"Тебе ногу прострелить?": житель Иркутска устроил скандал с пальбой в СТО

Нервный клиент шиномонтажки потребовал товарный чек, а чтобы работники "шевелились", подкрепил свою просьбу стрельбой.
До чего нынче люди нервные! Работник иркутского СТО снял видео, на котором агрессивно настроенный клиент, размахивая пистолетом требует чек.
Работник шиномонтажки спокойно спрашивает, зачем посетитель "взял ствол". Этот вопрос еще больше разъярил клиента, который не хочет слушать разумных доводов о том, что его мастер видит в первый раз, а работу выполнял другой человек, который и должен выдать документ.
- Ты мне выпиши товарный чек, я тебе по-человечески говорю. Вы чего залупаетесь, ребята? Деньги берете, а товарный чек не выписываете. Тебе что, ногу прострелить, чтобы ты шевелился?
- Ты мне выпиши товарный чек, я тебе по-человечески говорю. Вы чего залупаетесь, ребята? Деньги берете, а товарный чек не выписываете. Тебе что, ногу прострелить, чтобы ты шевелился?
Когда мастер предложил все-таки дождаться его коллегу, раздался хлопок. Дебошир выстрелил в землю и в истерике закричал: "Пошел товарник выписывать!"
С такими людьми спорить себе дороже, поэтому работник предпочел отправиться в сервис за чеком.
С такими людьми спорить себе дороже, поэтому работник предпочел отправиться в сервис за чеком.
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В помещение врывается крутой такой ковбой, шпоры звенят, в руке здоровенный "Кольт", и начинает палить по бару как заведенный. Вдребезги разлетаются бутылки и стаканы на барной стойке. Всё в осколках. Выстрелом выбита сигара изо рта у пожилого ковбоя, но он все так же невозмутимо наблюдает за молодым. Молодой с криком "Всем запомнить меня зовут Боб!" сделал последний меткий выстрел, отстрелив фитилек у свечи.
Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
М–да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда–то, давным–давно, я был таким же, как ты, шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9–го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный "Кольт" мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
Один из случаев...
Начал шуметь спереди правый подшипник. У меня времени не было и моя жена поехала менять подшипник. Нормальный сервис где обслуживаемся был закрыт. Жена поехала в какой-то мне неизвестный. Сдала машину, через 3 часа ей звонят и говорят. Как вы вообще ездите на ней? Вам не страшно? у вас в любой момент ходовая развалится, там всё менять надо!!!
Я ей говорю, без паники, спроси что менять надо и сколько будет стоить.
Приходит смс с длинным текстом и суммой в 950 евро. Пробег у машины был 120000 вроде.
Я говорю жене, отказывайся, пусть ставят новый подшипник и всё, а когда машину забирать будешь, попроси старый подшипник себе и коробку от нового. Естественно старый подшипник он куда то выкинул и коробку от нового тоже. 50 отдала и уехала.
Потом я поехал к своим и попросил посмотреть ходовую. И о чудо, ходовая оказалась в хорошем состоянии и менять ничего не надо.
Вот таких левых мастерских очень много, и не грех им коленки пострелять.