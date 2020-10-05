FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3675 постов • 434 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Смертельное столкновение под Волгоградом

Авария дня. Смертельное столкновение под Волгоградом (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
501
3
1
В Камышине 23-летняя девушка за рулем автомобиля Opel Astra на большой скорости вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Нивой», которой управлял 52-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя скончались в больнице.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Аня 36 минут назад
Самое страшное во всем этом это то, что как бы ты оцуительно аккуратно и никогда не нарушая рулил, внезапно может нарисоваться тело, которое войдёт в поворот на скорости сто км в час и убьет тебя на ровном месте. То есть получается, от тебя особо ничего не зависит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Олег Полчаса назад
Бедный мужик на Ниве. Вот из-за тупой курицы за рулём - на тот свет. Нет мозгов - не садись руль!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 Час назад
опель собирали под Питером. Какая нахрен иномарка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Олег KL11 Полчаса назад
Какая разница где собрали машину? Тупая курица её махом разобрала. Сама сдохла хрен бы с ней, мужика жалко!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 Олег 10 минут назад
бесит поклонение идолу "иномарка". Ущербность автора, возможно, им самим не выявленная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 9 минут назад
всем поклонникам слова "иномарка"- идите на хрен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Cool Pool Час назад
вот в чем мужик виноват!
ехал спокойно, никого не трогал, а тут эта звезда на букву "П".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
кот базилий 2 часа назад
"у меня телефон зазвонил!!!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187k
Северное сияние 2 часа назад
В поворот входишь на скорости? Ну, тогда предсказуемо...
Нивавода жаль, девку на Опеле нет. ПДД надо учить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Том Сойер 2 часа назад
Тупой песды кусок!!! Куда же так епенила-то, овца эта? На тот свет торопилась....? (Очередная насосальщица - на машину насосала, а на научится водить - не насосала)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Авария дня. Страшное ДТП в Приморье Авария дня. Страшное ДТП в Приморье Авария дня. В Оренбургской области женщина погибла в ДТП с пожарной машиной Авария дня. В Оренбургской области женщина погибла в ДТП с пожарной машиной Авария дня. Фатальный обгон под Новосибирском Авария дня. Фатальный обгон под Новосибирском Авария дня. В Оренбургской области погибли две женщины Авария дня. В Оренбургской области погибли две женщины Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1683050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео
2
113
Крушение американского истребителя пятого поколения попало на видео
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
2
125
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
﻿
Набирающие популярность в сообществах
ТОП 5 смешных госзакупок
0
5
ТОП 5 смешных госзакупок
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#картинки#в мире#актеры#путешествия#на различный вкус#девушки#полиция
#история#прикол#природа#кино#россия#настроение#смешные#Instagram#зоопарк#спасение
#факты#животные#интересное#прикольные#СССР#позитив#фотографии#архитектура#люди#страницы истории

На что жалуетесь?

Вернуться