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Удивительный электромобиль 1980-х годов выставили на продажу

Удивительный электромобиль 1980-х годов выставили на продажу (3 фото)

Автор:
14 октября 2020 08:54
Сообщество : Автомир
Метки: electrek Uncar   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   электрокар   электромобиль   
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Я думаю, что вы можете сгруппировать историю электромобилей в три отдельные эпохи. Первый период длился с конца 1800-х годов примерно до 1935 года или около того. Наша нынешняя эра, которую мы также можем назвать эрой Tesla началась с GM EV1 1997 года и продолжается по сей день. Между ними была эра неудач, время странных экспериментов, которое длилось с послевоенных до середины 1990-х годов.

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Метки: electrek Uncar   авто   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   электрокар   электромобиль   
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