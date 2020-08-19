FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6280 постов • 632 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Редкий суперкар 90-х: Cizeta V16T из коллекции султана Брунея

Редкий суперкар 90-х: Cizeta V16T из коллекции султана Брунея (14 фото)

Автор:
19 августа 2020 12:08
Сообщество : Автомир
Метки: Cizeta   Cizeta V16T   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
1059
14
Один из самых редких суперкаров в мире Cizeta V16T 1993 года сейчас продается в США. Это один из двух автомобилей, которые султан Брунея заказал для своей личной коллекции, обросшей множеством мифов и слухов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Cizeta   Cizeta V16T   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Жалко такие машины. Пожиратель бензина, которые никогда не видели асфальта.

Это как держать гепарда в клетке 2 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
3.6o6pa 19 минут назад
Не бита, не крашена, гаражное хранение, один хозяин, наших дорог не видала. Ну что, надо брать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне Хардкорный Honda NSX Type R для энтузиаста, который может потратить 20 миллионов рублей Хардкорный Honda NSX Type R для энтузиаста, который может потратить 20 миллионов рублей Lamborghini Countach чемпиона Формулы-1 Кеке Росберга продается по внушительной цене Lamborghini Countach чемпиона Формулы-1 Кеке Росберга продается по внушительной цене Легендарный Ferrari F40 1992 года с минимальным пробегом продают во Флориде Легендарный Ferrari F40 1992 года с минимальным пробегом продают во Флориде Один из последних выпущенных Mitsubishi 3000GT VR-4 продается в США Один из последних выпущенных Mitsubishi 3000GT VR-4 продается в США Как с завода! Dodge Viper GTS 1996 года с минимальным пробегом Как с завода! Dodge Viper GTS 1996 года с минимальным пробегом
RedBull

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

144558



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
0
32
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
5
129
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
3
64
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
Почему опадают плоды персикового дерева?
0
10
Почему опадают плоды персикового дерева?
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Матвей Северянин: отзывы о том, сколько стоит построить свой домик в деревне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#в мире#белоруссия#люди#звери#кино#дикие животные#красота
#факты#история#природа#путешествия#интересное#автомир#хищник#лукашенко#дтп#медицина
#интересно#прикол#автомобили#россия#картинки#забавно#авария#СССР#комментарии#москва

На что жалуетесь?

Вернуться