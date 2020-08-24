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Очаровательный автодом с интерьером в деревенском стиле

Очаровательный автодом с интерьером в деревенском стиле (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 13:51
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   видео. автодом   дом на колесах   интерьер   кемпер   
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Некоторые люди предпочитают проводить часть своей жизни, путешествуя по популярным маршрутам на своих автофургонах. Мы видели много разных автодомов, но с таким очаровательным дизайном интерьера, как у Rumi от компании Supertramped, мы не встречали.

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Метки: авто   автомир   видео. автодом   дом на колесах   интерьер   кемпер   
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2  комментария
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7k
Андрей Иванов 11 часов назад
Внешний вид должен быть такой
Внешний вид должен быть такой
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6k
Алеksей 10 часов назад
хотелось бы немного про подвеску и двигло у данного "дома" узнать, а то керамическая плитка, чугунина буржуйки и остальной фарш уже под полную весовую загрузку авто тянут, особенно при такой резине, с заявкой "всепроходности". Или это вариант для постоянной стоянки и любования?
А то Кларксон уже мутил подобное, правда из мерса седана

хотелось бы немного про подвеску и двигло у данного "дома" узнать, а то керамическая плитка, чугунина буржуйки и остальной фарш уже под полную весовую загрузку авто тянут, особенно при такой резине, с заявкой "всепроходности". Или это вариант для постоянной стоянки и любования? А то Кларксон уже мутил подобное, правда из мерса седана
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