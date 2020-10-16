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Сообщество Автомир 6687 постов • 654 подписчика подписаться
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Слово об автомобилях

Слово об автомобилях (144 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:13
Сообщество : Автомир
Метки: KapitanSH   Слово об автомобилях   авто   самоделки   
1736
144
Не скудеет земля наша талантами рукастыми: и дом соорудить, и машину перестроить, всё им подвластно. Часто приходиться видеть авто-колхоз-тюнинг, впечатляющие экземпляры которого, достойные великого дизайнера Вульфа (авто с монтажной пеной и строительным гипсом). Я же предлагаю посмотреть на автомобили, выполненные на более высоком техническом уровне.
Будет все - от ГАЗелей до лимузинов!
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Метки: KapitanSH   Слово об автомобилях   авто   самоделки   
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☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Интересный пост, но для фишек длинноват. Раза в два
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29k
Volga_34 2 дня назад
Зам.Бродяги , что-ль..?
В АД.. !!!
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KapitanSH

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