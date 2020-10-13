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Авария дня. Самосвал снес надземный переход в Ленинградской области

Авария дня. Самосвал снес надземный переход в Ленинградской области (6 фото + 2 видео)

Автор:
13 октября 2020 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   грузовик   дтп   самосвал   
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На трассе М-10 в Любани 49-летний водитель самосвала Volvo с поднятым кузовом снес пешеходный мост. Тяжелая конструкция обрушилась на грузовик виновника и встречную фуру.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   грузовик   дтп   самосвал   
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12  комментариев
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4k
SuperTroll 3 часа назад
Водиле проще из страны бежать...За две машины предъявят и за мост. писятмультов точно
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3k
Mike Snow 8 минут назад
1 - откуда они таких идиотов набирают?
2 - кто строит такие мосты, которые просто сваливаются с опор?
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1k
Карл Колбасов 12 минут назад
Неожиданно что на такой скорости можно мост уронить.
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193
Moon24 Полчаса назад
Поднятый кузов слегка раскачивает машину , это сложно не заметить , кузов виден в зеркала и заднее окно в кабине . И не посмотрел - закрылись ли фиксаторы заднего борта после опускания ...
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357k
Алексей 36 минут назад
фирма етс работала.насколько я знаю это дочерняя фирма зао вад.одного из,если не самая сильная дорожная контора северо-западного региона
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3k
Сергей 48 минут назад
Какая то эпидемия на это пошла .. Раньше никто о таком и не слышал !
Кругом одни дебилы ! Пора систему какую то в авто внедрять, чтоб с поднятым кузовом не ехало..
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8k
Taxi007 Час назад
Авария дня. Самосвал снес надземный переход в Ленинградской области
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15k
nobody® 3 часа назад
Да это рег накаркал
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11k
Объект реальности nobody® 3 часа назад
Рег сука, не мог посигналить, там вообще все ушлепки, видят надвигающийся писец и ждут когда он случится. Что с людьми происходит. И не хватает понять, что он .бнет по мосту кузовоми все дорога перекрыта. И последня фраза дебила "не мог раньше опустить"
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3k
Sanar Объект реальности 2 часа назад
Те же мысли, на полике ещё и пропустил "побрацки" типа езжай убивайся, а что стоило подрезать водилу самосвала и дать леща, да и дело даже не в перекрытии дороги, зачастую в таких случаях мостик ложится на кабину и водила погибает.
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5k
Петр Sanar Час назад
рег когда понял что кузов опускать не будут уже не мог ничего сделать, там встречка уже ехала, а вот они могли ему хоть поморгать дебилы, так как прям перед ними был мост и едущий в него грузовик и было очевидно что он его снесет. но всем покуй...
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11k
Объект реальности Sanar Час назад
Это понятно. Там и пешиходы могут быть и на встречке может попасть не на контейнер а тоже на кабину. Сама суть... решение проблемы, в нажатии на клаксон.
Так уже падало в Лен обл. только по вине строителей. Пролет упал на легковушку и в пролет же влетела фура, там и трупы были.
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