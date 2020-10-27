"Тебе ногу прострелить?": житель Иркутска устроил скандал с пальбой в СТО

Работник шиномонтажки спокойно спрашивает, зачем посетитель "взял ствол". Этот вопрос еще больше разъярил клиента, который не хочет слушать разумных доводов о том, что его мастер видит в первый раз, а работу выполнял другой человек, который и должен выдать документ.

- Ты мне выпиши товарный чек, я тебе по-человечески говорю. Вы чего залупаетесь, ребята? Деньги берете, а товарный чек не выписываете. Тебе что, ногу прострелить, чтобы ты шевелился?