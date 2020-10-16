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Авария дня. Пьяный водитель убил двух полицейских в Казахстане

Авария дня. Пьяный водитель убил двух полицейских в Казахстане (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: lexus   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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15 октября, в городе Щучинск Акмолинской области водитель Lexus NX200, двигаясь по улице Абылайхана на пересечении с улицей Сейфуллина, допустил столкновение со служебной "Нивой". Два сотрудника полиции погибли.
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Метки: lexus   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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Электрик 2 дня назад
Полицейские наверное даже понять ничего не успели.... Епать-колотить как летел этот ублюдок на Лексусе! На кол его, питараса!!
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−182
Максим 2 дня назад
А семьи погибших не сожалеют сейчас о том что на взятки от этих алкашей за рулем они ездили в отпуск, покупали себе новые шмотки, бытовую технику, мобильники. Видимо они не против были тогда, что от их рук могли погибнуть не виновные люди. И наверно никогда и подумать не могли что сами станут жертвами своего разгильдяйства и коррупции. Если сапер подорвался на мине то виновата явно не мина. Вы можете соболезновать им, а ставить мне минусы что я бездушное чмо, но мои слова могут предотвратить дальнейшее такое событие, что однажды прочитав мои комент один коррумпированный коп задумается может правильно ли он поступает на дороге когда берет взятки. Что следующий может быть он. Судьба злодейка не простит ошибки.
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1k
Angelpro Денис 2 дня назад
Максим отчасти прав. В целом полиция продажна к сожалению, ни эти ребята, так другие их коллеги брали взятки и возможно и у этого убийцы.
Надеюсь другие живые полицейские задумаются, что откупившиеся "пьяницы" могут позже сбить их друзей, коллег, родственников.
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9k
Денис Angelpro 2 дня назад
Несомненно, что кто-то в полиции берёт взятки. Я и не спорю даже.
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583
Краснодар Максим 2 дня назад
Да, дэпэсы берут взятки. По телеку постоянно показывают как честные гайцы задерживают пьяных водителей, которых кстати тоже полно. Только вот на экране нет слегка бухих водителей, только пьяные в хлам уроды, которые уже в полубессознательном состоянии и не помнят где у них кошелек, и есть ли у них кошелек вообще.
Остальные откупились. Как один известный киноактер, пока смертельное ДТП не сотворил.
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3k
Карабас-Барабас Максим День назад
Всё правильно сказал
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5k
Роман Angelpro 7 часов назад
прости бро - но НЕТ! не задумаются не когда, потому что жажда халявной наживы губит даже нормальных ( ну за редким исключением). честный коп это почти как ДИНОЗАВР в наше время...
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5k
z0_0b 2 дня назад
Хрена се летел..
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960
Сергей 2 дня назад
Соболезнование родным и близким!!!
По всей строгости закона наказывать виновника, какое наказание в Казахстане за данное преступление я не знаю конечно, но думаю не штрафом отделаются.
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−182
Максим 2 дня назад
Нашла коса на камень. Как служили так и получили.
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7k
Иван Акимов 2 дня назад
Пора бы уж против пьяного быдла за рулём вводить жесточайший правовой террор.Просто если пьяный за рулём до 10 лет тюрьмы!
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410
vasily.asd12 Иван Акимов 2 дня назад
Думаете это поможет? Просто взятки станут значительно больше. Кардинально что-то изменится, если патрулировать будут непредвзятые роботы, но пока это из раздела фантастики.
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7k
Иван Акимов vasily.asd12 2 дня назад
Абсолютное большинство пьяных за рулём это нищая гопота.
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5k
Роман Иван Акимов 6 часов назад
да ну нах))) да 2/3 пьяни это чинуши, прокуроры и тп шушера + те у кого бабла на откуп немеряно и есть возможность отмазаться. у гопоты бабла на ато просто нету - они все так пробухиват
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1k
Шурман 2 дня назад
Это нормально , в свое время на саина в Алматы к700 задавил мента , шел груженный по самое не могу а мент выбежал так блин честно как сейчас помню мозги мента были под осью и сплющило его по самое не могу , здесь и так все ясно как и почему , теперь пацанчик посидит или в Капчагае или в Астане . Условия думаю ему предоставят .
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2k
Димка Смола/67 2 дня назад
Казнить тварь! Публично!!
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