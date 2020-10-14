Внедорожник Lamborghini LM002 1989 года с минимальным пробегом ищет нового состоятельного владельца

Производитель обещал, что серийный LM002 сможет набрать первую «сотню» за 7,8 и разогнаться до максимальных 210 км/ч, но тест немецкого журнала auto motor und sport, проведённый в 1987 году, показал, что эти цифры сильно завышены: тестовый Lamborghini LM002 смог разогнаться до 100 км/ч лишь за 9,3 с, а «максималка» составила 197 км/ч. Впрочем, по меркам 80-х такая динамика для внедорожника считалась неслыханной, равно как и аппетит: немецкие испытатели зафиксировали минимальный расход бензина на уровне 25,7 л/100 км, максимальный — 42 л/100 км. Средний расход топлива во время тест составил 31,7 л/100 км. Объём топливного бака — 180 л.