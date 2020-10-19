Когда терпение жителей заканчивается, в ход идет баллончик с краской

Красный Range Rover в г. Липецк во дворе дома на проспекте 60 лет СССР попал «под раздачу». Жители, видимо, донельзя разозленные на водителя этого внедорожника, который поставил машину под окна на пешеходной дорожке, отомстили обидчику.
Белой краской на машине написаны ругательства в адрес водителя и добавлен призыв «Не ставь».
Фотографии появились в соцсетях, где комментаторы разделились на два лагеря. Первый, гораздо более многочисленный, всячески поддерживает авторов надписи на машине, считая, что «мажоров» за рулем таких авто надо наказывать. Представители второго лагеря взывают к разуму, говоря, что есть более законные способы наказания нарушителя ПДД, чем уродование машины.
Фотографии появились в соцсетях, где комментаторы разделились на два лагеря. Первый, гораздо более многочисленный, всячески поддерживает авторов надписи на машине, считая, что «мажоров» за рулем таких авто надо наказывать. Представители второго лагеря взывают к разуму, говоря, что есть более законные способы наказания нарушителя ПДД, чем уродование машины.
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Метки: авто короткопост липецк парковка
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Вот если бы у подъезда припарковал, ситуация могла бы стать много хуже.
Выкрутить золотник, снять черную резинку и вкрутить на место. Ущерба ноль, а помучатся автовладельцу придется...
Я как-то пытался в Москве в ЦАО вызвать, меня направляли от одного к другому и у каждого были мотивы не заниматься таким вопросом.
Просто толпа стояла на тротуаре вдоль всего дома. А как известно, когда государство перестает обеспечивать Закон, этим начинают заниматься граждане.
Так что осуждать точно не готов.
В следующий раз попробую позвонить.