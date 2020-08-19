Редкий суперкар 90-х: Cizeta V16T из коллекции султана Брунея

Бывшая Cizeta султана с шасси 101 была показана в 1993 году в рамках автосалона в Женеве. Этот автомобиль практически не выезжал на дороги и принимал участие, как правило, только в мероприятиях для прессы и рекламных съемках. Общий пробег 27-летнего купе составляет 981 километр.