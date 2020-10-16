Слово об автомобилях

Не скудеет земля наша талантами рукастыми: и дом соорудить, и машину перестроить, всё им подвластно. Часто приходиться видеть авто-колхоз-тюнинг, впечатляющие экземпляры которого, достойные великого дизайнера Вульфа (авто с монтажной пеной и строительным гипсом). Я же предлагаю посмотреть на автомобили, выполненные на более высоком техническом уровне.
Будет все - от ГАЗелей до лимузинов!
Будет все - от ГАЗелей до лимузинов!
001
А начну я с нашей любимой темы – шахид-газелей. Некоторые предприятия с завидной регулярностью пытались воплотить в жизнь мечту маршрутчика: Газель с бесконечным салоном. В начале 2000-х еще практиковалось удлинение цельнометаллических фургонов и вот такой экземпляр был представлен на Московском автосалоне фирмой «Ирито». Маршрутка с увеличенным задним свесом и базой, рассчитанная на 20 пассажирских мест.
А начну я с нашей любимой темы – шахид-газелей. Некоторые предприятия с завидной регулярностью пытались воплотить в жизнь мечту маршрутчика: Газель с бесконечным салоном. В начале 2000-х еще практиковалось удлинение цельнометаллических фургонов и вот такой экземпляр был представлен на Московском автосалоне фирмой «Ирито». Маршрутка с увеличенным задним свесом и базой, рассчитанная на 20 пассажирских мест.
002
Но «Маловато будет!» и нижегородская фирма «Самотлор-НН» несколько удлинила Газельку. А вход для пассажиров, я так понял, осуществлялся через переднюю дверь, что не очень удобно.
Но «Маловато будет!» и нижегородская фирма «Самотлор-НН» несколько удлинила Газельку. А вход для пассажиров, я так понял, осуществлялся через переднюю дверь, что не очень удобно.
×
003
«МАЛОВАТО!» и «Автосервис-Центр» в паре с «Заводом автомототехники малых серий», он же «ЗАМС» (по другим данным «Автосервис-Центр» чудил в одиночку), в 2003 году сделали АТС-32740000010, название, наверно, бухгалтер придумал. Хотя чудили - это громко сказано, просто взяли и вварили одну секцию (а чО не две, глядишь трамвай бы получился). 20 пассажирских мест, хотя при таком подходе можно было и лавку поставить. Правда, в этом экземпляре хотя бы дизельный двигатель поставили.
«МАЛОВАТО!» и «Автосервис-Центр» в паре с «Заводом автомототехники малых серий», он же «ЗАМС» (по другим данным «Автосервис-Центр» чудил в одиночку), в 2003 году сделали АТС-32740000010, название, наверно, бухгалтер придумал. Хотя чудили - это громко сказано, просто взяли и вварили одну секцию (а чО не две, глядишь трамвай бы получился). 20 пассажирских мест, хотя при таком подходе можно было и лавку поставить. Правда, в этом экземпляре хотя бы дизельный двигатель поставили.
004
Стоит сказать, что небольшая партия таких машин видимо была изготовлена, ибо они были замечены на дорогах Нижегородской области, Башкортостана и Полтавщины.
Стоит сказать, что небольшая партия таких машин видимо была изготовлена, ибо они были замечены на дорогах Нижегородской области, Башкортостана и Полтавщины.
005
«Вот это мой размерчик». Газель-Гармошка на 22 пассажирских места была разработана в Саратовском ГТУ и изготовлена на Саратовском авиазаводе в 2000 году. Узел сочленения сооружали при содействии троллейбусного завода «Тролза».
«Вот это мой размерчик». Газель-Гармошка на 22 пассажирских места была разработана в Саратовском ГТУ и изготовлена на Саратовском авиазаводе в 2000 году. Узел сочленения сооружали при содействии троллейбусного завода «Тролза».
006
Эта конструкция получила название «Пилигрим». Надпись «Саратовский авиационный» очень эпична, остается добавить только – «Летайте нашими Газелями!»
Эта конструкция получила название «Пилигрим». Надпись «Саратовский авиационный» очень эпична, остается добавить только – «Летайте нашими Газелями!»
009
Пока у нас тянули Газельки в длину, в окрестностях Киева были замечены экземпляры, вытянутые в высоту. Про них мало, что известно: Модель называется Рута, производят их (или производили) в городе Кременчуг.
Пока у нас тянули Газельки в длину, в окрестностях Киева были замечены экземпляры, вытянутые в высоту. Про них мало, что известно: Модель называется Рута, производят их (или производили) в городе Кременчуг.
010
Дальше всех в экспериментах над Газелями пошла некая компания "НИИКА", которая в 2013 году скрестила Газель с Китайцем и назвала все это «Буркой». Микроавтобус позиционировался как техника повышенной проходимости для сельской местности.
Дальше всех в экспериментах над Газелями пошла некая компания "НИИКА", которая в 2013 году скрестила Газель с Китайцем и назвала все это «Буркой». Микроавтобус позиционировался как техника повышенной проходимости для сельской местности.
011
Кабина, рама и агрегаты от китайского грузовичка Foton, а все остальное от «Соболя». Двигатель — турбодизель Cummins ISF 3.8-литра, мощностью 142 л. с.
Кабина, рама и агрегаты от китайского грузовичка Foton, а все остальное от «Соболя». Двигатель — турбодизель Cummins ISF 3.8-литра, мощностью 142 л. с.
012
Передне-приводной автомобиль с подключаемой задней осью. Как пишут, проект так и не получил развития.
Передне-приводной автомобиль с подключаемой задней осью. Как пишут, проект так и не получил развития.
013
Перейдем к грузовым образцам. Какой-то народный умелец решил поиграть в тянем-потянем. Была Газелька с двухъядерной кабиной, но захотелось побольше и всего остального, тянули-тянули, да вытянули только раму. Не знаю, может так и было задумано…
Перейдем к грузовым образцам. Какой-то народный умелец решил поиграть в тянем-потянем. Была Газелька с двухъядерной кабиной, но захотелось побольше и всего остального, тянули-тянули, да вытянули только раму. Не знаю, может так и было задумано…
014
Вообще газели с полуприцепами не новость, еще завод «ТОНАР» из Подмосковья делал такие, причем с холодильниками и торговыми лавками. Но в Самарской области, в некой конторе с названием «Пчельников и сыновья», она же «Техникс Рос Моторс», она же «Техно-Моторс», пошли дальше – сделали из газели полноценный седельный тягач.
Вообще газели с полуприцепами не новость, еще завод «ТОНАР» из Подмосковья делал такие, причем с холодильниками и торговыми лавками. Но в Самарской области, в некой конторе с названием «Пчельников и сыновья», она же «Техникс Рос Моторс», она же «Техно-Моторс», пошли дальше – сделали из газели полноценный седельный тягач.
015
История данного шедевра мне неизвестна, знаю только, что он рассчитан на грузы 11 метровой длины.
История данного шедевра мне неизвестна, знаю только, что он рассчитан на грузы 11 метровой длины.
016
Но и это не предел, нашелся экземпляр еще длиннее. Он был построен в городе Нижний Новгород, в 2014 году некой контрой «Луидор» (входящую в группу компаний Луидор). Заявлено, что на головастике стоит дизельный двигатель Cummins ISF 2.8 с Webasto, а вот полуприцеп с габаритами 12 на 2,2 метра был произведен в Тольятти. Весь этот комплект сейчас обитает в городе Саранск.
Но и это не предел, нашелся экземпляр еще длиннее. Он был построен в городе Нижний Новгород, в 2014 году некой контрой «Луидор» (входящую в группу компаний Луидор). Заявлено, что на головастике стоит дизельный двигатель Cummins ISF 2.8 с Webasto, а вот полуприцеп с габаритами 12 на 2,2 метра был произведен в Тольятти. Весь этот комплект сейчас обитает в городе Саранск.
017
Вообще, как выяснилось, данный проект сделан далеко не в единичном экземпляре. Его позиционировали, как авто с разрешённой максимальной массой 3,5 и реальной грузоподъемностью до 4,5 тонн. Катайся, сколько влезет, никаких Платонов и тахографов (хотя конструкцию собрали за год до появления Платона).
Вообще, как выяснилось, данный проект сделан далеко не в единичном экземпляре. Его позиционировали, как авто с разрешённой максимальной массой 3,5 и реальной грузоподъемностью до 4,5 тонн. Катайся, сколько влезет, никаких Платонов и тахографов (хотя конструкцию собрали за год до появления Платона).
018
Переходим к грузовикам. И начнем с самого стильного Hot-rod, собранного на базе ЗИЛ-157. Этот проект получил название Бешенная кабина. На раму УАЗа поставили кабину от ЗИЛа, крышу которой опустили на 90 мм.
Переходим к грузовикам. И начнем с самого стильного Hot-rod, собранного на базе ЗИЛ-157. Этот проект получил название Бешенная кабина. На раму УАЗа поставили кабину от ЗИЛа, крышу которой опустили на 90 мм.
019
Двигатель 5,5-литровый, восьмицилиндровый ЗМЗ-41, мощностью 140 л.с. карбюраторный, V-образный 8-цилиндровый. Двигатель весьма прожорливый, но зато кормить можно 76м. КПП 4-ступенчатая от ГАЗ-24. Гидроусилителя нет, при такой компоновке передние колеса оказались разгружены и руль крутится достаточно легко.
Двигатель 5,5-литровый, восьмицилиндровый ЗМЗ-41, мощностью 140 л.с. карбюраторный, V-образный 8-цилиндровый. Двигатель весьма прожорливый, но зато кормить можно 76м. КПП 4-ступенчатая от ГАЗ-24. Гидроусилителя нет, при такой компоновке передние колеса оказались разгружены и руль крутится достаточно легко.
020
Как пишут авторы сия шедевра: «Передний щит кабины был сдвинут максимально вперед, освободив дополнительное пространство для ног водителя и пассажиров. Внутри кабины установлен сплошной диван от “ЗиМа”. Регулировок сидения не предусматривается… Обзорность вполне нормальная, хотя, конечно, с непривычки пугает непомерно длинный капот и относительно высокое положение водителя над уровнем дороги».
Как пишут авторы сия шедевра: «Передний щит кабины был сдвинут максимально вперед, освободив дополнительное пространство для ног водителя и пассажиров. Внутри кабины установлен сплошной диван от “ЗиМа”. Регулировок сидения не предусматривается… Обзорность вполне нормальная, хотя, конечно, с непривычки пугает непомерно длинный капот и относительно высокое положение водителя над уровнем дороги».
021
Еще от авторов: «Самые первые ощущения от машины – великолепная курсовая устойчивость и… низко расположенная верхняя кромка лобового стекла. Очень хорошо видно дорогу, и только дорогу… Аналогичные чувства испытываешь, когда надвигаешь кепку на глаза. Впрочем, к этому привыкаешь очень быстро и скоро начинаешь считать это неудобство нормой. Бездорожье сразу сказалось на подвеске – передние пружины уже через пятьсот километров потеряли свою жесткость…»
Еще от авторов: «Самые первые ощущения от машины – великолепная курсовая устойчивость и… низко расположенная верхняя кромка лобового стекла. Очень хорошо видно дорогу, и только дорогу… Аналогичные чувства испытываешь, когда надвигаешь кепку на глаза. Впрочем, к этому привыкаешь очень быстро и скоро начинаешь считать это неудобство нормой. Бездорожье сразу сказалось на подвеске – передние пружины уже через пятьсот километров потеряли свою жесткость…»
022
Кстати, есть аналогичные проекты, хотя про данный экземпляр информацию мне найти не удалось. Но согласитесь, заниженная крыша смотрелась интереснее.
Кстати, есть аналогичные проекты, хотя про данный экземпляр информацию мне найти не удалось. Но согласитесь, заниженная крыша смотрелась интереснее.
023
Еще один подобный проект сделал умелец из города Черновцы. Аналогично был взят 157й ЗИЛ 1967 года производства. Правда, нутро данного агрегата несколько мощнее, 6.6-литровый двигатель Oldsmobile Cutlas Rocket 455 мощностью 455 л.с.
Еще один подобный проект сделал умелец из города Черновцы. Аналогично был взят 157й ЗИЛ 1967 года производства. Правда, нутро данного агрегата несколько мощнее, 6.6-литровый двигатель Oldsmobile Cutlas Rocket 455 мощностью 455 л.с.
025
«ЗИЛ Революция» - так назвали свой проект умельцы из Чечни. Для него были взяты внешность от ЗИЛ-130 и все остальное от Мерседес W220 (S-класс).
«ЗИЛ Революция» - так назвали свой проект умельцы из Чечни. Для него были взяты внешность от ЗИЛ-130 и все остальное от Мерседес W220 (S-класс).
026
Так же, как и в первом случае, здесь крышу кабины занизили, но уже на 80 мм. Так же пишут, что были использованы диски штамповки от Опеля с разболтовкой 5*120 (БМВ), переделаны в развалки разноширокие: перед 8,5J, зад 10,5J. Данный экземпляр обладает мерседесовским бензиновым двигателем объёмом 4.3-литровым, мощностью 273 л.с.
Так же, как и в первом случае, здесь крышу кабины занизили, но уже на 80 мм. Так же пишут, что были использованы диски штамповки от Опеля с разболтовкой 5*120 (БМВ), переделаны в развалки разноширокие: перед 8,5J, зад 10,5J. Данный экземпляр обладает мерседесовским бензиновым двигателем объёмом 4.3-литровым, мощностью 273 л.с.
027
Недавно этот аппарат выставили на продажу, за него просят 2,25 миллиона рублей. Ну, как говорится, удачи ребятам.
Недавно этот аппарат выставили на продажу, за него просят 2,25 миллиона рублей. Ну, как говорится, удачи ребятам.
028
Над этим ЗИЛом поработали ребята из мастерской «А-гараж». Основной идеей данного проекта стало создание комфортного автомобиля на базе старенького грузовичка. Две кабины от ЗИЛ-130 тянитолкаем поставили на основу от микроавтобуса Форд. Отдельная история была с формированием задних крыльев – они использовали сразу несколько крыльев от ЗИЛ-130, чтобы все четыре крыла были в едином стиле. Особое внимание уделили салону, хоть и немного сэкономили, обтянули старенькие кресла Форда новенькой кожей. Салон получился 4-ех местным, с огромным подлокотником между сидениями.
Над этим ЗИЛом поработали ребята из мастерской «А-гараж». Основной идеей данного проекта стало создание комфортного автомобиля на базе старенького грузовичка. Две кабины от ЗИЛ-130 тянитолкаем поставили на основу от микроавтобуса Форд. Отдельная история была с формированием задних крыльев – они использовали сразу несколько крыльев от ЗИЛ-130, чтобы все четыре крыла были в едином стиле. Особое внимание уделили салону, хоть и немного сэкономили, обтянули старенькие кресла Форда новенькой кожей. Салон получился 4-ех местным, с огромным подлокотником между сидениями.
029
Вообще, в линейке ЗИЛов были кабины с двумя рядами сидений. Такая модификация использовалась в пожарной технике.
Вообще, в линейке ЗИЛов были кабины с двумя рядами сидений. Такая модификация использовалась в пожарной технике.
030
Но сейчас у этого ЗИЛа возникла проблема – ему было отказано в поставке на учёт. На него нужно получать VIN номер, который может присвоить только НАМИ, для этого требуется пройти кучу экспертиз.
Но сейчас у этого ЗИЛа возникла проблема – ему было отказано в поставке на учёт. На него нужно получать VIN номер, который может присвоить только НАМИ, для этого требуется пройти кучу экспертиз.
031
А вот аналогичному проекту повезло больше. Мастер из Омска построил свой кастом-трак. На все про все ушло четыре года. Первая идея 2014, начало работ в 2016 и результат в 2018 году.
А вот аналогичному проекту повезло больше. Мастер из Омска построил свой кастом-трак. На все про все ушло четыре года. Первая идея 2014, начало работ в 2016 и результат в 2018 году.
032
Проблем с регистрацией в ГИБДД у автора не было, так как он сознательно менял только те детали, модифицировать которые позволяет техрегламент.
Проблем с регистрацией в ГИБДД у автора не было, так как он сознательно менял только те детали, модифицировать которые позволяет техрегламент.
033
Вообще, первый подобный проект на базе ЗИЛ-130 был реализован в 2011 году московским кастомайзером DrBroman. Он был построен с двигателем V6 Ford 4.2 и АКПП Ford 4R70W, на переделанной раме Ford E250. Машина и в настоящее время продолжает перестраиваться.
Вообще, первый подобный проект на базе ЗИЛ-130 был реализован в 2011 году московским кастомайзером DrBroman. Он был построен с двигателем V6 Ford 4.2 и АКПП Ford 4R70W, на переделанной раме Ford E250. Машина и в настоящее время продолжает перестраиваться.
034
От автора: «Изначально возникла идея постройки пикапа на базе автомобиля Волга, в стиле пикапов Шевроле Эль Камино и Форд Ранчеро. Машина была почти готова по кузову, дело оставалось за двигателем V8, который был заказан, но так, к сожалению, и не дошел из-за каких-то проблем поставщика. Деньги забрал назад, стал думать над другими вариантами, в том числе и с покупкой автомобиля - донора. Но тут позвонил мой хороший знакомый из г. Клин, по имени Сергей aka Горыныч и предложил вариант с Американским полноразмерным вэном. Взял без раздумий. Вначале пробовал нацепить кузов волги на раму американского автобуса – как сами понимаете, выходило забавно, но не более того. Волговский кузов был откровенно мал и вширь и вдаль)). Я был расстроен, долго размышлял, прикидывал варианты, но однажды утром, проходя мимо ангара с различной техникой, случайно всмотрелся вглубь и понял: Вот оно! В ангаре стоял старенький Зил - бензовоз... Зил 130 мне всегда нравился - еще бы, ведь дизайн его кабины является комбинацией лучших образцов американского автопрома 50-х годов. Тут и панорамное стекло, и широкие крылья, и округлый стильный дизайн, да и по размерам подходит. Вот я и подумал - почему в Америке могут, а у нас так и не сделали ни одного дельного пикапа!»
От автора: «Изначально возникла идея постройки пикапа на базе автомобиля Волга, в стиле пикапов Шевроле Эль Камино и Форд Ранчеро. Машина была почти готова по кузову, дело оставалось за двигателем V8, который был заказан, но так, к сожалению, и не дошел из-за каких-то проблем поставщика. Деньги забрал назад, стал думать над другими вариантами, в том числе и с покупкой автомобиля - донора. Но тут позвонил мой хороший знакомый из г. Клин, по имени Сергей aka Горыныч и предложил вариант с Американским полноразмерным вэном. Взял без раздумий. Вначале пробовал нацепить кузов волги на раму американского автобуса – как сами понимаете, выходило забавно, но не более того. Волговский кузов был откровенно мал и вширь и вдаль)). Я был расстроен, долго размышлял, прикидывал варианты, но однажды утром, проходя мимо ангара с различной техникой, случайно всмотрелся вглубь и понял: Вот оно! В ангаре стоял старенький Зил - бензовоз... Зил 130 мне всегда нравился - еще бы, ведь дизайн его кабины является комбинацией лучших образцов американского автопрома 50-х годов. Тут и панорамное стекло, и широкие крылья, и округлый стильный дизайн, да и по размерам подходит. Вот я и подумал - почему в Америке могут, а у нас так и не сделали ни одного дельного пикапа!»
035
Лично мне ЗИЛки нравится в родных цветах. Вот проект из Азербайджана, который разработали мастера из "C.C.Tuning".
Лично мне ЗИЛки нравится в родных цветах. Вот проект из Азербайджана, который разработали мастера из "C.C.Tuning".
039
Вообще, мне не нравится, когда их [s]опускают[/s] приземляют. Но такое явление есть, и покажу я еще на нескольких экземплярах.
Вообще, мне не нравится, когда их [s]опускают[/s] приземляют. Но такое явление есть, и покажу я еще на нескольких экземплярах.
041
На базу рамного внедорожника Chevrolet Tahoe поставили кузов от ЗИЛ-130. Двигатель 5.7 литра и АКПП остались родными, Таховскими.
На базу рамного внедорожника Chevrolet Tahoe поставили кузов от ЗИЛ-130. Двигатель 5.7 литра и АКПП остались родными, Таховскими.
043
А потому поговорим о ГАЗах. Такой вот тоже заниженный, был создан в Санкт-Петербурге (неожиданно).
Какой же у него грустный взгляд
А потому поговорим о ГАЗах. Такой вот тоже заниженный, был создан в Санкт-Петербурге (неожиданно).
Какой же у него грустный взгляд
044
Редкий случай симбиоза такого количества машин: на раму от Chevrolet Malibu Sedan 1978 года, в сборе с подвеской, водрузили несколько переработанную кабину от ГАЗ 53 ранних серий, встроили двигатель SBC 305 с АКПП 4L60 от Chevrolet Caprice 91-го года, топливный бак от Газели, выхлоп собрали из импортных резонаторов и труб от КАМАЗА, амортизаторы от ГАЗ-3110, а радиатор и электро-вентиляторы от разных моделей УАЗ.
Редкий случай симбиоза такого количества машин: на раму от Chevrolet Malibu Sedan 1978 года, в сборе с подвеской, водрузили несколько переработанную кабину от ГАЗ 53 ранних серий, встроили двигатель SBC 305 с АКПП 4L60 от Chevrolet Caprice 91-го года, топливный бак от Газели, выхлоп собрали из импортных резонаторов и труб от КАМАЗА, амортизаторы от ГАЗ-3110, а радиатор и электро-вентиляторы от разных моделей УАЗ.
045
Рама была кардинально усилена профильной трубой 40 х 100 мм. Передние крылья, брызговики, капот, передняя панель тоже были доработаны. И только кузов и задние крылья были изготовлены с «чистого листа».
Рама была кардинально усилена профильной трубой 40 х 100 мм. Передние крылья, брызговики, капот, передняя панель тоже были доработаны. И только кузов и задние крылья были изготовлены с «чистого листа».
046
Аналогичный проект, хорошо, что хоть не так занизили, хотя… Томский умелец на раму Тойоты водрузил кабину легендарного Газона.
Аналогичный проект, хорошо, что хоть не так занизили, хотя… Томский умелец на раму Тойоты водрузил кабину легендарного Газона.
047
Все это он снабдил двигателем японским V8 3UZ 300 л.с. и автоматической коробкой передач (первым стоял двигатель Toyota серии JZ, но он не давал желаемой тяги).
Все это он снабдил двигателем японским V8 3UZ 300 л.с. и автоматической коробкой передач (первым стоял двигатель Toyota серии JZ, но он не давал желаемой тяги).
049
Вспоминая переделки ГАЗов, нельзя пройти мимо Хамера из Шишиги. Мне сложно судить, кто первый додумался до этой идеи, ибо по разным источникам бродят разные версии, но по числу голосов я склоняюсь, что первыми были ребята из ателье Retro-Style, а потому с них и начнем. В 2002 году они построили на базе ГАЗ-66 внедорожник «Бархан». Гигантский аппарат: 5,5 метра в длину, 2,2 – в ширину и 2,3 – в высоту, а дорожный просвет – 315 миллиметров. Вместимость 12 человек.
Вспоминая переделки ГАЗов, нельзя пройти мимо Хамера из Шишиги. Мне сложно судить, кто первый додумался до этой идеи, ибо по разным источникам бродят разные версии, но по числу голосов я склоняюсь, что первыми были ребята из ателье Retro-Style, а потому с них и начнем. В 2002 году они построили на базе ГАЗ-66 внедорожник «Бархан». Гигантский аппарат: 5,5 метра в длину, 2,2 – в ширину и 2,3 – в высоту, а дорожный просвет – 315 миллиметров. Вместимость 12 человек.
050
Этот аппарат комплектовался мотором ЗМЗ-513, 125 Л.С. и с ним он мог развить скорость до 95 километров в час. Как альтернатива, предлагался дизельный агрегат компании Cummins. Предполагалась еще версия «Бархана» — пикапа, который вмещал бы в себя 7 пассажиров и 700 килограммов груза, но даже фотографии такого найти не удалось.
Этот аппарат комплектовался мотором ЗМЗ-513, 125 Л.С. и с ним он мог развить скорость до 95 километров в час. Как альтернатива, предлагался дизельный агрегат компании Cummins. Предполагалась еще версия «Бархана» — пикапа, который вмещал бы в себя 7 пассажиров и 700 килограммов груза, но даже фотографии такого найти не удалось.
051
На фото проект «Партизан», и наверно, родство с отечественным вездепроходимцем выдают только двери. Вообще, сколько их сделали точно неизвестно, но по некоторым данным пять или больше.
На фото проект «Партизан», и наверно, родство с отечественным вездепроходимцем выдают только двери. Вообще, сколько их сделали точно неизвестно, но по некоторым данным пять или больше.
052
Как следует из сказанного ранее, в основе лежит шасси ГАЗ-66 с рессорной подвеской и бензиновым 4,3-литровым V8 (по другим данным - дизельный Cummins, возможно, разные экземпляры были укомплектованы разными двигателями). Для получения низкой линии и капота мотор сдвинут назад и немного опущен вниз. Кабина собрана из двух «шишиговских» кабин. Наверное, в проходимости он чуть потерял, ибо дорожный просвет стал всего 260 мм.
Как следует из сказанного ранее, в основе лежит шасси ГАЗ-66 с рессорной подвеской и бензиновым 4,3-литровым V8 (по другим данным - дизельный Cummins, возможно, разные экземпляры были укомплектованы разными двигателями). Для получения низкой линии и капота мотор сдвинут назад и немного опущен вниз. Кабина собрана из двух «шишиговских» кабин. Наверное, в проходимости он чуть потерял, ибо дорожный просвет стал всего 260 мм.
053
На самом деле, идея настолько хороша, что она хорошо прижилась в народном творчестве. Аналогичный проект другого умельца. Имя этому авто - "Монстр бездорожья". В принципе, все тоже самое: две кабины, сваренные между собой тянитолкаем, на базе Шишиги с двигателем от тягача Форд.
На самом деле, идея настолько хороша, что она хорошо прижилась в народном творчестве. Аналогичный проект другого умельца. Имя этому авто - "Монстр бездорожья". В принципе, все тоже самое: две кабины, сваренные между собой тянитолкаем, на базе Шишиги с двигателем от тягача Форд.
054
Но автор пошел дальше и сделал полноуправляемую колесную формулу, то есть задние колеса тоже подруливают при поворотах.
Но автор пошел дальше и сделал полноуправляемую колесную формулу, то есть задние колеса тоже подруливают при поворотах.
055
Не так похожий на своих братьев Белорусский Хаммер (блин, звучит как Белорусские креветки). На создание этого проекта ушло 4! «Шишги» и еще пачка кузовных деталей от других ЗИЛов.
Не так похожий на своих братьев Белорусский Хаммер (блин, звучит как Белорусские креветки). На создание этого проекта ушло 4! «Шишги» и еще пачка кузовных деталей от других ЗИЛов.
056
В этой машине все внутренние агрегаты: двигатель, КПП, "раздатка", тормозная система и гидроусилитель руля полностью новые, заводские, с военного хранения.
В этой машине все внутренние агрегаты: двигатель, КПП, "раздатка", тормозная система и гидроусилитель руля полностью новые, заводские, с военного хранения.
057
Главное преимущество этого «Хаммера» - в четкости и аккуратности его исполнения.
Таких поделок много, они разные, чуть хуже, чуть лучше, но не будем на них зацикливаться, и уж коль начали рассматривать грязимесы, то по ним и продолжим.
Главное преимущество этого «Хаммера» - в четкости и аккуратности его исполнения.
Таких поделок много, они разные, чуть хуже, чуть лучше, но не будем на них зацикливаться, и уж коль начали рассматривать грязимесы, то по ним и продолжим.
058
Оставаясь в теме ГАЗ-66, перейдем к следующему авто. Этот внедорожник еще в 2014 году создал умелец из Грузии и назвал его «Чачо».
Оставаясь в теме ГАЗ-66, перейдем к следующему авто. Этот внедорожник еще в 2014 году создал умелец из Грузии и назвал его «Чачо».
059
Внешность от ЗИЛ-131, ходовая от ГАЗ-66 и японский двигатель мощностью 163,1 Л.С., при том, что вес машины составляет целых 5 тонн. Хотя многие детали сделаны автором с нуля.
Внешность от ЗИЛ-131, ходовая от ГАЗ-66 и японский двигатель мощностью 163,1 Л.С., при том, что вес машины составляет целых 5 тонн. Хотя многие детали сделаны автором с нуля.
060
На создание этого монстра ушло 2 года. К сожалению, этот грузовик постигла беда многих самоделок – он не может получить регистрационные номера. Со слов автора, в полиции (Грузии) ему сказали, что такие номера может получить автомобиль весом не более двух тонн.
На создание этого монстра ушло 2 года. К сожалению, этот грузовик постигла беда многих самоделок – он не может получить регистрационные номера. Со слов автора, в полиции (Грузии) ему сказали, что такие номера может получить автомобиль весом не более двух тонн.
061
А вот это снова проект от DrBroman (его работу мы сегодня уже рассматривали, фото 33 и 34), который он назвал «Лесоруб». Причем на фото Вы видите уже второй экземпляр (первый погиб во время пожара).
А вот это снова проект от DrBroman (его работу мы сегодня уже рассматривали, фото 33 и 34), который он назвал «Лесоруб». Причем на фото Вы видите уже второй экземпляр (первый погиб во время пожара).
062
Кабина от ЗИЛ—157, а точнее модернизированная, доработанная и собранная из двух. А вот ходовая и рама снова взяты от любимой Шишиги.
Сколько же их полегло на творческо-техническом поле…
Кабина от ЗИЛ—157, а точнее модернизированная, доработанная и собранная из двух. А вот ходовая и рама снова взяты от любимой Шишиги.
Сколько же их полегло на творческо-техническом поле…
063
В этом аппарате использован двигатель V8 Big-Block 454 7.4, АКПП Chevy TH400. Раздаток тут две и расположены они последовательно: первая GM, вторая ГАЗ-66.
В этом аппарате использован двигатель V8 Big-Block 454 7.4, АКПП Chevy TH400. Раздаток тут две и расположены они последовательно: первая GM, вторая ГАЗ-66.
065
На фото первый «Лесоруб», погибший при пожаре. Хотя нет худа без добра – при создании второго автор учел недостатки первого, и новый «Лесоруб» превзошел его по многим параметрам.
На фото первый «Лесоруб», погибший при пожаре. Хотя нет худа без добра – при создании второго автор учел недостатки первого, и новый «Лесоруб» превзошел его по многим параметрам.
066
Еще одна работа из ателье Retro-Style, проходимец Булат. Реализацию этой идеи начали в 2007 году. Она стала продолжением проекта Бархан: некоторый кузовные детали, рама и ходовая часть были аналогично заимствованы у ГАЗ-66.
Еще одна работа из ателье Retro-Style, проходимец Булат. Реализацию этой идеи начали в 2007 году. Она стала продолжением проекта Бархан: некоторый кузовные детали, рама и ходовая часть были аналогично заимствованы у ГАЗ-66.
067
Но были и улучшения. На новом проекте были установлены дисковые тормоза и его оснастили 115-сильным наддувным дизельным мотором, с МКПП от грузовика Mercedes-Benz.
Но были и улучшения. На новом проекте были установлены дисковые тормоза и его оснастили 115-сильным наддувным дизельным мотором, с МКПП от грузовика Mercedes-Benz.
068
Еще один авторский 7-ми тонный монстр из Черемушек, только не из московских, а из села Черемушки Иркутской области. Сие чудо, созданное еще 2014 году, назвали «Большая Машина Шефа», или кратко БШМ. Как описал свое создание автор: «Хотелось просто большой транспортер, куда бы вошли все друзья, и на котором можно ездить на природу». Все работы в общей сложности заняли 3 года.
Еще один авторский 7-ми тонный монстр из Черемушек, только не из московских, а из села Черемушки Иркутской области. Сие чудо, созданное еще 2014 году, назвали «Большая Машина Шефа», или кратко БШМ. Как описал свое создание автор: «Хотелось просто большой транспортер, куда бы вошли все друзья, и на котором можно ездить на природу». Все работы в общей сложности заняли 3 года.
069
Это почти БТР с колесной формулой 6х6 и с двумя передними управляемыми осями по схеме 2+1.
Шины размера 24 позаимствованы из ассортимента уборочных комбайнов: модель Бел-91, а потому, даже при столь внушительной массе авто, давления на почву практически не оказывает. Хотя такие шины не рассчитаны на быстрое перемещение, но по трассе этот агрегат удалось разогнать до 120 км/ч.
Это почти БТР с колесной формулой 6х6 и с двумя передними управляемыми осями по схеме 2+1.
Шины размера 24 позаимствованы из ассортимента уборочных комбайнов: модель Бел-91, а потому, даже при столь внушительной массе авто, давления на почву практически не оказывает. Хотя такие шины не рассчитаны на быстрое перемещение, но по трассе этот агрегат удалось разогнать до 120 км/ч.
070
У авто есть недостаток – из-за ширины колес угол их поворота оказался сравнительно небольшой, а потому в маневренности есть ощутимые ограничения. Как видно по фото, кузов обшит рифленым алюминием, который призван защищать нежное Газелевское железо от воздействия веток и ударов покрепче.
Проходимец снабжен 7-литровым атмосферным дизелем от пятитонника Nissan со своей же 6-ступенчатой коробкой. Кузов же собрали из кабины от ГАЗ-3307 и двух газелей (одна салон и одна багажник). Редкий случай для машин такого класса, но в нем есть шумоизоляция.
У авто есть недостаток – из-за ширины колес угол их поворота оказался сравнительно небольшой, а потому в маневренности есть ощутимые ограничения. Как видно по фото, кузов обшит рифленым алюминием, который призван защищать нежное Газелевское железо от воздействия веток и ударов покрепче.
Проходимец снабжен 7-литровым атмосферным дизелем от пятитонника Nissan со своей же 6-ступенчатой коробкой. Кузов же собрали из кабины от ГАЗ-3307 и двух газелей (одна салон и одна багажник). Редкий случай для машин такого класса, но в нем есть шумоизоляция.
071
Как лично по мне, у данного экспоната есть еще чисто пользовательские недостатки. Дело в том, что между кабиной и салоном нет прохода, только небольшое окно, а также отсутствует возможность трансформации пассажирских мест в спальные. Для такого монстра это было бы хорошим достоинством.
Как лично по мне, у данного экспоната есть еще чисто пользовательские недостатки. Дело в том, что между кабиной и салоном нет прохода, только небольшое окно, а также отсутствует возможность трансформации пассажирских мест в спальные. Для такого монстра это было бы хорошим достоинством.
072
И еще, при продольном расположении кресел не завидую я пассажирам, когда автор будет штурмовать такие склоны. В комментах хорошо подметили, что аппарат хорош для зомби апокалипсиса.
И еще, при продольном расположении кресел не завидую я пассажирам, когда автор будет штурмовать такие склоны. В комментах хорошо подметили, что аппарат хорош для зомби апокалипсиса.
074
Это вездеход 6х6 на базе УАЗа с бензиновым двигателем 2.7 Л., 128 Л.С. и МКПП, причем, в отличие от всех аппаратов, которые есть в этом обзоре, в качестве донора была взята почти новая машина 2017 года выпуска.
Это вездеход 6х6 на базе УАЗа с бензиновым двигателем 2.7 Л., 128 Л.С. и МКПП, причем, в отличие от всех аппаратов, которые есть в этом обзоре, в качестве донора была взята почти новая машина 2017 года выпуска.
077
Шесть колес «маловато будет», надо больше. Этот проект получил название — «Торос ЛУ 2,5 LX». Проходимец из Барнаула сделан на базе ЛуАЗ-969 с элементами от УАЗа, и капотом от ГАЗ-53.
Шесть колес «маловато будет», надо больше. Этот проект получил название — «Торос ЛУ 2,5 LX». Проходимец из Барнаула сделан на базе ЛуАЗ-969 с элементами от УАЗа, и капотом от ГАЗ-53.
078
Колесная формула у него 8х8, при это две передние оси поворотные. Кузов этого ЛУАЗища сделали на манер микроавтобусов, одна водительская дверь с одной стороны и две с другой.
Колесная формула у него 8х8, при это две передние оси поворотные. Кузов этого ЛУАЗища сделали на манер микроавтобусов, одна водительская дверь с одной стороны и две с другой.
079
Я его слепила, из того, что было. Детище красноярских железнодорожников, собранное из трех списанных автомобиля 1972 года выпуска. Основа и кабина снова от Шишиги, колеса от урала и морда от УАЗа. В итоге получился проект Матрена.
Я его слепила, из того, что было. Детище красноярских железнодорожников, собранное из трех списанных автомобиля 1972 года выпуска. Основа и кабина снова от Шишиги, колеса от урала и морда от УАЗа. В итоге получился проект Матрена.
080
Как пишут, этот агрегат был сделан специально «для объезда самых непроходимых мест железной дороги Краснодарского края». Завязнет там, где паровоз пройдет. Масса аппарата составила 4,5 тонны, расход 25 литров на сотню и максималка 80 км/ч.
Как пишут, этот агрегат был сделан специально «для объезда самых непроходимых мест железной дороги Краснодарского края». Завязнет там, где паровоз пройдет. Масса аппарата составила 4,5 тонны, расход 25 литров на сотню и максималка 80 км/ч.
081
Заточен на комфорт этот аппарат из Осетии. Снова база от ГАЗ-66, но двойная кабина от УРАЛА-375 установлена на плавающих кронштейнах, для комфорта.
Заточен на комфорт этот аппарат из Осетии. Снова база от ГАЗ-66, но двойная кабина от УРАЛА-375 установлена на плавающих кронштейнах, для комфорта.
083
Двигатель от ГАЗ-53 и 5-ступка МКПП. Заявленный расход 20 литров газа (видимо есть ГБО) на 100 км, при максимальной скорости 140 км/ч.
Двигатель от ГАЗ-53 и 5-ступка МКПП. Заявленный расход 20 литров газа (видимо есть ГБО) на 100 км, при максимальной скорости 140 км/ч.
086
Ну часть поста, посвященную проходимцам, закончим, пожалуй, самым стильным из всех. Украинский проект под названием «Бизон». И снова на раму и ходовую Шишиги поставили 9-местный кузов, который является сборной солянкой: дверные проёмы и двери от подержанного «Volkswagen Passat Б4», прочие кузовные детали, в том числе капот и задняя дверь – собственного изготовления. Фары от «Ауди А6», а задние фонари – от «Пассата».
Ну часть поста, посвященную проходимцам, закончим, пожалуй, самым стильным из всех. Украинский проект под названием «Бизон». И снова на раму и ходовую Шишиги поставили 9-местный кузов, который является сборной солянкой: дверные проёмы и двери от подержанного «Volkswagen Passat Б4», прочие кузовные детали, в том числе капот и задняя дверь – собственного изготовления. Фары от «Ауди А6», а задние фонари – от «Пассата».
087
Двигателем для своего аппарата умельцы из города Белая Церковь взяли корейский турбодизель мощностью 137 Л.С. (по другим данным двигатель 4 литра, 120 Л.С.) Гидропривод сцепления и 5-ступенчатая МКПП от китайского DongFeng. Как пишут, «в зависимости от конкретных условий, расход топлива составляет 12–15 л на 100 км».
Двигателем для своего аппарата умельцы из города Белая Церковь взяли корейский турбодизель мощностью 137 Л.С. (по другим данным двигатель 4 литра, 120 Л.С.) Гидропривод сцепления и 5-ступенчатая МКПП от китайского DongFeng. Как пишут, «в зависимости от конкретных условий, расход топлива составляет 12–15 л на 100 км».
088
Хорошо проработан салон автомобиля: на самодельную переднюю панель добавлен манометр давления воздуха в шинах. Передние сидения имеют хорошую регулировку, а задние переворачиваются и складываются для увеличения площади под багаж. В задней части салона установлено специальное поворотное двухместное сиденье, посадка на которое производится через заднюю дверь.
Хорошо проработан салон автомобиля: на самодельную переднюю панель добавлен манометр давления воздуха в шинах. Передние сидения имеют хорошую регулировку, а задние переворачиваются и складываются для увеличения площади под багаж. В задней части салона установлено специальное поворотное двухместное сиденье, посадка на которое производится через заднюю дверь.
089
Продолжим тему ГАЗов и вернемся к легковушкам. Вот это реально агрегат в стиле Безумного Макса и самый подходящий аппарат для зомби апокалипсиса. Встречайте: безымянный монстр из города Каменск-Шахтинский. Заметьте, этот экземпляр гораздо более аутентичен, чем первый вариант, про который говорили о зомбях.
Продолжим тему ГАЗов и вернемся к легковушкам. Вот это реально агрегат в стиле Безумного Макса и самый подходящий аппарат для зомби апокалипсиса. Встречайте: безымянный монстр из города Каменск-Шахтинский. Заметьте, этот экземпляр гораздо более аутентичен, чем первый вариант, про который говорили о зомбях.
090
Мастер для создания этого использовал два ГАЗа, 66й для основы и 12 (ЗИМ) для кузова (а вот этот автомобиль мне жалко). Рессорная подвеска и огромные внедорожные колеса с глубокими дисками и полный привод. Оригинальное решение для выхлопных труб, они выведены в задние крылья.
Мастер для создания этого использовал два ГАЗа, 66й для основы и 12 (ЗИМ) для кузова (а вот этот автомобиль мне жалко). Рессорная подвеска и огромные внедорожные колеса с глубокими дисками и полный привод. Оригинальное решение для выхлопных труб, они выведены в задние крылья.
091
Особенно впечатляет железнодорожная сцепка вместо или в качестве тарана, как мне, такой не хватает от всяких обочечников-подрезальщиков. Также впечатляют мощные лебёдки на корме. Про двигатель, коробку и прочие технические параметры этого агрегата мне ничего найти не удалось.
Особенно впечатляет железнодорожная сцепка вместо или в качестве тарана, как мне, такой не хватает от всяких обочечников-подрезальщиков. Также впечатляют мощные лебёдки на корме. Про двигатель, коробку и прочие технические параметры этого агрегата мне ничего найти не удалось.
092
Монстр апокалипсиса на постоянной основе стоит по адресу улица Героев Пионеров, 91В и очевидно служит для привлечения клиентов расположенных рядом отеля байкеров или магазина. Аппарат открыт и в нем даже можно посидеть на заднем диване.
Монстр апокалипсиса на постоянной основе стоит по адресу улица Героев Пионеров, 91В и очевидно служит для привлечения клиентов расположенных рядом отеля байкеров или магазина. Аппарат открыт и в нем даже можно посидеть на заднем диване.
093
Всё заканчиваю тему проходимцев, и все никак. Ну, еще один. Такое ощущение, что бедных 66х дербанят все, кому не лень. ГАЗ-12 с 66м уже скрещивали, а вот Обнинский умелец скрестил с Шишигой Кабана. Все выполнено по ленивому варианту: нетронутый верх от Mercedes S500 W140 поставлен на нетронутую ходовую от ГАЗ-66. Мерседесовский двигатель 5 литровый V8, 230 Л.С. и родная 5ти ступка АКПП.
Всё заканчиваю тему проходимцев, и все никак. Ну, еще один. Такое ощущение, что бедных 66х дербанят все, кому не лень. ГАЗ-12 с 66м уже скрещивали, а вот Обнинский умелец скрестил с Шишигой Кабана. Все выполнено по ленивому варианту: нетронутый верх от Mercedes S500 W140 поставлен на нетронутую ходовую от ГАЗ-66. Мерседесовский двигатель 5 литровый V8, 230 Л.С. и родная 5ти ступка АКПП.
095
Хватит о Шишигах, поговорим просто о Ниве, которая подверглась удлинению. Здесь вдохновению автора, скорее всего, послужил шестиколесный Гелик. Самарский Ниваваген сделан из ВАЗ 2121. Впрочем, точных технических данных нет, но известно, что он полноценный 6×6: располагает полным приводом на все три оси и блокировками дифференциалов.
Хватит о Шишигах, поговорим просто о Ниве, которая подверглась удлинению. Здесь вдохновению автора, скорее всего, послужил шестиколесный Гелик. Самарский Ниваваген сделан из ВАЗ 2121. Впрочем, точных технических данных нет, но известно, что он полноценный 6×6: располагает полным приводом на все три оси и блокировками дифференциалов.
098
Эта Нива снабжена экспедиционным багажником на крыше с дополнительной светотехникой и грязевые шины.
Эта Нива снабжена экспедиционным багажником на крыше с дополнительной светотехникой и грязевые шины.
099
А вот образец из балканской страны Босния и Герцеговина. По имеющейся информации, переделать свой ВАЗ 2121 1987 года в полноценный катафалк владельца вынудила нужда, которая его привела к похоронному бизнесу.
А вот образец из балканской страны Босния и Герцеговина. По имеющейся информации, переделать свой ВАЗ 2121 1987 года в полноценный катафалк владельца вынудила нужда, которая его привела к похоронному бизнесу.
100
Нижняя часть "багажника" обшита рифлёным алюминием, а на полу выдвижная платформа с креплениями для гроба. Стоит отметить качество переделки, данный аппарат сделан не из 5-дверного крокодила 2131, а именно из короткой версии Нивы. Крылья, крыша и заднее стекло выглядят по-заводскому ровно.
Нижняя часть "багажника" обшита рифлёным алюминием, а на полу выдвижная платформа с креплениями для гроба. Стоит отметить качество переделки, данный аппарат сделан не из 5-дверного крокодила 2131, а именно из короткой версии Нивы. Крылья, крыша и заднее стекло выглядят по-заводскому ровно.
101
У Нивы-катафалка сохранен полный привод, раздаточная коробка теперь расположена по центру колёсной базы и соединена с коробкой передач полноценным карданным валом; передний и задний карданы были изготовлены на заказ. В горных сельских районах полно-приводная Нива хорошо справляется с заказами в любое время года. Понижающая передача тоже пригодилась для малой скорости в момент траурных церемоний.
У Нивы-катафалка сохранен полный привод, раздаточная коробка теперь расположена по центру колёсной базы и соединена с коробкой передач полноценным карданным валом; передний и задний карданы были изготовлены на заказ. В горных сельских районах полно-приводная Нива хорошо справляется с заказами в любое время года. Понижающая передача тоже пригодилась для малой скорости в момент траурных церемоний.
102
Продолжаем тему удлинненок, как сказал Задорнов, если человека, прожившего всю жизнь в сарае, попросить построить дворец, то он построит… большой сарай. ГАЗ-3102 переделали в почти настоящий лимузин.
Продолжаем тему удлинненок, как сказал Задорнов, если человека, прожившего всю жизнь в сарае, попросить построить дворец, то он построит… большой сарай. ГАЗ-3102 переделали в почти настоящий лимузин.
104
К сожалению, про данный экземпляр больше информации не нашлось, известно только, что в 2011 году его выставляли на продажу всего за 210 кило рублей.
Как по мне, так учитывая установку кресел, средние двери, надо было делать открывающимися в другую сторону, ну или переделывать внутренние ручки (закрывать неудобно).
К сожалению, про данный экземпляр больше информации не нашлось, известно только, что в 2011 году его выставляли на продажу всего за 210 кило рублей.
Как по мне, так учитывая установку кресел, средние двери, надо было делать открывающимися в другую сторону, ну или переделывать внутренние ручки (закрывать неудобно).
105
Еще одна Волга подверглась переделке. В качестве доноров были взяты ГАЗ-2401 и Toyota Land Cruiser 100. От одного внешность и пламенный V8 2UZ FE мотор от второго.
Еще одна Волга подверглась переделке. В качестве доноров были взяты ГАЗ-2401 и Toyota Land Cruiser 100. От одного внешность и пламенный V8 2UZ FE мотор от второго.
106
Для одного проекта автор решил построить автомобиль в духе «Безумного Макса», мне сложно судить насколько у него это получилось, предыдущий «Макс» был интереснее.
Для одного проекта автор решил построить автомобиль в духе «Безумного Макса», мне сложно судить насколько у него это получилось, предыдущий «Макс» был интереснее.
107
Как указано в первоисточнике, колесная база Волги почти идеально совпадает с Крузаковской. Из первоисточника: «Силовая часть морды и телевизор сделаны заново из труб. Конструкция завязана на раму — на примерно 8 точек крепления из 12-ти у Land Cruiser. Заново сделали моторный щит и туннель КПП.»
Как указано в первоисточнике, колесная база Волги почти идеально совпадает с Крузаковской. Из первоисточника: «Силовая часть морды и телевизор сделаны заново из труб. Конструкция завязана на раму — на примерно 8 точек крепления из 12-ти у Land Cruiser. Заново сделали моторный щит и туннель КПП.»
108
Еще один вариант переделки 24-ки в купе. Автор из Ставрополя за основу взял ГАЗ 2410, 1988 года выпуска. Утопив решётку радиатора с фарами, морду Волги стилизовал а-ля Шевроле Камаро.
Еще один вариант переделки 24-ки в купе. Автор из Ставрополя за основу взял ГАЗ 2410, 1988 года выпуска. Утопив решётку радиатора с фарами, морду Волги стилизовал а-ля Шевроле Камаро.
110
На фото видно, что установлена коробка-автомат. Из родных деталей, хотя и с долей переделки, осталась торпедо.
На фото видно, что установлена коробка-автомат. Из родных деталей, хотя и с долей переделки, осталась торпедо.
111
Еще одна Волга и еще раз Катафалк. Авто выполнено на базе «Волги» ГАЗ-3102. Данный индивид в 2013 году продавался в Кургане за 120 тысяч рублей.
Еще одна Волга и еще раз Катафалк. Авто выполнено на базе «Волги» ГАЗ-3102. Данный индивид в 2013 году продавался в Кургане за 120 тысяч рублей.
115
Продолжая тему ВАЗов, покажу еще один оригинальный экземпляр. У АвтоВАЗа были универсалы на базе ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104, а вот один умелец решил восполнить пробел машиностроителей и собрал универсал на базе ВАЗ-2106.
Продолжая тему ВАЗов, покажу еще один оригинальный экземпляр. У АвтоВАЗа были универсалы на базе ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104, а вот один умелец решил восполнить пробел машиностроителей и собрал универсал на базе ВАЗ-2106.
117
Я понимаю, что некоторые уже устали и все ждут: - "Когда же этот пост закончится?", но потерпите или просто наслаждайтесь фото разных машин.
Я понимаю, что некоторые уже устали и все ждут: - "Когда же этот пост закончится?", но потерпите или просто наслаждайтесь фото разных машин.
118
Помимо потрошителей Шишиг еще в народе очень популярна тема 21х Волг. Давайте посмотрим на несколько экземпляров народного творчества. Пойдем от простого к сложному, и начнём с Литовского аппарата. Кузов от ГАЗ-21 поставили на базу Мерседеса W123. С двигателем, коробкой и прочими вещами автор заморачиваться не стал и все осталось Мерседесовским: 2.3 Л., 136 Л.С. и МКПП.
Помимо потрошителей Шишиг еще в народе очень популярна тема 21х Волг. Давайте посмотрим на несколько экземпляров народного творчества. Пойдем от простого к сложному, и начнём с Литовского аппарата. Кузов от ГАЗ-21 поставили на базу Мерседеса W123. С двигателем, коробкой и прочими вещами автор заморачиваться не стал и все осталось Мерседесовским: 2.3 Л., 136 Л.С. и МКПП.
119
Внешние изменения почти незаметны, кроме одного: двери заднего ряда открываются против хода. Но есть еще некоторые корректировки. Колесная база Мерседеса на 100 мм длиннее и для подгонки пришлось удлинить задние крылья и перенести задние колесные арки. Их же пришлось еще расширить и приподнять, для установки 18 дюймовых колес при уменьшенном клиренсе.
Внешние изменения почти незаметны, кроме одного: двери заднего ряда открываются против хода. Но есть еще некоторые корректировки. Колесная база Мерседеса на 100 мм длиннее и для подгонки пришлось удлинить задние крылья и перенести задние колесные арки. Их же пришлось еще расширить и приподнять, для установки 18 дюймовых колес при уменьшенном клиренсе.
121
Чуть дальше пошли умельцы от студии Yancord Studios из Одессы, так что принимайте как есть. На автомобиль установлен двигатель V8 Chevy объёмом 5,7-литров, 250 Л.С.
Чуть дальше пошли умельцы от студии Yancord Studios из Одессы, так что принимайте как есть. На автомобиль установлен двигатель V8 Chevy объёмом 5,7-литров, 250 Л.С.
122
«В качестве образца взяты размеры рамы от седана Buick Electra 1972 года» не очень понятная фраза в описании.
«В качестве образца взяты размеры рамы от седана Buick Electra 1972 года» не очень понятная фраза в описании.
126
Тюменское ателье AutoEmotion, также превратив ГАЗ-21 в купе, пошли еще дальше, стилизовав его под Mercury 1949 года выпуска. В этого зверя установили пламенный мотор от Toyota 1FZ-FE в паре с АКПП.
Тюменское ателье AutoEmotion, также превратив ГАЗ-21 в купе, пошли еще дальше, стилизовав его под Mercury 1949 года выпуска. В этого зверя установили пламенный мотор от Toyota 1FZ-FE в паре с АКПП.
128
Вообще возникает ощущение, что ребят вдохновил Mercury Monteray, авто из фильма Кобра, но уж слишком они занизили свое детище.
Вообще возникает ощущение, что ребят вдохновил Mercury Monteray, авто из фильма Кобра, но уж слишком они занизили свое детище.
132
Аппарат 1985 года выпуска. В процессе работы автомобиль не только приплюснули и удлинили (про расширили непонятно, может да, а может нет).
Аппарат 1985 года выпуска. В процессе работы автомобиль не только приплюснули и удлинили (про расширили непонятно, может да, а может нет).
136
Ладно, выходим на финишную прямую и рассмотрим еще пару самоделок, которые действительно мало на что похожи. Строить самоделки начали еще во времена СССР, хотя именно этот агрегат был построен уже после Беловежского соглашения.
Ладно, выходим на финишную прямую и рассмотрим еще пару самоделок, которые действительно мало на что похожи. Строить самоделки начали еще во времена СССР, хотя именно этот агрегат был построен уже после Беловежского соглашения.
137
Хотя лепили его из подножных материалов, получился он аккуратным и оригинальным. Я его взял в подборку как пример еще одного из направлений самодельных автомобилей.
Хотя лепили его из подножных материалов, получился он аккуратным и оригинальным. Я его взял в подборку как пример еще одного из направлений самодельных автомобилей.
138
Про него известно немного и, я бы назвал этот аппарат дружба автомобильных народов, потому как: Двигатель Москвич, КПП ВАЗ, мост ГАЗ, сидушки Икарус. Кузов труба, каркас стеклоткань.
Машина не гниет и на учет не встает.
Про него известно немного и, я бы назвал этот аппарат дружба автомобильных народов, потому как: Двигатель Москвич, КПП ВАЗ, мост ГАЗ, сидушки Икарус. Кузов труба, каркас стеклоткань.
Машина не гниет и на учет не встает.
139
В настоящий момент выставлен на продажу всего за 30 тыс. рублей. И есть приписка «Торг не желателен, но возможен». Забавен черный кот на приборке.
В настоящий момент выставлен на продажу всего за 30 тыс. рублей. И есть приписка «Торг не желателен, но возможен». Забавен черный кот на приборке.
141
Автомобиль создали на базе Мерседес W140, кто не понял, на базе того самого 600-го из анекдотов.
Автомобиль создали на базе Мерседес W140, кто не понял, на базе того самого 600-го из анекдотов.
142
Самое оригинальное, что по документам это ВАЗ, но самодельный (как это может быть не знаю, но так написали).
Самое оригинальное, что по документам это ВАЗ, но самодельный (как это может быть не знаю, но так написали).
143
Двигатель ВАЗ, 80 Л.С. Комментарий автора – «Хоть что-то жигулевское, но должно быть!» про КПП в разных местах написано разное, так что там или МКПП от Жигуля, или АКПП GM.
Двигатель ВАЗ, 80 Л.С. Комментарий автора – «Хоть что-то жигулевское, но должно быть!» про КПП в разных местах написано разное, так что там или МКПП от Жигуля, или АКПП GM.
Авторский пост
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