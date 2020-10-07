Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона

Удивительный российский автопром не перестает удивлять! Конечно, все знают, что автомобили УАЗ не славятся качеством своих кузовов, однако часто случаются и технические поломки. Новенький «Патриот» не смог отъехать даже от дверей автосалона.

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Присутствует ненормативная лексика! Источник: