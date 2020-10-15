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Авария дня. ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека

Авария дня. ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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Появилось видео аварии, произошедшей 26 сентября на трассе Рязань — Михайлов, в которой погибли четыре человека. У села Секиотово лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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2k
SSD Час назад
На пустом месте...
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71k
Я Только спросить. Минуту назад
Обгон на трассе это основная статья гибели людей..
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35k
Нанук Паналык 37 минут назад
Как не вовремя обогнал!
Всем земля пухом...
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6k
Alexandr Barhudarov 44 минуты назад
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707
ZloyPupsik 53 минуты назад
там же дети, ууууукааааа, боже, прошу, не допускай такого!
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12k
Konstantin 58 минут назад
Жесть, кажется вообще без шансов... Прям за мгновение до столкновения что-то случилось, управление потеряла или что. Еще странно что перед столкновением Авео дернулся влево.
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1k
Влад Чернов Konstantin Полчаса назад
дернулся влево когда увидел что встречка на него поехала .
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12k
Konstantin Влад Чернов Полчаса назад
Да вроде на встречку выехала машина только за мгновение до столкновения
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11k
Объект реальности Час назад
походу детей своих убила курица и молодую семью.
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357k
Алексей Час назад
вот тварь.столько жизней загубила
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