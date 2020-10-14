Удивительный электромобиль 1980-х годов выставили на продажу

Я думаю, что вы можете сгруппировать историю электромобилей в три отдельные эпохи. Первый период длился с конца 1800-х годов примерно до 1935 года или около того. Наша нынешняя эра, которую мы также можем назвать эрой Tesla началась с GM EV1 1997 года и продолжается по сей день. Между ними была эра неудач, время странных экспериментов, которое длилось с послевоенных до середины 1990-х годов.
Electrek Uncar – это мелкосерийный электромобиль, точное количество выпущенных экземпляров которого достоверно неизвестно. По слухам, компания Unique Mobility из Колорадо построила всего 50 или 75 таких электрокаров.
Конкретно этот экземпляр 1982 года выпуска выставили на продажу. Электрокар можно приобрести всего за 500 долларов, однако стоит учитывать, что он не на ходу. Автомобиль долгое время простоял на поле в Боулдере, а его состояние можно оценить только по фото.
Конкретно этот экземпляр 1982 года выпуска выставили на продажу. Электрокар можно приобрести всего за 500 долларов, однако стоит учитывать, что он не на ходу. Автомобиль долгое время простоял на поле в Боулдере, а его состояние можно оценить только по фото.
Вне сомнений, сам по себе этот американский электрокар интересен и уникален. Electrek Uncar производился в период с 1979 по 1982 годы. На тот момент автомобиль выглядел довольно современным и дорогим. Отметим, что в свое время за него просили 25 тысяч долларов.
В качестве материала кузова производитель использовал поликарбонат и стекловолокно. В нем имелся специальный туннель, в который пряталась батарея. Там же размещался и электромотор.
Уникальный Electrek Uncar оснащался 16 свинцово-кислотными аккумуляторными батареями на 6 В. Они выполняли роль энергоблоков для 32-сильного электрического мотора. Кроме того, автомобиль можно было заряжать от бытовой сети. Максимальная скорость электрокара составляла 120 км/ч. Разгон от 0 до 48 км/ч занимал 9 секунд. На скорости 48 км/ч электрокар мог проехать до 160 км.
В качестве материала кузова производитель использовал поликарбонат и стекловолокно. В нем имелся специальный туннель, в который пряталась батарея. Там же размещался и электромотор.
Уникальный Electrek Uncar оснащался 16 свинцово-кислотными аккумуляторными батареями на 6 В. Они выполняли роль энергоблоков для 32-сильного электрического мотора. Кроме того, автомобиль можно было заряжать от бытовой сети. Максимальная скорость электрокара составляла 120 км/ч. Разгон от 0 до 48 км/ч занимал 9 секунд. На скорости 48 км/ч электрокар мог проехать до 160 км.
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