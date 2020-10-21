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Зеркала и поворотники – для слабаков

Зеркала и поворотники – для слабаков (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: lexus   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   шашечник   
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На набережной Макарова в Санкт-Петербурге кроссовер Lexus и фургон Ford Transit столкнулись при одновременном перестроении в правую полосу.

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Метки: lexus   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   шашечник   
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11  комментариев
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627
satra 3 часа назад
Это к тому, что на дороге надо думать "за себя и за того парня".
Лексус неправ, но маневр читался.
А всякое там фордовское резкое "выныривания" из под машины приведет к аварии рано или поздно.
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22
im240 19 минут назад
водятлы... оба
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40k
Митрий Полчаса назад
Обычное поведение московского мудака в Питере.
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440
Полковник Чингачгук. Час назад
Одно из правил на дороге:
"будь предсказуем"
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22
tj77 2 часа назад
Узбек на фургоне куда то сильно спешил. Успел...
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9k
Serg2001 2 часа назад
Два предложения в посте. Две ошибки. Печаль.
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7k
Cornho Serg2001 Час назад
А какие? Или автор уже подправил?
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9k
Serg2001 Cornho Час назад
Одну исправил. Было "в правую полусу" и "фугон"
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2k
aed 2 часа назад
ох уж эти шашки, ох уж эти шашечники...
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20k
Франц Лефорт 3 часа назад
Лексус конечно тот ещё дятел, но куда так форд летел? Если бы рег не притормозил,то дтп могло случиться на пару секунд раньше. ИМХО.
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2k
SSD 3 часа назад
Фургон рабочий - не жалко, а лехусу - урок будет... Может поумнеет.
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