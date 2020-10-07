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Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона

Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 10:46
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоприкол   автосалон   надежность   отечественный автопром   поломка   уаз   уаз патриот   
3909
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1
Удивительный российский автопром не перестает удивлять! Конечно, все знают, что автомобили УАЗ не славятся качеством своих кузовов, однако часто случаются и технические поломки. Новенький «Патриот» не смог отъехать даже от дверей автосалона.

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Метки: авто   автоприкол   автосалон   надежность   отечественный автопром   поломка   уаз   уаз патриот   
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42  комментария
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9k
Алексей 2 часа назад
Не пойму чем обоссался ,тосолом,но как то маловато?
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60k
Gogaren_3Meu Алексей 2 часа назад
ну, сколько было
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759
Леший 2 минуты назад
а чего он хотел?
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6k
Влад 4 минуты назад
у уазов несколько болячек-а так в принципе машина норм-только вот эти болячки никто на заводе лечить не хочет-раздолбаи-покуисты
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128
DoctorBetruger 10 минут назад
"Купи говно" (с)
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1k
Павел 12 минут назад
Не смешно...надеюсь скоро эти помойки не смогут отъехать даже от конвейера. Чтоб они взрывались и горели еще на этапе сборки и чтобы у их уродов создателей ломались все карандаши еще на этапе проектирования.
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2k
Frank Borman 15 минут назад
Говорят, советскую машину сразу после покупки надо было всю перебрать. Смазать то, что не смазано, подтянуть то, что не затянуто, все проверить и отрегулировать.
Видно, россияненский автопром недалеко ушел от советского. А может, просто место проклято? Ну, хорошо получаются танки, автоматы и истребители, а вот автомобили все выходят, гм, фекалоидами.
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3k
кот базилий Frank Borman 8 минут назад
С Камазами так и делали в СССР.
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1k
Grandelo 21 минуту назад
Всегда удивляло то, что на отечественной машине название Патриот указано по-английски. Какой то диссонанс....
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871
Herr Mannelig Полчаса назад
Когда они не сумеют это говно продать и они так и останутся ржаветь не проданными, тогда что то произойдет, а пока находится достаточно идиотов, зачем что то менять?
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2
serg 37 минут назад
А конкретно что случилось? Что потекло и почему? Не факт что проблема в самом автомобиле. Возможно это дело рук сервисников дилера. Например, ставили подогрев, не закрутили патрубок, потек антифриз. Буквально неделю назад отдал Весту на ТО-1. Сразу после ремонта в салоне гарью воняет. И таких примеров много. Просто сервисники привыкли свою рукожопость прикрывать фразами "ну а что вы хотели, это же УАЗ". Автомобиль проехал 200 метров от дилера. Очень странное совпадение, ведь от конвейера до автосалона проезжает несколько километров так или иначе (со сборочной линии до стоянки, со стоянки на автовоз, с автовоза на стоянку автосалона, потом в сервис, на мойку). более того, при выходе со сборочной линии атомобиль проходит выходной контроль. Так что маловероятно что это вина завода. Но конкретики не хватает, одни эмоции.
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8k
Wolfsangel 43 минуты назад
Все это было бы смешно... Если бы не было так грустно.....над кем смеётесь... Над собой смеётесь.... Сами же делаете такие машины... А потом плюетесь... Пока как немци сами себя уважать не станете не будет России хороших машин... Вот танки же делать умеете на них и ездити... А главное и дороги строить не надо будет.
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2k
Rekapra Wolfsangel 10 минут назад
Один мой хороший знакомый работал в ОД мерседес. Парень просто Бог по впариванию, обслуживал вип-клиентов. Так вот рассказал он мне одну историю, с ним случившуюся. Приехал к ним один постоянный клиент, чтобы обновить машину охраны. Ну естественно выбор пал на G6,3AMG. В итоге он купил не одну машину, а целых 3 гелика, двум своим деткам близнецам на 18-ти летие прихватил еще. Каждая машина обошлась в районе 16 млн. Так вот, рано утром следующего дня (после передачи машин) этот постоянный клиент звонит моему товарищу и говорит, что под одним из геликов огромная лужа. Товарищ мой клиентоориентированный, да плюс ко всему у него очень сильно развито чувство самосохранения (благо клиент человек достаточно позитивный), быстро организовал эвакуацию авто в сервис, где выяснилось, что один из патрубков был плохо закручен на заводе-изготовителе. И это на машине за 16 млн руб. Можно уже вывод делать о немецком автопроме? Мне кажется, что нет. Я лучше скажу, что у вас с головой не все в порядке, учитывая ваши выводы.
Особенно про немцев порадовало))) В Гамбурге и Штутгарде после 8 вечера я что-то немцев на улице не видел. Уважают себя дома, пока иноземцы веселятся?
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8k
Rihovich 52 минуты назад
Хорошо, что хоть люди у нас весёлые, с чувством юмора!
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21k
Inter 53 минуты назад
антифриз???
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698
Карл Такойто Час назад
Ссылка youtu.be

Наглядная реклама качества
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6k
Вася Час назад
двести метгов пгобега
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1k
Николай 2 часа назад
наш автопром можно брать только после года пробега, когда наивный первый хозяин все подтянет, подмажет, докрутит, поменяет и найдет такого же наивного второго.
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3k
кот базилий Николай 5 минут назад
Устранит заводские недостатки .
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6k
kaboza 2 часа назад
патриот не на кириллице, все ясно...
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2k
Tano 2 часа назад
Пока находятся желающие покупать то, что есть - это делать не перестанут и бороться за качество не начнут. Этакий бесконечный лохотрон.
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82k
Николай Николаенко 2 часа назад
Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона
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−65
Mystic 2 часа назад
Это у них критические дни начались. Не в то время приехал за ним.
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3k
cfhfwby 2 часа назад
Увы, он и раньше был говном, просто мы не знали иномарок.
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Я кагда-то прям очень хотел купить патриота... потом посмотрел отзывы, ролики в ютубе и решил подождать, пока исправят детские болячки и наладят качество... это было в далеком 2007 году.
До сих пор жду, когда эти бракоделы расчехлятся на качество сборки, а они только пичкают говноезд дешевой электроникой и цену повышают.
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871
Herr Mannelig Fat Lynx 2 часа назад
спешу тебя огорчить, ты навряд ли дождёшься .
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25k
Fat Lynx Herr Mannelig 2 часа назад
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