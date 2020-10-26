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Рекорды скорости серийных автомобилей: гиперкары быстрее 400 км/ч

Рекорды скорости серийных автомобилей: гиперкары быстрее 400 км/ч (9 фото + 5 видео)

Автор:
26 октября 2020 13:54
Сообщество : Автомир
Метки: Быстрые автомобили   авто   автомир   автомобили   гипрекар   рекорд скорости   спорткар   
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Первым серийным автомобилем, преодолевшим отметку 200 километров в час, был Jaguar XK120 — произошло это в 1949-м. Прошло 34 года, и Ruf BTR заглянул за отметку 300 км/ч. Следующая сотня покорилась через 22 года — это сделал Bugatti Veyron EB 16.4. А 500 км/ч пали под натиском всего через 15 лет — и в этом тоже есть заслуга Бугатти.

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Метки: Быстрые автомобили   авто   автомир   автомобили   гипрекар   рекорд скорости   спорткар   
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Андрей 8 часов назад
У меня они почти все есть. В ГТА конечно)
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