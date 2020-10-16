15 октября, в городе Щучинск Акмолинской области водитель Lexus NX200, двигаясь по улице Абылайхана на пересечении с улицей Сейфуллина, допустил столкновение со служебной "Нивой". Два сотрудника полиции погибли.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Водитель Lexus находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в полиции.
В салоне иномарки находились еще два человека, они тоже были пьяны. Сейчас все трое находятся в больнице.
Погибли Отарбаев Канат Айдарбекович и Хамидуллин Канат Булатович. Оба были капитанами полиции и неоднократно поощрялись руководством.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В центре Ульяновска погиб водитель «четырнадцатой»
- Авария дня. Пьяный водитель большегруза устроил смертельную аварию и скрылся
- Авария дня. Смертельное ДТП со скорой на Кутузовском проспекте
- Авария дня. Момент смертельного ДТП в тоннеле Сочи
- Авария дня. Два пассажира такси погибли в Подмосковье
47
Понравилось47
Новости партнёров
Загрузка...
Надеюсь другие живые полицейские задумаются, что откупившиеся "пьяницы" могут позже сбить их друзей, коллег, родственников.
Остальные откупились. Как один известный киноактер, пока смертельное ДТП не сотворил.
По всей строгости закона наказывать виновника, какое наказание в Казахстане за данное преступление я не знаю конечно, но думаю не штрафом отделаются.