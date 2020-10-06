Чем мне запомнился популярный в СССР мотоцикл «Ява»

Пожалуй нет ни одного мальчишки, родившегося в Советском Союзе, который не мечтал бы прокатиться на «Яве». Можно было плохо разбираться в различных марках и моделях советских мотоциклов, но чехословацкую «Яву» было невозможно спутать ни с одним другим мотоциклом.