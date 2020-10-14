Автобус нашего детства

Самыми яркими воспоминаниями у всех нас останутся воспоминания детства.
То беззаботное время, когда родители нас отправляли в лагеря, а кого-то и к бабушкам в деревни. И как раз деревня было местом свободы и максимума воспоминаний. Когда на весь день уходишь из дома искать разные приключения со сверстниками и приходишь домой под вечер, так сказать с коровами.
Ещё одним ярким воспоминанием был деревенский транспорт и среди него выделялись местные автобусы. В 80х годах основой этого транспорта был автобус ПАЗ 672, он производился на Павловском автобусном заводе в период с 1967 по 1989 год.
Ещё одним ярким воспоминанием был деревенский транспорт и среди него выделялись местные автобусы. В 80х годах основой этого транспорта был автобус ПАЗ 672, он производился на Павловском автобусном заводе в период с 1967 по 1989 год.
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Это сравнительно небольшой автобус, его длина 7 метров, ширина 2.4 метра и высота 2.9 метров вмещал 45 пассажиров, для 23 из них были сидячие места. Для входа в автобус имелись две двери сделанных по системе 4+4. Двигатель, который установили на машину носил одноименное автобусу название и был мощностью 115 л.с., его объём 4.25 литра. Мотор работал на бензине и потреблял около 21 литра топлива при не быстрой езде (60 км/ч). Трансмиссия автобуса состояла из четырёх передач, а сама была механической.
Предельная скорость, до которой автобус разгоняется составляет 80 км/ч. Масса автобуса почти восемь тонн. За время производства было выпущено порядка 290 тысяч экземпляров и многие из них и по наши дни перевозят людей в сельской местности. Комфорт автобуса был тот ещё, зимой в нем было не жарко, а летом ни капли прохлады.
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Самые тёплые (в прямом и переносном смысле) воспоминания...
Автору поста +
Еще я, глядя на него, сразу вспоминаю запах бензина.
( из дембельской песни)