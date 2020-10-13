На трассе М-10 в Любани 49-летний водитель самосвала Volvo с поднятым кузовом снес пешеходный мост. Тяжелая конструкция обрушилась на грузовик виновника и встречную фуру.
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Присутствует ненормативная лексика!
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Травмы средней тяжести получил только водитель самосвала.
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Движение транспорта по трассе М-10 в Любани в Тосненском районе Ленобласти оказалось полностью перекрыто.
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Метки: авария авария дня авто авто авария видео грузовик дтп самосвал
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2 - кто строит такие мосты, которые просто сваливаются с опор?
Кругом одни дебилы ! Пора систему какую то в авто внедрять, чтоб с поднятым кузовом не ехало..
Так уже падало в Лен обл. только по вине строителей. Пролет упал на легковушку и в пролет же влетела фура, там и трупы были.