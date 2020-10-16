Неординарная ситуация на трассе: кусок покрышки повредил автомобили

Автор ролика на автомобиле Nissan Leaf и водитель попутной Lada Granta налетели на кусок покрышки от фуры, тем самым повредив свои автомобили. Свои претензии они адресовали дальнобойщику, котрый стоял на обочине и менял колесо.
К сожалению, автор не написал чем все закончилось. Реально в данной ситуации что-то предъявить дальнобойщику?
Авторский пост
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Метки: авария авто видео дальнобойщик дтп колесо взорвалось пдд
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правило одно: намусорил - убери!
Думаю тут все будет зависеть от решения гаишника, после проведенного им осмотра остатков лопнувшего колеса...
А что предъявить дальнобою? Что он колесо меняет? Ну и что? Доказательства есть, что этот кусок именно от него отлетел? По хорошему, обычно дальнобои первым делом убирают куски за собой, но это ж занимает какое-то время. Судя по видео, он вообще только перчатки одеть успел, может он и собирался пойти убрать, но эти уже въехали. Будет и дальше наезжать - дальнобойщик просто пошлет его нафиг и сам полицию вызовет, уже за вымогательство.
Несправедливо? Да. Но таков закон, он не совершенен.
Так что, да, если нет каско, то за свой счет ремонт.