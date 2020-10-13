«Скучные» оттенки нынче в моде: самые популярные цвета автомобилей за последние 30 лет

Многие вещи в 90-х были окрашены в яркие цвета, но если вы думаете, что тогда было больше красных автомобилей, то вы на самом деле правы. Пользователь Reddit опубликовал наглядную разбивку популярных цветов автомобилей по годам выпуска, которая подчеркивает рост монохромности по сравнению с яркими 90-ми.
График основан на данных из Польши, однако в России прослеживаются похожие тренды. Результаты исследования, опубликованные в июле, показали, что самыми популярными автомобильными цветами в 2019 году являлись серебристый и серый. Второе место досталось белому цвету, в который окрашено 23 процента российских машин.
Аналогичная ситуация сложилась и в США. Как сообщает The Drive, в прошлом году в стране было выпущено более 23 процентов белых и столько же чёрных машин, в то время как фиолетовый цвет и его оттенки оказались наименее популярными – как и в России.
Аналогичная ситуация сложилась и в США. Как сообщает The Drive, в прошлом году в стране было выпущено более 23 процентов белых и столько же чёрных машин, в то время как фиолетовый цвет и его оттенки оказались наименее популярными – как и в России.
По данным крупнейшего поставщика красок и покрытий PPG Industries, общемировая гамма выглядит ещё более «скучно»: в 2018 году 39 процентов всех автомобилей в мире были выкрашены в белый цвет, а в 2019 году их количество слегка снизилось – на один процент. Несмотря на медленную смену тенденций, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы на дорогах появится больше «цветных» автомобилей.
«Хотя сейчас покупатели охотнее выбирают консервативные цвета, зелёный ранее был невероятно популярным. Начиная с 1999 года автомобилисты отдают предпочтение нейтральным вариантам, однако зелёный цвет медленно отвоёвывает свои позиции», – сказала Джейн Харрингтон, топ-менеджер PPG по автомобильным покрытиям.
«Хотя сейчас покупатели охотнее выбирают консервативные цвета, зелёный ранее был невероятно популярным. Начиная с 1999 года автомобилисты отдают предпочтение нейтральным вариантам, однако зелёный цвет медленно отвоёвывает свои позиции», – сказала Джейн Харрингтон, топ-менеджер PPG по автомобильным покрытиям.
Помимо зелёного, растёт распространённость синего и голубого покрытий: в прошлом году в Европе числилось 11 процентов таких автомобилей – на один процент больше, чем годом ранее. В России их доля составляет 10 процентов, что делает синий и его оттенки вторыми по популярности после белого, чёрного и серого.
По данным экспертов, «мода» на нейтральные цвета связана с их утилитарностью, а также с универсальностью. Такие машины легче продать, на них меньше видны грязь и царапины, а при повреждении кузовных панелей проще найти новые на замену.
По данным экспертов, «мода» на нейтральные цвета связана с их утилитарностью, а также с универсальностью. Такие машины легче продать, на них меньше видны грязь и царапины, а при повреждении кузовных панелей проще найти новые на замену.
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А тех кто берет для себя, продать потом черную/белую машину проще на порядки чем какую нибудь оранжевую/зеленую. Исключения разве что спорткары.