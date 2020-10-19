Когда терпение жителей заканчивается, в ход идет баллончик с краской

Белой краской на машине написаны ругательства в адрес водителя и добавлен призыв «Не ставь».



Фотографии появились в соцсетях, где комментаторы разделились на два лагеря. Первый, гораздо более многочисленный, всячески поддерживает авторов надписи на машине, считая, что «мажоров» за рулем таких авто надо наказывать. Представители второго лагеря взывают к разуму, говоря, что есть более законные способы наказания нарушителя ПДД, чем уродование машины.