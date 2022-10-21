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Авария дня. Пьяный в хлам мужчина устроил смертельное ДТП во Владивостоке

Авария дня. Пьяный в хлам мужчина устроил смертельное ДТП во Владивостоке

Автор:
21 октября 2022 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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В районе улицы Русской во Владивостоке 47-летний водитель Mitsubishi Delica насмерть сбил пешехода и протаранил три автомобиля.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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11  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
Тварину в той же луже утопить надо было. Падаль синяя.
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85
Sata33 23 минуты назад
Как он вообще смог за руль сесть ???
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24k
Matrosskin Полчаса назад
На голову аккум с его же рыдвана поставить надо было, пока он с лужи не вылез. Потом сказать - так и было. Утоп Максим - да и йух с ним, никто не расстроится. А теперь корми его ещё, да охраняй...
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2k
Lovels Travel 48 минут назад
Умышленное убийство совершенное общеопасным способом - 105.2(е). По этой статье судить ублюдка!
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85
Sata33 Lovels Travel 22 минуты назад
Как умышленное не проканает никаким образом ...
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15k
Александр 52 минуты назад
Сраный урод.
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6k
tamin 56 минут назад
Пьяный за рулем-худшее что есть. Нет причин, по которым пьяным можно сесть за руль
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71k
Viktor 57 минут назад
Вот живёт чел себе, машину имеет, дом там или квартиру, семью, наверное. И вдруг всё это летит в тартарары одним движением - поднятием стакана, с последующей ездой по улице! Всё чужая жизнь загублена, да и своя тоже, техника разбита. Не понимаю, не понимаю....
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1k
Шурман Час назад
Сразу сажать .
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