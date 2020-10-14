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Внедорожник Lamborghini LM002 1989 года с минимальным пробегом ищет нового состоятельного владельца

Внедорожник Lamborghini LM002 1989 года с минимальным пробегом ищет нового состоятельного владельца (29 фото + 2 видео)

Автор:
14 октября 2020 14:29
Сообщество : Автомир
Метки: LM002   lamborghini   lamborghini lm002   авто   автоаукцион   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   
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Urus имел безоговорочный успех для Lamborghini: всего за два года с момента его запуска продано 10000 единиц. Однако итальянский автопроизводитель решился на выпуск внедорожника задолго до Urus - это был LM002.

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Метки: LM002   lamborghini   lamborghini lm002   авто   автоаукцион   автомобили   внедорожник   найдено на ebay   
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5  комментариев
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Внедорожник Lamborghini LM002 1989 года с минимальным пробегом ищет нового состоятельного владельца
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54
_SKV_ 5 минут назад
Внедорожник...с белым салоном ))
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6k
kaboza 2 часа назад
300 мм просвет 7 сек до сотни, в живую это двухтонное зло видел
300 мм просвет 7 сек до сотни, в живую это двухтонное зло видел
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2k
x3matic 2 часа назад
Видел этот несуразный, тарантас в Москве.Хрень хренью,ни внедорожник, ни спорткар.Для чего он нужен не понятно.Особенно радуют приборы от Камаза и задние фонари от жигулей седьмой модели.
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10k
butata x3matic 9 минут назад
Ты только умное лицо не делай когда о машинах рассуждаешь.
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