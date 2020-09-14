Двухэтажный мобильный дом, как альтернатива кемперу

Наибольший интерес вызывает процесс погрузки / разгрузки дома. Так, внутри постройки имеется специальная кнопка, при нажатии на которую мобильный дом приподнимается на четырех опорах, тем самым позволяя грузовичку заехать под него. При повторном нажатии кнопки жилой модуль опускается, после чего можно смело отправляться в путь.



Данные опоры также позволяют выравнивать положение мобильного дома на неровной поверхности, а значит поставить жилье можно даже на склоне, при этом не боясь, что по ночам его жители будут скатываться с кровати.