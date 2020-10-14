Блондинка протестировала российский вездеход «Шаман» на пляже в Дубаи

Быстро ездить Shaman, разумеется, не умеет (его максималка – порядка 71 км/ч), но этот автомобиль хорош в другом – он идеально подходит для движения по пересечённой местности, начисто лишённой каких бы то ни было дорог. Более того, он отлично плавает. Но самым впечатляющим свойством вездехода, является, конечно же, «режим краба» - движение по диагонали.