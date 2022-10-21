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В районе улицы Русской во Владивостоке 47-летний водитель Mitsubishi Delica насмерть сбил пешехода и протаранил три автомобиля.
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26-летний пешеход получил смертельные травмы. Остальные участники не пострадали
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Появилось видео, на котором виновник пытается ползти в луже.
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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