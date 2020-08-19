Редкий суперкар 90-х: Cizeta V16T из коллекции султана Брунея

Один из самых редких суперкаров в мире Cizeta V16T 1993 года сейчас продается в США. Это один из двух автомобилей, которые султан Брунея заказал для своей личной коллекции, обросшей множеством мифов и слухов.
Автомобиль оснащён двигателем редкой конфигурации V16, а общий тираж модели немного превышает 20 экземпляров. Плюс ко всему, это единственный экземпляр, выполненный в синем цвете.
Этот суперкар входил в гигантскую коллекцию автомобилей султана Брунея Хассанала Болкиаха, которая насчитывает около 2 500 машин на общую стоимость в миллиарды долларов. Купе обладает уникальным мотором V16, объем которого равен 6,0 литра.
В двигателе 64 клапана, 4 головки блока цилиндров (на каждые 4 цилиндра), 8 распредвалов и 2 системы впрыска топлива. Мощность такого агрегата достигает 540 л.с. Этого хватало, чтобы разгонять автомобиль с места до 100 км/ч за четыре секунды и до «максималки» в 328 км/ч.
Дизайн модели разрабатывали Клаудио Замполли и Марчелло Гандини, приложившие руку к нескольким моделям Lamborghini. При этом у Cizeta хватает оригинальных деталей — вроде четырёх подъёмных фар спереди и выведенного по центру выпуска.
Бывшая Cizeta султана с шасси 101 была показана в 1993 году в рамках автосалона в Женеве. Этот автомобиль практически не выезжал на дороги и принимал участие, как правило, только в мероприятиях для прессы и рекламных съемках. Общий пробег 27-летнего купе составляет 981 километр.
Сколько попросят за редчайшую Cizeta V16T, пока неизвестно, так как купе еще не выставлено на продажу. В 90-х годах такая машина оценивалась в 650 — 850 тысяч долларов (47–62 млн рублей по актуальному курсу).
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