Блондинка протестировала российский вездеход «Шаман» на пляже в Дубаи

Автоблогер Supercar Blondie протестировала в Дубае снегоболотоход «Шаман» 8х8. Девушка продемонстрировала некоторые невероятные возможности российского вездехода и даже рассказала, каково это - водить машину по воде!
На этот раз монструозная амфибия продемонстрировала свои возможности на одном из пляжей Дубая. Езда по песку и водные процедуры для восьмиколёсной модели – лёгкая прогулка
Быстро ездить Shaman, разумеется, не умеет (его максималка – порядка 71 км/ч), но этот автомобиль хорош в другом – он идеально подходит для движения по пересечённой местности, начисто лишённой каких бы то ни было дорог. Более того, он отлично плавает. Но самым впечатляющим свойством вездехода, является, конечно же, «режим краба» - движение по диагонали.
Кстати в Дубае наш «Шаман» пользуется отличным спросом. Эта модель, к примеру, применяется в полиции, поскольку легко и непринуждённо может ездить по пустыне.
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Метки: supercarblondie авто вездеход видео дубаи оаэ тест-драйв шаман
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