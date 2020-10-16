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Неординарная ситуация на трассе: кусок покрышки повредил автомобили

Неординарная ситуация на трассе: кусок покрышки повредил автомобили (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дальнобойщик   дтп   колесо взорвалось   пдд   
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Автор ролика на автомобиле Nissan Leaf и водитель попутной Lada Granta налетели на кусок покрышки от фуры, тем самым повредив свои автомобили. Свои претензии они адресовали дальнобойщику, котрый стоял на обочине и менял колесо.

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Метки: авария   авто   видео   дальнобойщик   дтп   колесо взорвалось   пдд   
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7  комментариев
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9k
Karelian 2 часа назад
А что они ему могут предъявить? Может это вообще не его кусок покрышки. Если бы на ходу оторвалось и прилетело - тогда да. А так - сами винованы, один наехал и подкинул, второй поймал. А если бы там яма была или машина на аварийке, или вообще какое-нибудь тело? Когда лось выскакивает, то претензии кому предъявлять? Минприроды?
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−26
green Полчаса назад
Надо починить мужику машину по страховке, все же видно на видео. А дальнобойщиков приучать подбирать за собой лопнувшие шины, а то разбросают по дороге вечно и плевать им. В ПДД кстати все есть по поводу обязанности водителя убрать препятствие с дороги.
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5
wr2x2 Полчаса назад
если виноват не дальнобой - то это значит что мы можем разбрасывать мусор, камни, палки по дороге, а потом говорить что я хотел убрать?
правило одно: намусорил - убери!
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7k
KarabasBarabas 40 минут назад
Забить, бампер помыть и полирнуть
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15k
nobody® 2 часа назад
Почему сразу предъявлять дальнобою? Может, там хотят зафиксировать и по страховке потом
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12k
Ligov 2 часа назад
*Реально в данной ситуации что-то предъявить дальнобойщику?*
Думаю тут все будет зависеть от решения гаишника, после проведенного им осмотра остатков лопнувшего колеса...
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7k
Кыся 2 часа назад
Да ничем это не закончилось. Вызовет гайцев - они ему же штраф и выкатят, так как водитель должен соблюдать скоростной режим и дистанцию, позволяющую избежать аварийной ситуации.
А что предъявить дальнобою? Что он колесо меняет? Ну и что? Доказательства есть, что этот кусок именно от него отлетел? По хорошему, обычно дальнобои первым делом убирают куски за собой, но это ж занимает какое-то время. Судя по видео, он вообще только перчатки одеть успел, может он и собирался пойти убрать, но эти уже въехали. Будет и дальше наезжать - дальнобойщик просто пошлет его нафиг и сам полицию вызовет, уже за вымогательство.
Несправедливо? Да. Но таков закон, он не совершенен.

Так что, да, если нет каско, то за свой счет ремонт.
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