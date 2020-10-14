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Авария дня. Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Набережных Челнах

Авария дня. Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Набережных Челнах (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 11:05
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   пьяный за рулем   
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На мосту через реку Мелекеску в Челнах 21-летний парень за рулем ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Highlander. У виновника аварии не оказалось водительских прав, также он был пьян.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   пьяный за рулем   
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zlopisec Час назад
Урожай сегодня на пятнашки....
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Мафусаил 21 минуту назад
Пьяный без прав? - Прямиком на зону!
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Johnny

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