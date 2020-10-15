В результате аварии погибли водитель Kia и его 26-летняяпассажирка, а также две несовершеннолетние девочки, находившиеся в Chevrolet Aveo.



Женщина-водитель Chevrolet Aveo и еще один несовершеннолетний пассажир, а также пассажир Kia получили травмы различной степени тяжести.