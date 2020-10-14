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Блондинка протестировала российский вездеход «Шаман» на пляже в Дубаи

Блондинка протестировала российский вездеход «Шаман» на пляже в Дубаи (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: supercarblondie   авто   вездеход   видео   дубаи   оаэ   тест-драйв   шаман   
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Автоблогер Supercar Blondie протестировала в Дубае снегоболотоход «Шаман» 8х8. Девушка продемонстрировала некоторые невероятные возможности российского вездехода и даже рассказала, каково это - водить машину по воде!

Источник:

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Метки: supercarblondie   авто   вездеход   видео   дубаи   оаэ   тест-драйв   шаман   
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28  комментариев
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117
чокнутый 3 часа назад
только этот "шаман" как и "шерп" частная компания производит баз финансирования РФ, а это значит РФ здесь ни в чем не принимает участие, а по сему называть его российским, как минимум глупо!
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2k
Laplander Полчаса назад
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3k
Мих 43 минуты назад
П...здец машине после соленой воды.
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12k
MrForstd Час назад
Накуя он только в эмиратах, где ни болот ни снега.
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377
iplo MrForstd 24 минуты назад
за то там деньги, а где много денег там много всякого не нужного и лишнего.
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3k
Артем Кощеев 2 часа назад
Больше бы заинтересовал другой заголовок: российский шаман протестировал блондинку на пляже в Дубае
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2k
Свет в темноте Артем Кощеев Полчаса назад
Блондинка протестировала российский вездеход «Шаман» на пляже в Дубаи
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33k
dima423 3 часа назад
Классный аппарат и стоит не дорого)) Ну успехов им в продажах и развитии, и дай бог когда нибудь придем к тому что будем и обычные гражданские машины делать лучше всех в мире)
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3k
Руслан 3 часа назад
Хорошая маршрутка.
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Снегоболотоходу, самое место на пляже в Дубае. Типо на другом там и не проедешь.
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27k
KiploksAKS Yasen_Perec 3 часа назад
А пост прочитать не пробовали?
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28k
Azesh 3 часа назад
я насколько помню, у него ценник как у Боинга
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11k
Андрей Дядя Azesh 3 часа назад
по арабским меркам дешево
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33k
dima423 Azesh 3 часа назад
она же озвучила в ролике...всего 200к грина...за такой агрегат помоему сущие копейки)
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9k
Артем Azesh 3 часа назад
Блондинка сказала "Он стоит 200к$" На что другие американцы удивились, что так дёшево и сказали, что он выглядит как минимум на миллион!Но в чем заключался твой высер? Что ты хотел донести?
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3k
uutb Артем 39 минут назад
Осталось найти 200К$
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