Появилось видео аварии, произошедшей 26 сентября на трассе Рязань — Михайлов, в которой погибли четыре человека. У села Секиотово лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo.
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46-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Aveo выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Rio, под управлением 29-летнего мужчины.
В результате аварии погибли водитель Kia и его 26-летняяпассажирка, а также две несовершеннолетние девочки, находившиеся в Chevrolet Aveo.
Женщина-водитель Chevrolet Aveo и еще один несовершеннолетний пассажир, а также пассажир Kia получили травмы различной степени тяжести.
Женщина-водитель Chevrolet Aveo и еще один несовершеннолетний пассажир, а также пассажир Kia получили травмы различной степени тяжести.
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