Автобус нашего детства

То беззаботное время, когда родители нас отправляли в лагеря, а кого-то и к бабушкам в деревни. И как раз деревня было местом свободы и максимума воспоминаний. Когда на весь день уходишь из дома искать разные приключения со сверстниками и приходишь домой под вечер, так сказать с коровами.

Ещё одним ярким воспоминанием был деревенский транспорт и среди него выделялись местные автобусы. В 80х годах основой этого транспорта был автобус ПАЗ 672, он производился на Павловском автобусном заводе в период с 1967 по 1989 год.