Двухэтажный мобильный дом, как альтернатива кемперу

Голландская компания Haaks Campers разработала для любителей отдыха на природе полноценный мобильный дом. Создатели уверяют, что по сравнению с обычными кемперами такой крошечный дом обладает целым рядом преимуществ.
Если у путешественника есть любимое место для отдыха, то он может по весне привезти и поставить там упомянутый мобильный дом, в последующие разы приезжая сюда уже налегке. По мнению специалистов «Haaks Campers», именно так и выглядит будущее отдыха на природе.
По задумке, для перевозки мобильного коттеджа подойдет любой легкий грузовичок, но пока для транспортировки такого жилья официально подходит лишь Fiat Ducato. В дальнейшем перечень пригодных для этого машин будет расширен.
Наибольший интерес вызывает процесс погрузки / разгрузки дома. Так, внутри постройки имеется специальная кнопка, при нажатии на которую мобильный дом приподнимается на четырех опорах, тем самым позволяя грузовичку заехать под него. При повторном нажатии кнопки жилой модуль опускается, после чего можно смело отправляться в путь.
Данные опоры также позволяют выравнивать положение мобильного дома на неровной поверхности, а значит поставить жилье можно даже на склоне, при этом не боясь, что по ночам его жители будут скатываться с кровати.
Данные опоры также позволяют выравнивать положение мобильного дома на неровной поверхности, а значит поставить жилье можно даже на склоне, при этом не боясь, что по ночам его жители будут скатываться с кровати.
К слову, спальное место в жилом модуле находится на втором этаже, куда ведет крутая лестница. Интересно, что на крыше разработчики предусмотрели окно, благодаря которому люди перед сном могут любоваться звездным небом. Более того, часть крыши можно и вовсе приподнять, тем самым получив дополнительную мансардную комнату.
На первом этаже домика находятся компактная кухня со столовой, причем к услугам жильцов предложены двухконфорочная плита, раковина и холодильник. Принимать пищу можно за обеденным столом, который здесь рассчитан на четырех человек. Имеется и раздельные душевая кабинка с туалетом. Плюс разработчики предусмотрели внутри небольшую кладовку.
На первом этаже домика находятся компактная кухня со столовой, причем к услугам жильцов предложены двухконфорочная плита, раковина и холодильник. Принимать пищу можно за обеденным столом, который здесь рассчитан на четырех человек. Имеется и раздельные душевая кабинка с туалетом. Плюс разработчики предусмотрели внутри небольшую кладовку.
Доступ в мобильный коттедж осуществляется через большие стеклянные двери, при этом размещенные на крыше постройки солнечные панели способны обеспечить энергией как внутреннее освещение, так и различные приборы и гаджеты.
Специалисты Haaks отметили, что будут работать с каждым заказчиком индивидуально, а значит построенные фирмой мобильные дома будут иметь различные дизайн и внутреннюю компоновку. К сожалению, голландцы пока не называют даже примерную стоимость необычной постройки.
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