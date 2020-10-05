В Камышине 23-летняя девушка за рулем автомобиля Opel Astra на большой скорости вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с «Нивой», которой управлял 52-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя скончались в больнице.
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ехал спокойно, никого не трогал, а тут эта звезда на букву "П".
Нивавода жаль, девку на Опеле нет. ПДД надо учить!