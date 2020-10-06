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Чем мне запомнился популярный в СССР мотоцикл «Ява»

Чем мне запомнился популярный в СССР мотоцикл «Ява» (9 фото)

Автор:
06 октября 2020 15:41
Сообщество : Мото
Метки: интересно   мототехника   мотоциклы   
1662
9

Пожалуй нет ни одного мальчишки, родившегося в Советском Союзе, который не мечтал бы прокатиться на «Яве». Можно было плохо разбираться в различных марках и моделях советских мотоциклов, но чехословацкую «Яву» было невозможно спутать ни с одним другим мотоциклом.

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Метки: интересно   мототехника   мотоциклы   
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23  комментария
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3k
Горожанин 14 часов назад
По мне, именно старая Ява - эталон стиля.
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2k
Кистень 6 часов назад
Я родился в СССР. Но никогда не мечтал прокатиться на двухтактном драндулете. Я себе купил К-750, когда повзрослел.
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2k
Hallo FreeSpace 8 часов назад
я был мелкий, но среди старших это был просто культ ...
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6k
Alex Djeff 8 часов назад
Чем мне запомнился популярный в СССР мотоцикл «Ява»
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11k
gavrosh 9 часов назад
Подумываю старушку купить. В молодости гонял на 638й.
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1k
мангуст 11 часов назад
Старушку мы называли "Шестивольтовка", а вот новую забыл как.
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37k
Сергей 11 часов назад
Ява вещь!. У моего брата Ява до сих пор на ходу, а брал он её в Питере в 1968году и отправлял ЖД до дома.
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987k
Сергей 13 часов назад
У явы был неплохой конкурент: Pannonia
У явы был неплохой конкурент: Pannonia
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28k
Юр21 Сергей 10 часов назад
Панония не была конкурентом Яве, унылый мотоциклет был, тяжёлый, туповатый, слабая коробка.
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987k
Сергей Юр21 10 часов назад
Тут, как говорится, на вкус и цвет! По-мне, так Ява была слишком резкая!
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28k
Юр21 Сергей 9 часов назад
Я недавно гонял на современном байке с 800 кубовом мотором - вот где резкость, так и норовит из-под задницы выскочить.
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987k
Сергей Юр21 9 часов назад
Я уже не в том возрасте...
Но когда с Восхода пересел на Яву (дали прокатиться), - она меня сбросила!
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28k
Юр21 Сергей 9 часов назад
Знаешь, с мотоцикла я слез то ли в девяностом, то ли в девяностопервом, а вот сел, минут пяток по территории покатался - чую "а ручки то помнят"!
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8k
Serg2001 13 часов назад
Еще Чезет был. Почти такой же популярный как и Ява.
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987k
Сергей Serg2001 13 часов назад
Согласен!
Согласен!
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44k
Albert GER Serg2001 12 часов назад
чезет это типа спортивный вариант Явы.
на 30 кг легче, оранжевого цвета и единственный плюс - у него была усиленная передняя вилка(болезнь явы - при малейшем тыкании, например в стенку гаража, она ломалась.)
но легендой он не был.
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5k
Конрад Карлович Albert GER 2 часа назад
И звук у него был не такой. Жужжащий какой-то
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7k
Otium7 13 часов назад
Ссылка coub.com
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24k
Acu900 14 часов назад
Ссылка youtu.be
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28k
Alex Acu900 14 часов назад
Опередил )
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2k
Hallo FreeSpace Acu900 8 часов назад
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