Ранним утром 4 октября в Саранске, на мосту через реку Инсар 21-летний парень на автомобиле Honda Integra влетел в металлический отбойник. Молодой водитель скончался на месте ДТП.
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21-летняя девушка-пассажирка госпитализирована с различными травмами.
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Метки: honda авария авто авто авария видео дтп смертельное дтп
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Вместо дороги на сиськи глядет.
Кто тут поставил отбойники эти?
Справа - полХонды, слева - полПети...
Пока есть возможность заплатить тысяч пять за превышение, они не будут думать, воспринимая как плату за веселье.
Дорога не прощает ошибок, там часто цена жизнь.
И так, для себя, а с чего Вы взяли, что повышенные штрафы затронут нормальных людей? Нормальные люди ПДД не нарушают, а значит они должны поддержать существенное повышение штрафов. Логично?
Я понимаю, что быдло начнёт возмущаться, дескать, штрафы неподъемные. Но им и не объяснишь, что есть реальная альтернатива - не нарушай.