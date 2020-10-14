Удивительный электромобиль 1980-х годов выставили на продажу

Вне сомнений, сам по себе этот американский электрокар интересен и уникален. Electrek Uncar производился в период с 1979 по 1982 годы. На тот момент автомобиль выглядел довольно современным и дорогим. Отметим, что в свое время за него просили 25 тысяч долларов.



В качестве материала кузова производитель использовал поликарбонат и стекловолокно. В нем имелся специальный туннель, в который пряталась батарея. Там же размещался и электромотор.



Уникальный Electrek Uncar оснащался 16 свинцово-кислотными аккумуляторными батареями на 6 В. Они выполняли роль энергоблоков для 32-сильного электрического мотора. Кроме того, автомобиль можно было заряжать от бытовой сети. Максимальная скорость электрокара составляла 120 км/ч. Разгон от 0 до 48 км/ч занимал 9 секунд. На скорости 48 км/ч электрокар мог проехать до 160 км.