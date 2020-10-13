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«Скучные» оттенки нынче в моде: самые популярные цвета автомобилей за последние 30 лет

«Скучные» оттенки нынче в моде: самые популярные цвета автомобилей за последние 30 лет (3 фото)

Автор:
13 октября 2020 13:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   статистика   цвет   цвет автомобиля   
1050
3
Многие вещи в 90-х были окрашены в яркие цвета, но если вы думаете, что тогда было больше красных автомобилей, то вы на самом деле правы. Пользователь Reddit опубликовал наглядную разбивку популярных цветов автомобилей по годам выпуска, которая подчеркивает рост монохромности по сравнению с яркими 90-ми.

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Метки: авто   автомир   автомобили   статистика   цвет   цвет автомобиля   
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14  комментариев
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25k
АнтонПолднев 2 дня назад
Автомобиль может быть любого цвета, если он чёрный.© Генри Форд
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−34
zdk 2 дня назад
кто же так посчитывает?
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−34
zdk 2 дня назад
НАЧАЛ ЧИТАТЬ - И ПЮНУЛ!
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760
Сергей 2 дня назад
как на картинке оказался цвет "гамна" ?!
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2k
ваня панкин 2 дня назад
серость это практичность, но яркие это стиль и вкус...
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15k
Lynx 2 дня назад
Вы бы задались стоимостью пигмента/тонера. Самый дешевый - белый, ибо это обычный мел, известняк. Черный - сажа, коей тоже в достатке. Цветные - это оксиды/диоксиды металлов - железо, цинк, свинец, хром, да почти вся таблица.
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25k
Snork Snorkoff Lynx 2 дня назад
Всегда казалось странным, покупая автомобиль за полтора-два и более миллионов жопить 15-20 тысяч на цвет который по нраву.
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3k
Chuna Snork Snorkoff 21 час назад
У меня корпоративная тачка. Мне пофиг на цвет, лучше на этот бюджет какую нибудь полезную опцию выберу.

А тех кто берет для себя, продать потом черную/белую машину проще на порядки чем какую нибудь оранжевую/зеленую. Исключения разве что спорткары.
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25k
Snork Snorkoff Chuna 17 часов назад
Я беру для себя, а не для того кто будет покупать потом мою машину.
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13k
Ego sum qui sum 2 дня назад
Бывает просто красный, а бывает вот такой, изумительный как у мазды. Такой цвет буквально преображает машину

Бывает просто красный, а бывает вот такой, изумительный как у мазды. Такой цвет буквально преображает машину
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1k
ya-rikos Ego sum qui sum День назад
Преображать то преображает. Только перед покупкой узнайте стоимость покраски одного элемента такой краской
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13k
Ego sum qui sum ya-rikos День назад
практичность много чего на корню может зарубить, но эстетически она прекрасна
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