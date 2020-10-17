Британский инженер переделал бамперную машинку в транспортное средство, которому не страшны никакие

53-летний Крис Экок (Chris Acock) купил эту бамперную машинку для аттракциона, известного как "Автодром", и добавил к ней двигатель от скутера, передние и задние фары и флаг. Теперь он со своей подругой Заррой Ли (Zarra Lea) ездит на ней со скоростью 8 миль в час (13 км/ч).

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0 Бамперную машинку он купил на аукционе eBay за 31 фунт (почти $41), самокат — в онлайн-магазине за 200 фунтов (почти $262), а затем объединил их вместе, создав транспортное средство, на котором раскатывает со своей подругой по Портленду, графство Дорсет, Англия.

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0 На всю переделку, которая обошлась мужчине в 400 фунтов (почти $523), ему понадобилось всего несколько недель.

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