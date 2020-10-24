Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей

Покупая автомобиль в салоне, надеешься не только на качественную машину, но и на своевременное решение проблем. Но не всё так просто как может показаться, на первый взгляд.
Год назад Михаил Литвин приобрёл в салоне «Мерседес», причём за весьма приличную сумму. Автомобиль обошёлся ему в 13 млн рублей, но за год эксплуатации незадачливому владельцу «Акулы» пришлось несладко. После того как машина, находящаяся на обслуживании у официального дилера, сломалась, Михаил обратился за решением проблемы к продавцу. Но отремонтировать проблемное авто качественно не смогли, и она вновь сломалась.
Устав от конфликтов с дилером Михаил выехал в поле на иномарке, и облив машину бензином просто её поджог. Автолюбитель объяснил свой поступок тем, что он решил показать всему миру неспособность дилеров «Мерседес» разбираться в ситуации и помогать клиентам.
«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес...По-моему идея ОГОНЬ! Вот и всё...The end», - написал он опубликованным видео, на котором запечатлена полыхающая машина.
Как показывает практика фанаты отечественного автопрома более выдержанные мужчины и их подобными мелочами сложно расстроить.
«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес...По-моему идея ОГОНЬ! Вот и всё...The end», - написал он опубликованным видео, на котором запечатлена полыхающая машина.
Как показывает практика фанаты отечественного автопрома более выдержанные мужчины и их подобными мелочами сложно расстроить.
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Очень любопытно, а то вдруг соберусь такую же покупать.
Мерс нужно брать 3-4 летним. с этого срока в машине ничего не ломалось вообще!
Вот так, да, поступают настоящие мужики, если обидят дяди из салона?
На самом деле это блогер с 4.7к подписчиков. Эта публика готова на всё за хайп, лайки и подписчиков - это их хлеб/деньги.
Это дорогостоящее шоу, которое, в итоге, должно окупиться.
И ненадо по этому поводу драматизировать.