В поселке Таежном Богучанского района 45-летний водитель кроссовера KIA Sportage сбил двух 11-летних мальчиков, которые стояли на обочине, и 59-летнего мужчину. Также автомобиль виновника протаранил два припаркованных автомобиля.
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В результате происшествия сбитый мужчина скончался от полученных травм, а один ребенок был госпитализирован.
Виновника доставили в местный отдел полиции для освидетельствования на состояние опьянения. Результат отрицательный.
Также у него взяли кровь для проведения освидетельствования на состояние наркотического опьянения. На это потребуется две недели.
Также у него взяли кровь для проведения освидетельствования на состояние наркотического опьянения. На это потребуется две недели.
В соцсетях появлялась информация про то, что виновник ДТП — бывший полицейский. Эту информацию подтвердили, отметив, что в органах он работал очень давно, еще когда полиция была милицией, а в последние годы с органами внутренних дел никак не был связан.
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