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Первый электромобиль в России – электрокэб Ипполита Романова

Первый электромобиль в России – электрокэб Ипполита Романова (4 фото)

Автор:
01 октября 2020 09:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   олдтаймер   ретро авто   электрокар   электромобиль   
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Электромобили всё активнее входят в нашу жизнь, каждая новая модель хвастается меньшим весом батарей и большей дальностью хода на одной зарядке. Но с чего же всё начиналось?

Машины на электротяге появились еще в конце 19 века, а к началу века двадцатого их уже выпускали серийно несколько фирм, в основном из США, но и в России была попытка наладить производство электромобилей оригинальной конструкции изобретателя Романова.

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Метки: авто   олдтаймер   ретро авто   электрокар   электромобиль   
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1  комментарий
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Yasen_Perec 57 минут назад
У него была масса наработок по созданию "долго живущего" аккумулятора. Но вот финансовый облом поставил жирный крест на всех его трудах. Большая часть его трудов не сохранилась, но вот частично его идеи были использованы всем знакомой фирмой VARTA.
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