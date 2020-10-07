Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона

Удивительный российский автопром не перестает удивлять! Конечно, все знают, что автомобили УАЗ не славятся качеством своих кузовов, однако часто случаются и технические поломки. Новенький «Патриот» не смог отъехать даже от дверей автосалона.
Присутствует ненормативная лексика!
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Авторский пост
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Видно, россияненский автопром недалеко ушел от советского. А может, просто место проклято? Ну, хорошо получаются танки, автоматы и истребители, а вот автомобили все выходят, гм, фекалоидами.
Особенно про немцев порадовало))) В Гамбурге и Штутгарде после 8 вечера я что-то немцев на улице не видел. Уважают себя дома, пока иноземцы веселятся?
Наглядная реклама качества
До сих пор жду, когда эти бракоделы расчехлятся на качество сборки, а они только пичкают говноезд дешевой электроникой и цену повышают.