Очаровательный автодом с интерьером в деревенском стиле

Снаружи кемпер ничем не выделяется, если не считать печную трубу на крыше и наклейки на бортах. Но внутри Rumi представляет собой идеализированный фермерский дом 1920-х годов. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите древесину разной текстуры: мебель, доски пола, массивная столешница и даже обшивка стен. На кухне есть фартук из цветной плитки, ею же выстлан пол, на котором стоит обогреватель. Здесь есть даже витражи!