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Авария дня. В Красноярском крае сбили троих пешеходов

Авария дня. В Красноярском крае сбили троих пешеходов (2 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2020 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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В поселке Таежном Богучанского района 45-летний водитель кроссовера KIA Sportage сбил двух 11-летних мальчиков, которые стояли на обочине, и 59-летнего мужчину. Также автомобиль виновника протаранил два припаркованных автомобиля.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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7  комментариев
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201
Влад 3 дня назад
Если никаких поломок с авто нету, то эту скотину к стенке надо...
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2k
Laplander 3 дня назад
Попал на все деньги, да и за погибшего придётся ответить.
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ayekaramba 3 дня назад
Жду комментариев типа: "Что ж они сами не смотрели, пешеходы должны по сторонам смотреть на улице, а не стоять на обочине".
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14
_ichi_ 3 дня назад
Этот (да же не знаю как назвать ) на ЛЕТНЕЙ резине ...чем человек думал?
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