FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3608 постов • 664 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Тебе ногу прострелить?": житель Иркутска устроил скандал с пальбой в СТО

"Тебе ногу прострелить?": житель Иркутска устроил скандал с пальбой в СТО (6 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 10:10
Сообщество : Жить в России
Метки: конфликт   неадекват   сто   стрельба   товарный чек   шиномонтаж   
1204
6
1
Нервный клиент шиномонтажки потребовал товарный чек, а чтобы работники "шевелились", подкрепил свою просьбу стрельбой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: конфликт   неадекват   сто   стрельба   товарный чек   шиномонтаж   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
SSD Час назад
Техас. 1873 год. Обветшалый салун. Тапер бренчит на пианино. Пожилой ковбой в углу потягивает виски.

В помещение врывается крутой такой ковбой, шпоры звенят, в руке здоровенный "Кольт", и начинает палить по бару как заведенный. Вдребезги разлетаются бутылки и стаканы на барной стойке. Всё в осколках. Выстрелом выбита сигара изо рта у пожилого ковбоя, но он все так же невозмутимо наблюдает за молодым. Молодой с криком "Всем запомнить меня зовут Боб!" сделал последний меткий выстрел, отстрелив фитилек у свечи.

Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
М–да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда–то, давным–давно, я был таким же, как ты, шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9–го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный "Кольт" мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Пётровыч 5 минут назад
Левые сервисы почти не дают чеки, так как налоги не платят и чинят авто как хотят, а может и вообще не чинят, а может и даже ломают.
Один из случаев...
Начал шуметь спереди правый подшипник. У меня времени не было и моя жена поехала менять подшипник. Нормальный сервис где обслуживаемся был закрыт. Жена поехала в какой-то мне неизвестный. Сдала машину, через 3 часа ей звонят и говорят. Как вы вообще ездите на ней? Вам не страшно? у вас в любой момент ходовая развалится, там всё менять надо!!!
Я ей говорю, без паники, спроси что менять надо и сколько будет стоить.
Приходит смс с длинным текстом и суммой в 950 евро. Пробег у машины был 120000 вроде.
Я говорю жене, отказывайся, пусть ставят новый подшипник и всё, а когда машину забирать будешь, попроси старый подшипник себе и коробку от нового. Естественно старый подшипник он куда то выкинул и коробку от нового тоже. 50 отдала и уехала.
Потом я поехал к своим и попросил посмотреть ходовую. И о чудо, ходовая оказалась в хорошем состоянии и менять ничего не надо.
Вот таких левых мастерских очень много, и не грех им коленки пострелять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
Andrey Полчаса назад
"Тебе ногу прострелить?": житель Иркутска устроил скандал с пальбой в СТО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
ОНО на СТО приехало? То есть, ЭТО еще и по улицам на машине такое катается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL 36 минут назад
Добром дядя не кончит если даже при таком простом вопросе за ствол хватается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ватаку Накомоде 40 минут назад
Погодите, а откуда у него ствол вообще? Легально приобретён? Если нет то это сразу небо в клеточку, если да то мне кажется после таких выходок оружие правильнее было бы конфисковать и пожизненно запретить владеть любым огнестрелом. А заодно проверить всех кто выдавал ему разрешение и справку о психическом здоровье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx Ватаку Накомоде Полчаса назад
Да психически он может быть здоров (во всяком случае на учете не состоять)... А ствол в любом случае изымут и могут на пару лет отправить на нары или на пол ляма обезжирить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 40 минут назад
Сейчас травмат приравняли к огнестрелу со всеми вытекающими... и если раньше он отделался бы штрафом, то сейчас может и сроком дело закончиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дядя Сэм 41 минуту назад
Спили мушку, Джонни !


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 49 минут назад
интересно - мушку уже спилил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий 56 минут назад
А говорят 90-е ушли. Вот дурачек приобрел ствол и мечтает где бы ему себя "проявить" .... и вспомнил -"мне чек не дали"!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
649
satra 57 минут назад
Теперь вопрос времени, когда мы снова увидим этого нервного в новостях. Ибо обычно добром всё это не заканчивается. Не будет "и жил он долго и счастливо".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Бобр satra Полчаса назад
Скорее всего его вечером отмудохали во дворе его дома. те же самые механики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 58 минут назад
ещё и землю ранил, падла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
969
Radugananebe Час назад
Осень, обострение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−155
Алещенко Олександр Час назад
В о.....о ему ствол засунуть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси Очередная неадекватная пассажирка устроила скандал в такси Военкор из Карабаха: Я такой жестокости даже в Чечне не встречал Военкор из Карабаха: Я такой жестокости даже в Чечне не встречал Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке Под городом Бор разыскивают парня с ружьем, расстрелявшего людей на автобусной остановке Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой Австралиец зло пошутил над бывшей подружкой Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей Владелец Mercedes, разругавшись с дилером, сжёг свою машину, стоимостью в 13 млн рублей
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

589303



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Загадки для любителей пораскинуть мозгами
10
64
Загадки для любителей пораскинуть мозгами
5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались сотрудниками ФСБ
0
306
5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
0
5
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных
1
18
Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото)
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#люди#интересное#СССР#коты#gif#картинки#автомир#авто авария
#фото#прикол#природа#кино#сша#россия#авария#комментарии#яавтор#война
#история#интересно#животные#автомобили#актеры#прикольные#дтп#ретро#mercedes#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться