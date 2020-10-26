Рекорды скорости серийных автомобилей: гиперкары быстрее 400 км/ч

Для заезда Koenigsegg использовал клиентскую Agera RS, без каких-либо доработок и на дорожных шинах Michelin Pilot Sport Cup 2. При этом из опций на машине стояли углепластиковые колёса Aircore, съёмный каркас безопасности и пакет 1MW, повышающий отдачу твин-турбо V8 5.0 до 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента.



На самом деле в тот день Кенигсегг установил не один, а пять мировых рекордов. В их числе — упражнение 0-400-0. На разгон до 400 км/ч и полную остановку у тест-пилота компании Никласа Лиля ушло всего 33,29 секунды. При этом он побил и собственное достижение месячной давности, и рекорд Bugatti Chiron. А ещё Agera RS в одной из попыток разогналась до 457,94 км/ч. На тот момент это была самая высокая скорость, зафиксированная на дороге общего пользования.