Очаровательный автодом с интерьером в деревенском стиле

Некоторые люди предпочитают проводить часть своей жизни, путешествуя по популярным маршрутам на своих автофургонах. Мы видели много разных автодомов, но с таким очаровательным дизайном интерьера, как у Rumi от компании Supertramped, мы не встречали.
Зрители на видео — не случайные люди. Среди них есть пара, купившая кемпер Rumi, которые впервые видят свой новый дом на колесах. Зрители определенно находятся под впечатлением, и несложно понять, почему.
Снаружи кемпер ничем не выделяется, если не считать печную трубу на крыше и наклейки на бортах. Но внутри Rumi представляет собой идеализированный фермерский дом 1920-х годов. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите древесину разной текстуры: мебель, доски пола, массивная столешница и даже обшивка стен. На кухне есть фартук из цветной плитки, ею же выстлан пол, на котором стоит обогреватель. Здесь есть даже витражи!
Кстати, кухня оснащена всем необходимым и на ней можно готовить даже сложный праздничный ужин. Есть трехконфорочная плита и миниатюрная духовка. Высокий медный кран удобен для мытья даже больших кастрюль.
Между зоной отдыха и кухней вставляется специальная панель, которая становится кроватью. Лежа на ней отдыхающие могут любоваться небом через люк метровой ширины. При этом можно слушать музыку через систему объемного звучания. Также в машине есть небольшой душ.
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А то Кларксон уже мутил подобное, правда из мерса седана