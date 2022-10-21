Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год

Авария дня. В Красноярском крае сбили троих пешеходов

Авария дня. Два человека погибли при наезде на препятствие в Кузбассе

Авария дня. Пьяный водитель большегруза устроил смертельную аварию и скрылся

Авария дня. Пьяная автомобилистка влетела в столб

Авария дня. Двое погибших, двое в реанимации, а пьяный водитель не пострадал