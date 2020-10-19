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Когда терпение жителей заканчивается, в ход идет баллончик с краской

Когда терпение жителей заканчивается, в ход идет баллончик с краской (1 фото)

Автор:
19 октября 2020 13:09
Метки: авто   короткопост   липецк   парковка   
738
1
Красный Range Rover в г. Липецк во дворе дома на проспекте 60 лет СССР попал «под раздачу». Жители, видимо, донельзя разозленные на водителя этого внедорожника, который поставил машину под окна на пешеходной дорожке, отомстили обидчику.

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Метки: авто   короткопост   липецк   парковка   
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996k
Сергей 2 часа назад
Не, ну нормально предупредили: надписи легко смоются ацетоном, а колёса - только снизу спущены!
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3k
Денис Колосов 10 минут назад
Я царапал такую машину, случайно же конечно, пытаясь протиснуться с коляской.. Был любитель парковаться на тротуаре и людям на проезжую часть приходилось выходить.. Причем я даже не так чтобы сильно против, но если уж заехал, оставь место для прохода людей с колясками..
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9k
Денис Полчаса назад
Хорошо, что владелец-мудак её просто на тротуар поставил.
Вот если бы у подъезда припарковал, ситуация могла бы стать много хуже.

Хорошо, что владелец-мудак её просто на тротуар поставил. Вот если бы у подъезда припарковал, ситуация могла бы стать много хуже.
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17k
Очевидное-Невероятное Час назад
Повреждение чужого имущества - это административное нарушение, а может даже и уголовное.
Выкрутить золотник, снять черную резинку и вкрутить на место. Ущерба ноль, а помучатся автовладельцу придется...
Повреждение чужого имущества - это административное нарушение, а может даже и уголовное. Выкрутить золотник, снять черную резинку и вкрутить на место. Ущерба ноль, а помучатся автовладельцу придется...
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4k
Ф Ив Очевидное-Невероятное Полчаса назад
Это если найдут того кто сделал надпись и свидетеля, который сможет это подтвердить. Да и урон тут не такой уж и большой - спущены шины - накачать без проблем, смыть краску тоже.
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146
4apai Час назад
Автору бы добавить, что и колеса спустили. В общем развлечется водитель. Он мешает обществу, представитель общества ответил.
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146
4apai 2 часа назад
Вызвать полицию на такое нарушение невозможно, скорее всего никто не приедет.
Я как-то пытался в Москве в ЦАО вызвать, меня направляли от одного к другому и у каждого были мотивы не заниматься таким вопросом.
Просто толпа стояла на тротуаре вдоль всего дома. А как известно, когда государство перестает обеспечивать Закон, этим начинают заниматься граждане.
Так что осуждать точно не готов.
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7k
Алеksей 4apai Час назад
ну не скажите, пару раз сам вызывал, когда прям под окнами, да на газоне один такой необучаемый авто на ночь поставил. Оба раза обилетили, причём второй раз уже даже эвакуатор подогнали, но успел выскочить, засранец. Больше не ставил.
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9k
Karelian 4apai Час назад
Не знаю, я сфотографировал припаркованные 2м, 3м и 4я рядом машины, отправил на сайт ГИБДД. Да, потом пришлось к ним ехать и писать объяснение. Сотрудник Спросил, почему на горячую линию не позвонили, приехал бы наряд и всех принял. А так они еще отмазаться могут (как - не уточнил). Через неделю пришлось еще раз ехать - одна обиженка в ответ написала, что я перегородил дорогу и создал затор пока фотографировал. Снова объяснительная, что стоял согласно ПДД.
В следующий раз попробую позвонить.
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24k
Acu900 2 часа назад
Зачем же их так наказывать, они же старались,место поудобнее искали. Таких надо не наказывать, таких надо награждать. Кубком "лучший парковщик года" например...
Зачем же их так наказывать, они же старались,место поудобнее искали. Таких надо не наказывать, таких надо награждать. Кубком "лучший парковщик года" например...
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189k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Acu900 2 часа назад
Где же на всех унитазов набраться?
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24k
Acu900 Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Дык кубок сделать переходящим :)
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18k
Слепой Пью Acu900 44 минуты назад
А чтоб не разбили - взять унитаз из старого плацкартного вагона... можно и свинцом залить, тогда далеко не выкинут.
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7k
Алеksей 2 часа назад
всё правильно сделали! ЭТО водятел точно запомнит, ибо штрафы, для некоторых, это как плата за парковку
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8k
Атеист Алеksей Час назад
ну знаешь ли, каждый день по 1к за парковку.. дороговато выходит. а в мск и спб вообще по 3к
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7k
Алеksей Атеист Час назад
ну не каждый день, большую часть случаев бесплатно простоит, а в Мск это если номер авто бумажечкой не закрывать
а то развелось хитрецов, особенно в центре
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9k
Karelian Алеksей Час назад
А если подойти и бумажку убрать?
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7k
Алеksей Karelian 53 минуты назад
я уберу, ..если не тороплюсь, вы уберёте, а остальные 90% пройдут мимо
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4k
Ф Ив Атеист 36 минут назад
Так если это так дорого, то может имеет смысл пересесть на общественный транспорт? или как купил машину, а государство обеспечь меня за бесплатно парковочным местом?
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