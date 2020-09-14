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Двухэтажный мобильный дом, как альтернатива кемперу

Двухэтажный мобильный дом, как альтернатива кемперу (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   дом на колесах   кемпер   мобильный дом   отдых на природе   
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Голландская компания Haaks Campers разработала для любителей отдыха на природе полноценный мобильный дом. Создатели уверяют, что по сравнению с обычными кемперами такой крошечный дом обладает целым рядом преимуществ.

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Метки: авто   автомир   дом на колесах   кемпер   мобильный дом   отдых на природе   
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4  комментария
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5k
Михалыч 2 часа назад
Абсолютно сырой студенческий проект. Жутко дорогой, если реализовывать. Да и много нестыковок в нём.
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18k
hebpat Час назад
есть гораздо круче и большего объёма
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4k
Вячеслав 2 часа назад
У него и пол, что ли, может подниматься-опускаться? Если посмотреть как он погружен на авто, то непонятно, куда делся кузов?
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32k
dima423 3 часа назад
прикольный...тока плохо что он на грузовик цепляется, надо сделать чтобы был как прицеп к легковушке)
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