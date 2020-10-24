Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей

Устав от конфликтов с дилером Михаил выехал в поле на иномарке, и облив машину бензином просто её поджог. Автолюбитель объяснил свой поступок тем, что он решил показать всему миру неспособность дилеров «Мерседес» разбираться в ситуации и помогать клиентам.

«Я долго думал, что сделать со своей Акулой после конфликта с компанией Мерседес...По-моему идея ОГОНЬ! Вот и всё...The end», - написал он опубликованным видео, на котором запечатлена полыхающая машина.

Как показывает практика фанаты отечественного автопрома более выдержанные мужчины и их подобными мелочами сложно расстроить.