Первый электромобиль в России – электрокэб Ипполита Романова

Электромобили всё активнее входят в нашу жизнь, каждая новая модель хвастается меньшим весом батарей и большей дальностью хода на одной зарядке. Но с чего же всё начиналось?
Машины на электротяге появились еще в конце 19 века, а к началу века двадцатого их уже выпускали серийно несколько фирм, в основном из США, но и в России была попытка наладить производство электромобилей оригинальной конструкции изобретателя Романова.
Машины на электротяге появились еще в конце 19 века, а к началу века двадцатого их уже выпускали серийно несколько фирм, в основном из США, но и в России была попытка наладить производство электромобилей оригинальной конструкции изобретателя Романова.
Версия с закрытым пассажирским салоном
Свой первый электокар Ипполит Владимирович Романов сконструировал в 1889 году. Талантливый изобретатель-электротехник не просто собрал воедино компоненты от разных производителей, как это сейчас принято, в конструкции его машины были электромоторы собственной разработки и даже аккумуляторы.
Романову удалось создать батареи, превосходившие тогдашние аналоги по ёмкости, при этом весили они меньше, следовательно, небольшим был и общий вес машины.
Романов изначально создавал свой электромобиль с прицелом на использование в такси, а не для индивидуального пользования, поэтому конструкция напоминала тогдашние «кэбы». Пассажиры сидели спереди, а позади них возвышался открытый всем ветрам и дождям водитель, восседавший на аккумуляторном ящике.
Романову удалось создать батареи, превосходившие тогдашние аналоги по ёмкости, при этом весили они меньше, следовательно, небольшим был и общий вес машины.
Романов изначально создавал свой электромобиль с прицелом на использование в такси, а не для индивидуального пользования, поэтому конструкция напоминала тогдашние «кэбы». Пассажиры сидели спереди, а позади них возвышался открытый всем ветрам и дождям водитель, восседавший на аккумуляторном ящике.
Версия с открытым пассажирским салоном
В машине было два электромотора суммарной мощностью 9 кВт, цепным приводом они соединялись с передними колёсами, задние были рулевыми. Максимальная скорость около 38 км/час, дальность хода на одной зарядке 60-70 км. Очень хорошие показатели для позапрошлого века. Кстати, уже тогда на первом русском электромобиле был режим рекуперации.
В течении нескольких лет Ипполит Романов совместно с Петром Фрезе (создателем первого русского автомобиля) собрали несколько «электрокэбов». Мануфактура Фрезе делала кузова и ходовую часть с подвеской. К сожалению, машина массовой не стала. Главной проблемой стала низкая электрификация, в то время даже в домах не у всех обеспеченных людей было электричество, чего уж о подсобках и гаражах говорить.
В течении нескольких лет Ипполит Романов совместно с Петром Фрезе (создателем первого русского автомобиля) собрали несколько «электрокэбов». Мануфактура Фрезе делала кузова и ходовую часть с подвеской. К сожалению, машина массовой не стала. Главной проблемой стала низкая электрификация, в то время даже в домах не у всех обеспеченных людей было электричество, чего уж о подсобках и гаражах говорить.
Кстати, первый русский электробус тоже был создан Романовым
В 1899 году он продемонстрировал своё творение чиновникам городской Думы Петербурга, в надежде развить свой проект до полноценного городского транспорта. Чиновникам машина, и сама идея электробусов на городских маршрутах понравилась, но финансировать их постройку они отказались.
Тем временем, инженерным талантом Романова активно интересовались за рубежом, в итоге, вскоре после революции Ипполит Владимирович навсегда уезжает в США, где получает ряд американских патентов на свои разработки, в том числе электрическую подвесную монорельсовую дорогу.
Тем временем, инженерным талантом Романова активно интересовались за рубежом, в итоге, вскоре после революции Ипполит Владимирович навсегда уезжает в США, где получает ряд американских патентов на свои разработки, в том числе электрическую подвесную монорельсовую дорогу.
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