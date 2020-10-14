На мосту через реку Мелекеску в Челнах 21-летний парень за рулем ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Highlander. У виновника аварии не оказалось водительских прав, также он был пьян.
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В результате 35-летний водитель Highlander не пострадал, травмы получила его 56-летняя пассажирка, ее госпитализировали.
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