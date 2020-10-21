Зеркала и поворотники – для слабаков

На набережной Макарова в Санкт-Петербурге кроссовер Lexus и фургон Ford Transit столкнулись при одновременном перестроении в правую полосу.
Водитель "Лексуса" хотел объехать такси, но не заметил фугон позади себя.
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Метки: lexus авария авто авто авария видео дтп не уступил шашечник
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Лексус неправ, но маневр читался.
А всякое там фордовское резкое "выныривания" из под машины приведет к аварии рано или поздно.
"будь предсказуем"