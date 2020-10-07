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Авария дня. Молодой парень прокатил подружку с ветерком

Авария дня. Молодой парень прокатил подружку с ветерком (5 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 11:17
Сообщество : Аварии
Метки: honda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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Ранним утром 4 октября в Саранске, на мосту через реку Инсар 21-летний парень на автомобиле Honda Integra влетел в металлический отбойник. Молодой водитель скончался на месте ДТП.
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Метки: honda   авария   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   
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19  комментариев
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3k
DNK 10 часов назад
Маленький Петя на Хонде летел.
Вместо дороги на сиськи глядет.
Кто тут поставил отбойники эти?
Справа - полХонды, слева - полПети...
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2k
ImNIK 7 часов назад
Как же девчонке повезло что авто было праворульное.
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1k
AndreyOnovamnado 8 часов назад
На дороге одним [мат] стало меньше. Родителей жалко, им - горе.
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6k
kaboza 9 часов назад
интегру убил ирод
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3k
кот базилий 10 часов назад
Юный дебил и далее текст......
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149
Sergei 10 часов назад
В древности как было-ты слабый, тупой,через чур смелый ты вымираешь. Сейчас ЕСТЕСТВЕННЫЙ отбор действует немного иначе.
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14k
Dr.CrAzY 10 часов назад
хорошо никого не забрал...
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1k
Алексей 10 часов назад
Пустая дорога + пустая голова = проблемы. И хорошо, если только для гонщика.
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45
4apai 11 часов назад
Штраф за нарушение ПДД должен быть суровым, что бы люди думали на дороге.
Пока есть возможность заплатить тысяч пять за превышение, они не будут думать, воспринимая как плату за веселье.
Дорога не прощает ошибок, там часто цена жизнь.
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3
WadDad 4apai 10 часов назад
Это для вас в москвах пять тыщ - мелочь. В России это уже деньги. Если тачка не своя и в голове пусто, то никакие штрафы не спасут.
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45
4apai WadDad 10 часов назад
Нет, и в Москве для большинства людей 5000 не мелочь.
И так, для себя, а с чего Вы взяли, что повышенные штрафы затронут нормальных людей? Нормальные люди ПДД не нарушают, а значит они должны поддержать существенное повышение штрафов. Логично?
Я понимаю, что быдло начнёт возмущаться, дескать, штрафы неподъемные. Но им и не объяснишь, что есть реальная альтернатива - не нарушай.
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9k
Алексей 11 часов назад
Распил дал о себе знать по ходу
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43k
noName Алексей 11 часов назад
+1.Смотрю на фотки:ее как нажем разрезало.Металл даже не рваный+"точка" разошлась...
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1k
Николай noName 11 часов назад
наж - что за инструмент?
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43k
noName Николай 11 часов назад
упс
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23k
Седой Алексей 10 часов назад
Скорее всего ты прав, только посмотри какой столбик и разделительный отбойник он снес, да скорость была явно завышена. Приложился он как раз боком...
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13k
Юрий Николай 10 часов назад
Нажом рижут хлеп...
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