Британский инженер переделал бамперную машинку в транспортное средство, которому не страшны никакие

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за... Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Вашингтон признался в «проблеме с русскими» "Нас всех попортили": россиянка из пансионата для инвалидов рассказала о принудительной стерилизации "Нас всех попортили": россиянка из пансионата для инвалидов... Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Карма в действии Карма в действии Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда» Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57... Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны 20 фото представителей разных народов Российской Империи 20 фото представителей разных народов Российской Империи Вот могут же! Вот могут же! Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен... "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей,... Салют-7. История подвига Салют-7. История подвига Люди и лица Люди и лица Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма», «Девушка из Джерси» и другие фильмы Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма»,... Перлы Перлы
Главная > Авто 
Британский инженер переделал бамперную машинку в транспортное средство, которому не страшны никакие

Британский инженер переделал бамперную машинку в транспортное средство, которому не страшны никакие (7 фото)

Автор:
17 октября 2020 09:18
Метки: авто   история   факты   фото   
506
7
53-летний Крис Экок (Chris Acock) купил эту бамперную машинку для аттракциона, известного как "Автодром", и добавил к ней двигатель от скутера, передние и задние фары и флаг. Теперь он со своей подругой Заррой Ли (Zarra Lea) ездит на ней со скоростью 8 миль в час (13 км/ч).
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: авто   история   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ваня панкин День назад
маладца, красава!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кабельном перфекционизме в серверной О кабельном перфекционизме в серверной История самого длинного лимузина в мире История самого длинного лимузина в мире 17 апреля 2018 года - 100 лет советской пожарной охране! 17 апреля 2018 года - 100 лет советской пожарной охране! Тролль под холмом: как появился первый SAAB Тролль под холмом: как появился первый SAAB Женщина пошла на таран автомобиля пьяного водителя, не дав ему сбить пару с ребёнком Женщина пошла на таран автомобиля пьяного водителя, не дав ему сбить пару с ребёнком Юбилей маршрутки Юбилей маршрутки
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

996319



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design
23
81
25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
5
66
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
﻿
Набирающие популярность
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
2
60
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
Причины деформации ламината после укладки
6
13
Причины деформации ламината после укладки
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео)
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#еда#девушки#сделай сам#настроение#путешествия#короткопост#знаменитости
#факты#животные#россия#кино#картинки#сша#позитив#своими руками#актеры#комментарии
#история#прикол#СССР#природа#коты#gif#полезно#прикольные#город#красиво

На что жалуетесь?

Вернуться