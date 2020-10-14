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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 117 постов • 30 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Автобус нашего детства

Автобус нашего детства (8 фото)

Автор:
14 октября 2020 08:19
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: ПАЗ 672   СССР   автобус   
1926
8
Самыми яркими воспоминаниями у всех нас останутся воспоминания детства.
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Метки: ПАЗ 672   СССР   автобус   
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21  комментарий
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5k
JACKAL День назад
А про меня забыли???
А про меня забыли???
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2
Кира 15 часов назад
О да, аж мурашки побежали
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97
Кондратий Собакин 15 часов назад
А скольких покойников катафалки на базе этих автобусов на кладбище отвезли.
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573
Куролесов 18 часов назад
На таком в 88-89 в деревню к бабушке и дедушке ездили, пока машина в семье не появилась, а кавзики у нас в основном в деревнях свадьбы катали. (точнее гостей кто без руля был)
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1k
Alex Xela 19 часов назад
Кто любил сидеть с переди и смотреть как водитель рулит?
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18k
turyst 19 часов назад
Эх... Вот такой внедорожный дом на колесах сделать бы из него...
Эх... Вот такой внедорожный дом на колесах сделать бы из него...
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8k
Taxi007 23 часа назад
вот автобус нашего детства

вот автобус нашего детства
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8k
Taxi007 23 часа назад
Автобус нашего детства
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1k
Vic Twin Taxi007 10 часов назад
Во, а то я напрягал память, шо ж за автобус был, где водила дверь пассажирам штангой руками открывал.
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4k
jfk День назад
Не помню уже модель автобуса, но у него внутри салона сзади была запаска и я любил, когда меня папа сверху на нее садил
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1k
Скальпы Гуронов jfk 20 часов назад
Вот пазик 3205 с колесом в салоне. Правда этот посовременнее будет...

Вот пазик 3205 с колесом в салоне. Правда этот посовременнее будет...
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760
Stranger2018 День назад
Автобус из детства. И жёлтого цвета...
Самые тёплые (в прямом и переносном смысле) воспоминания...
Автору поста +
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78
volvulus День назад
Тепло в нем было зимой. Холодно было в желтых Икарусах.
Еще я, глядя на него, сразу вспоминаю запах бензина.
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4k
Сергей Борисов День назад
Хороший и надёжный автобус. Умельцы переделывали его, меняли жужащую коробку на ЗИЛовскую и переставляя редуктор от ГАЗ-66 (самоблокирующийся, кулачковый ). Салон тёплый, потому что грелся от радиатора, который охлаждал двигатель и хватало ,,за глаза" даже в Сибири, если не мотаться по городским маршрутам с постоянным открыванием дверей.
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78
Михаил День назад
В детстве на каникулы на таком ездил к родне, из Кустаная в Архиповку. Трясло ужасно на грунтовке, укачивало половину автобуса.
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1k
O.Bender1 День назад
Где? Где фото фантастического сиденья спереди?
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67
чокнутый День назад
в городе ЛиАзы ездили, а пазы в основном в деревнях да поселках
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3k
Сергей День назад
И автобус марки "ПАЗ", увозящий нас в запас.......
( из дембельской песни)
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439
Наташа Гадова День назад
У нас до сих пор такие ездят.
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5k
ValdemarNaftulievich День назад
Я таким рулил, в детстве у папы на коленях.
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611
sabj ValdemarNaftulievich 21 час назад
Я ещё удивлялся почему руль не крутится, оказалось силенок у меня маловато было.
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