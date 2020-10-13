«Скучные» оттенки нынче в моде: самые популярные цвета автомобилей за последние 30 лет

Помимо зелёного, растёт распространённость синего и голубого покрытий: в прошлом году в Европе числилось 11 процентов таких автомобилей – на один процент больше, чем годом ранее. В России их доля составляет 10 процентов, что делает синий и его оттенки вторыми по популярности после белого, чёрного и серого.



По данным экспертов, «мода» на нейтральные цвета связана с их утилитарностью, а также с универсальностью. Такие машины легче продать, на них меньше видны грязь и царапины, а при повреждении кузовных панелей проще найти новые на замену.