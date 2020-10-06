Чем мне запомнился популярный в СССР мотоцикл «Ява»

Пожалуй нет ни одного мальчишки, родившегося в Советском Союзе, который не мечтал бы прокатиться на «Яве». Можно было плохо разбираться в различных марках и моделях советских мотоциклов, но чехословацкую «Яву» было невозможно спутать ни с одним другим мотоциклом.
И если на Западе мотоциклом легендой считают мотоцикл «Harley-Davidson», то в Советском Союзе легендой стала чехословацкая «Ява»
Мотоцикл «Ява»
- По дорогам Советского Союза ездили старые «Явы» и новые «Явы». Так называли их мы, мальчишки 60-х. И если старая «Ява» казалось чем-то архаичным, то новые модели этого мотоцикла можно было сравнить с космическим кораблём.
- И хотя на вкус и цвет товарищей нет, для многих советских граждан «Ява» была самым красивым мотоциклом в СССР. И с этим трудно поспорить.
- Я ни разу не видел «Яву» какого-то другого цвета. В моей памяти «Ява» осталась ярко-красной и никелированной, с классической каплевидной формой бензинового бака.
- Название мотоцикла не связано с островом Ява. Название Jawa произошло от первых двух букв фамилии Janeček и фирмы «Wanderer»
- Мотоцикл «Ява 350» в семидесятые годы стоил 1000 рублей.
- Выпускалась и «Ява» с коляской.
- «Ява 350» была у меня неделю. В восьмидесятых я гостил у своего товарища, и его «Ява» на время стала моей. Об этом мотоцикле у меня остались только хорошие воспоминания! Лёгкая в управлении, с мощным двигателем и отличным дизайном. Бензина кушала мало, не ломалась.
Очень хорошая новость. «Ява» не пропала в современном мире, её выпускают и сейчас. Вю линейку моделей можно посмотреть на официальном сайте «Явы». Не забудьте выбрать русский язык. Полюбуйтесь, какая красавица!
Ещё одна хорошая новость. В 2018 году в Индии открылось совместное предприятие по выпуску мотоциклов «Ява». Представлены модели: классическая Jawa, Jawa «Forty-Two» и байк под названием «Perak».
На этом всё. Очень хорошо, что не пропала красавица «Ява», а продолжает свою жизнь.
Источник:
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Но когда с Восхода пересел на Яву (дали прокатиться), - она меня сбросила!
на 30 кг легче, оранжевого цвета и единственный плюс - у него была усиленная передняя вилка(болезнь явы - при малейшем тыкании, например в стенку гаража, она ломалась.)
но легендой он не был.