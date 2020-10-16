Слово об автомобилях

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От автора: «Изначально возникла идея постройки пикапа на базе автомобиля Волга, в стиле пикапов Шевроле Эль Камино и Форд Ранчеро. Машина была почти готова по кузову, дело оставалось за двигателем V8, который был заказан, но так, к сожалению, и не дошел из-за каких-то проблем поставщика. Деньги забрал назад, стал думать над другими вариантами, в том числе и с покупкой автомобиля - донора. Но тут позвонил мой хороший знакомый из г. Клин, по имени Сергей aka Горыныч и предложил вариант с Американским полноразмерным вэном. Взял без раздумий. Вначале пробовал нацепить кузов волги на раму американского автобуса – как сами понимаете, выходило забавно, но не более того. Волговский кузов был откровенно мал и вширь и вдаль)). Я был расстроен, долго размышлял, прикидывал варианты, но однажды утром, проходя мимо ангара с различной техникой, случайно всмотрелся вглубь и понял: Вот оно! В ангаре стоял старенький Зил - бензовоз... Зил 130 мне всегда нравился - еще бы, ведь дизайн его кабины является комбинацией лучших образцов американского автопрома 50-х годов. Тут и панорамное стекло, и широкие крылья, и округлый стильный дизайн, да и по размерам подходит. Вот я и подумал - почему в Америке могут, а у нас так и не сделали ни одного дельного пикапа!»