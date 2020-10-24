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Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей

Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 15:21
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   автомобиль   дилер   конфликт   машина   огонь   салон   
1862
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Покупая автомобиль в салоне, надеешься не только на качественную машину, но и на своевременное решение проблем. Но не всё так просто как может показаться, на первый взгляд.

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Метки: mercedes   автомобиль   дилер   конфликт   машина   огонь   салон   
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43  комментария
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8k
ss Час назад
Это он сплоховал. Нужно было, в отместку дилеру, себе ногу отрубить!
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533
роман Минуту назад
обычный мажорик которому папочка не ту машинку подарил. Можно еще загородный дом спалить потому что паркет не из красного полисандра и без золотой инкрустации.
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8k
Сол Гудман 3 минуты назад
Надо было дилерский салон сжечь
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1k
ddp 4 минуты назад
А есть подробности что именно сломалось? Или просто пепельница забилась?
Очень любопытно, а то вдруг соберусь такую же покупать.
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455
EestiJoodik 8 минут назад
Обычный мажор-долбо..б. Явно деньги не пОтом и трудом заработаны. Папочка еще машину купит. Легче сжечь 13 лямов, чем нанять грамотных юристов. Которые, размотали бы Мерседес в пух и прах. Конечно, найдутся сотни защитников. Мол посмотри, тысячи просмотров. И Мерседес красный от стыда. Ага. Ща. Всем пофиг. Через неделю всё забудется. И сыночка ,через пару дней, пойдет за новым тачлом. За лямов 30. Он же не лох ездить на машине за 13 лямов.
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−37
Князь Курбский 8 минут назад
Газ есть, американский
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2k
Hallo FreeSpace 14 минут назад
дебилизм какой-то ...
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9k
Евгений 14 минут назад
А сесть в него забыл, ну надо же.
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−37
Князь Курбский 15 минут назад
אуй пишется так
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7k
Star Link 19 минут назад
Дикая месть: заплатил свои деньги и потом сжег.. наверно весь дилершип не спал.. бугага...
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3k
aleksei Star Link 2 минуты назад
Платил бы свои, ничего бы не сжег, а это чмошник из золотой молодежи, которому уже вообще занятся нечем, вот всякую ерунду и творит
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−37
Князь Курбский 20 минут назад
Купит БМВ. Ему пох. В рашке то это мелочь. Если возле кормушки
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1k
cnob7 Князь Курбский 18 минут назад
х.у.й.ло, ты опять срешь?
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2k
Hallo FreeSpace Князь Курбский 12 минут назад
ну да , у нас так
, а у вас в квартире газ ?
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46k
alertol 24 минуты назад
Открою секрет "официальный диллер в [любая страна]" это конторка в стиле "рога и копыта" которая купила право называться "официальным". Чтоб добиться от них сервиса надо устроить скандал такого масштаба чтоб производитель пригрозил отобрать у них статус официального (тогда они ж№;у будут рвать чтоб клиент был доволен) в противном случае "сервис в гараже дяди васи" обеспечит куда более качественный ремонт и за меньшие деньги (ибо ему надо бороться за клиента, и не надо отбивать цену за покупку статуса официального)
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46k
alertol 21 минуту назад
Вкратце. Виновата не фирма Mercedes а именно конкретный диллер.
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3k
rusdorf Полчаса назад
как владелец мерседеса который приобретал новым полностью согласен. Но у меня нет столько денег чтобы его сжигать, поэтому менял двигатель за свои.
Мерс нужно брать 3-4 летним. с этого срока в машине ничего не ломалось вообще!
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392
Ruslan rusdorf 14 минут назад
К этому сроку современные мерседесы, да и вообще большинство авто других производителей можно в утиль списывать....
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−1
Владимир Полчаса назад
нихера вы не понимаете, и не поймёте, челядь...
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2k
x3matic Полчаса назад
Дебил.Мог бы продать и спасти чью то жизнь,оплатив операцию или еще что то.Но так много лайков не наберешь.Очередной придурок.
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43
taxcop Полчаса назад
Маменькин сынок, не способный решать проблемы. Удивительно, почему он ещё не заплакал.
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7k
Клёст 37 минут назад
Ни х#я себе ,,надул губки,,)))
Вот так, да, поступают настоящие мужики, если обидят дяди из салона?
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48
евгений 41 минуту назад
Я мстю и мстя моя страшна
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1k
Колыванец 44 минуты назад
Расходимся нас...
На самом деле это блогер с 4.7к подписчиков. Эта публика готова на всё за хайп, лайки и подписчиков - это их хлеб/деньги.
Это дорогостоящее шоу, которое, в итоге, должно окупиться.

И ненадо по этому поводу драматизировать.
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66
.. 44 минуты назад
мозг за деньги не купишь
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6k
kaboza 45 минут назад
ради хайпа и булки раздвинет
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