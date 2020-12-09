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Авария дня. Пьяная автомобилистка влетела в столб

Авария дня. Пьяная автомобилистка влетела в столб (3 фото + 3 видео)

Автор:
09 декабря 2020 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 35-летняя женщина, с признаками алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Skoda Kamiq врезалась в электроопору. Погиб мужчина, который находился на переднем пассажирском сиденье.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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7  комментариев
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12k
Объект реальности Час назад
Хороший столб, наверно еще советский.
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Kanifolkin 16 минут назад
Авария дня. Пьяная автомобилистка влетела в столб
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Идеально выпилились!
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9k
Karelian 55 минут назад
Жаль водятелка выжила.
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185
Алексей 56 минут назад
Ничуть не жаль. Свой выбор сделали сами. Хорошо хоть невиновные не пострадали.
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516
neo 2 часа назад
Посодют?
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Johnny

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