалась в электроопору. Погиб мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье.
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На протяжении 40 минут медики делали все для того, чтобы спасти мужчину, но его сердце остановилось. Женщина-водитель находилась в шоковом состоянии и получила ушиб коленного сустава — скорая забрала ее в больницу.
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